Midterms 2026: DeSantis y los republicanos temen perder terreno con los nuevos distritos

Las elecciones de medio término de Estados Unidos se celebrarán el 3 de noviembre y Florida será uno de los estados clave para el control de la Cámara de Representantes. Aunque el nuevo mapa congresional impulsado por Ron DeSantis podría permitir a los republicanos sumar hasta cuatro bancas, el gobernador admitió que esas carreras serán más competitivas de lo que habrían sido en ciclos anteriores.

Por qué están en duda las cuatro bancas republicanas en Florida

El Partido Republicano enfrenta la posibilidad de no conseguir las cuatro bancas adicionales que esperaba obtener con el nuevo mapa, en un contexto electoral nacional menos favorable que el de 2022.

La Legislatura de Florida durante la votación del rediseño electoral impulsado por DeSantis Foto AP / Mike Stewart

Según Politico, los republicanos enfrentan carreras competitivas en distritos donde el nuevo trazado había mejorado sus posibilidades de ganar bancas actualmente en manos demócratas.

Qué dijo DeSantis sobre el panorama de los republicanos para las elecciones

DeSantis reconoció que las cuatro carreras son posibles para los republicanos, pero advirtió que requerirán más esfuerzo. “Si esto fuera 2022 y estos chicos estuvieran corriendo esas carreras, ganaríamos las cuatro, sin duda, una victoria cantada; este año son ganables, pero creo que va a requerir algo de esfuerzo”, afirmó DeSantis en agosto respecto al rendimiento de su partido, según retomó Florida Phoenix.

El rediseño electoral de Florida buscó una mejor distribución para el Partido Republicano, como se observa en el mapa Fox News / Oficina de DeSantis

DeSantis también recordó que él no estará en la boleta electoral este año, a diferencia de 2022, cuando fue reelegido gobernador por amplio margen.

Qué cambió con la redistribución de distritos impulsada por DeSantis

La modificación del trazado electoral impulsada por DeSantis reestructuró la división geográfica del estado. El nuevo mapa congresional, aprobado en mayo de 2026, redibujó los 28 distritos de Florida y abrió la posibilidad de que los republicanos sumaran hasta cuatro bancas adicionales en la Cámara de Representantes.

El nuevo diseño modificó distritos en áreas metropolitanas como Tampa Bay, Orlando y el sur de Florida, donde actualmente existen bancas ocupadas por representantes demócratas.

La Cámara aprobó la redistribución de distritos propuesta por Ron DeSantis

Ahora, el resultado de esas cuatro contiendas será clave para medir si el rediseño impulsado por DeSantis consigue el efecto esperado. Por ahora, el propio gobernador reconoce que el nuevo mapa por sí solo no garantiza las cuatro victorias republicanas.