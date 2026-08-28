Miami-Dade abre una lotería para comprar casas nuevas: solo se aceptarán las primeras 200 solicitudes calificadas

El gobierno de Miami-Dade anunció el lanzamiento de Welcome H.O.M.E. (Housing Opportunities Made for Everyone), una iniciativa diseñada para facilitar el acceso a la vivienda propia. El programa ofrece asistencia para el pago inicial y opciones de financiamiento flexible, pero solo se aceptarán las primeras 200 solicitudes calificadas.

Miami-Dade abre una lotería para comprar tres casas nuevas: cómo funciona

La Oficina de Prensa del Gobierno de Miami-Dade emitió un comunicado el 13 de agosto en el que anunció la nueva iniciativa del Miami-Dade Economic Advocacy Trust (MDEAT, por sus siglas en inglés). En el texto, las autoridades remarcaron que la medida responde al aumento vertiginoso del costo de la vivienda en la zona, que “se volvió inalcanzable para las familias trabajadoras”.

La iniciativa del gobierno de Miami-Dade para comprar una casa nueva ofrece asistencia en el pago inicial Magnific

De acuerdo con las autoridades, el incremento de valor de los inmuebles en el área “continúa superando el crecimiento de los salarios locales”. Para responder a esta problemática, MDEAT creó Welcome H.O.M.E. Las viviendas que ofrece el gobierno estarán ubicadas en el Distrito 9.

“Durante demasiado tiempo, la oportunidad de acumular riqueza mediante la compra de una vivienda estuvo fuera del alcance de muchas familias de Miami-Dade”, declaró Bill Diggs, director ejecutivo de MDEAT. “El programa Welcome HOME está diseñado para brindar a los residentes que trabajan arduamente un camino hacia la propiedad, la estabilidad y la seguridad financiera a largo plazo”, agregó.

De acuerdo con Miami Realtors, el precio medio de la vivienda unifamiliar en Miami-Dade aumentó un 3,79% interanual en julio de 2026, al pasar de US$660 mil en julio de 2025 a US$685 mil. El precio mediano de las casas unifamiliares subió en 173 de los últimos 176 meses (más de 14 años).

Lotería de casas en Miami-Dade: fechas, ayuda de hasta US$150 mil y proceso de selección

El programa, que se desarrolla en colaboración con JL Brown Development Corporation, ofrece asistencia para el pago inicial de hasta US$150 mil -sujeta a disponibilidad de fondos- y opciones de financiamiento flexible para conectar a residentes elegibles con viviendas de nueva construcción.

En esta convocatoria, los solicitantes elegibles tendrán la oportunidad de competir para adquirir una de las tres viviendas recién construidas disponibles.

El programa busca conectar a familias trabajadoras con nuevas viviendas en medio de la crisis de asequibilidad que enfrenta el área Miami-Dade Beacon Council

Las solicitudes se recibirán desde el 1° de septiembre de 2026 hasta el 30 del mismo mes. El proceso de recepción se cerrará de manera anticipada si se alcanzan 200 solicitudes calificadas antes de la fecha mencionada.

La agencia solo aceptará peticiones en línea a través del portal oficial del programa; no se aceptarán solicitudes en papel.

Casas nuevas en Miami-Dade: los requisitos de ingresos y elegibilidad para participar

Los principales criterios de elegibilidad, según el comunicado, son los siguientes:

El solicitante debe tener la intención de vivir en el inmueble como su residencia principal .

en el inmueble como su . Los peticionarios solo pueden presentar una solicitud por hogar .

. Los ingresos del hogar deben ser inferiores al 140% del ingreso medio del área (AMI, por sus siglas en inglés).

El proceso de asignación de las casas se resolverá mediante un sorteo de lotería pública para garantizar la transparencia y la equidad:

Clasificación: los peticionarios aptos que ingresen al sorteo serán clasificados numéricamente del uno al diez .

los peticionarios aptos que ingresen al sorteo serán clasificados numéricamente del . Calificación para la compra: los primeros seis solicitantes de la lista clasificada deberán pasar por el proceso para calificar formalmente para la compra del inmueble.

los de la lista clasificada deberán pasar por el proceso para calificar formalmente para la compra del inmueble. Suplencia: en caso de que alguno de los tres primeros clasificados de la lista no logre avanzar en la compra en el plazo establecido, se procederá a contactar de inmediato al siguiente solicitante en el orden de la lista.

Para ayudar a los postulantes a comprender mejor los requisitos y el proceso de compra, MDEAT organizó dos sesiones informativas que ya se llevaron a cabo.