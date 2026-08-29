¿Tiembla Donalds en Florida? La encuesta que revela que el candidato Jolly mejora su posición para la gobernación

El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly se enfrentarán en noviembre por la gobernación de Florida, después de imponerse en las primarias de sus respectivos partidos. Una nueva clasificación ubicó la contienda en una categoría menos favorable para los republicanos, mientras un sondeo estatal mostró a Jolly un punto por encima de Donalds.

Una encuesta mejora las perspectivas de David Jolly en la elección de Florida

El Cook Political Report modificó el jueves 27 de agosto su clasificación de la elección de “Solid Republican” a “Likely Republican”. La publicación mantiene al candidato republicano como favorito, aunque considera que la disputa tiene mayor potencial de competencia que en su evaluación anterior.

David Jolly lidera un sondeo con un 1% más de los votos frente Byron Donalds Associated Press

La analista Jessica Taylor señaló que Jolly podría atraer a votantes independientes y republicanos disconformes con su partido. Al mismo tiempo, Cook indicó que el demócrata enfrenta una diferencia superior a 10 a 1 en recaudación frente a Donalds y que necesitaría un aumento de recursos para sostener una campaña televisiva estatal.

Encuesta en Florida: David Jolly supera por un punto a Byron Donalds

Un sondeo de Hart Research Associates, difundido por la Asociación de Gobernadores Demócratas (DGA, por sus siglas en inglés), registró 46% para Jolly y 45% para Donalds. El trabajo se realizó entre el 10 y el 13 de agosto entre 600 votantes probables y tuvo un margen de error de cuatro puntos porcentuales.

David Jolly: 46%

46% Byron Donalds : 45%

45% No sabe: 9%

9% Margen de error: 4 puntos porcentuales

4 puntos porcentuales Muestra: 600 votantes probables

La encuesta fue encargada por la DGA, por lo que sus resultados deben leerse teniendo en cuenta el origen partidario del estudio. La diferencia registrada entre los candidatos se encuentra dentro del margen de error.

Cómo les va a Byron Donalds y David Jolly entre los independientes de Florida

El estudio también midió la imagen de ambos candidatos entre distintos grupos del electorado. Entre los votantes independientes, Jolly obtuvo 48% de intención de voto, frente al 37% de Donalds, mientras un 11% se mostró indeciso.

Analistas mencionaron que Jolly podría atraer a votantes independientes y republicanos disconformes con su partido (AP Photo/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

En ese mismo grupo, el republicano registró además una imagen negativa del 48%, frente a un 34% de valoración positiva. Respecto al demócrata, el informe no brindó porcentajes exactos, pero afirmó que “cuenta con un cómodo índice de aprobación entre los independientes”.

El relevamiento indicó además que Jolly recibía respaldo de hispanos, mujeres blancas e independientes. Según la encuesta, el demócrata también obtenía el apoyo del 18% de los republicanos registrados, mientras Donalds reunía el 7% de los demócratas.

David Jolly admite la amplia ventaja financiera de Byron Donalds

El candidato demócrata se refirió a la desigualdad financiera de ambas campañas antes de la elección general. En declaraciones citadas por Florida Phoenix, Jolly sostuvo que una campaña puede imponerse incluso con una diferencia importante en el gasto.

“Pero este es un ciclo en el que puedes gastar 10 a 1 menos y aun así ganar”, afirmó Jolly.

Ganó David Jolly, candidato demócrata en Florida: “Mi postura a favor de la inmigración se mantiene”

Cuándo es la elección a gobernador de Florida entre Byron Donalds y David Jolly

La elección general se realizará el 3 de noviembre de 2026, según el calendario oficial del Departamento de Estado de Florida. La primaria estatal se celebró el 18 de agosto.

El resultado de la primaria dejó a Donalds y Jolly como los candidatos de los dos principales partidos para la elección general. Tras sus victorias, ambos recurrieron a sus redes sociales para marcar el comienzo de la nueva etapa de la campaña.

Jolly escribió que el estado atraviesa una “crisis de asequibilidad” y está “agotado por las guerras culturales”, antes de afirmar que los votantes quieren un cambio. El demócrata acompañó el mensaje con un video publicado en X.

Donalds, en tanto, llamó a la unidad del Partido Republicano después de imponerse en la interna. “Ahora es el momento de que el Partido Republicano se una”, escribió en X. Por otro lado, agregó que el objetivo es hacer que Florida sea más accesible y defender el llamado “Florida Dream”.