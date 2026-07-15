Misterio en Miami-Dade: qué se sabe de la muerte del bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro en el sur de Florida

Michael-Anthony “Mykee” Leones Espino, bailarín que trabajó junto a Rosalía y Rauw Alejandro, fue hallado muerto en Miami-Dade, Florida, después de haber sido reportado como desaparecido. La noticia provocó una gran repercusión entre artistas, colegas y seguidores del joven de 28 años, que participó en giras internacionales y producciones vinculadas a algunas de las figuras más importantes de la música latina.

Qué informó el sheriff de Miami-Dade sobre la muerte de Mykee Leones Espino

Según información aportada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade a Billboard, Leones Espino fue visto por última vez el 12 de julio alrededor de las 12.30 hs (hora local), cuando salió de una vivienda ubicada en la cuadra 14200 de Southwest 161st Court, en Miami.

La búsqueda de Leones Espino fue difundida por Miami Dade Sheriff Office Miami Dade Sheriff Office

Tras la denuncia de desaparición, los investigadores difundieron una alerta pública para localizarlo y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para obtener información sobre su paradero.

De acuerdo con NBC 6, el 13 de julio fue encontrado sin vida Southwest 162nd Avenue y Southwest 138th Terrace, cerca de las vías del tren. La Oficina del Sheriff informó que, de manera preliminar, se trató de una aparente muerte por suicidio. Hasta el momento, las autoridades no difundieron más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento y el caso continúa bajo investigación.

El mensaje de Rauw Alejandro tras la muerte de su bailarín Mykee

Tras confirmarse la muerte de Leones Espino, Rauw Alejandro compartió un mensaje de despedida en sus historias de Instagram. “Todavía quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar. Ocho años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida”.

El cantante puertorriqueño recordó la extensa relación profesional y personal que mantuvo con el bailarín a lo largo de los años. “Tu sonrisa y tu luz siempre permanecerán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, hermano”.

La despedida de Rauw Alejandro tras la muerte del bailarín Instagram @rauwalejandro

Leones Espino formó parte de distintas producciones de Rauw Alejandro, incluidas presentaciones de las giras Saturno y Cosa Nuestra. También apareció en el videoclip de la canción “Touching the Sky”, lanzada en 2024.

La publicación del artista se sumó a los mensajes de despedida compartidos por colegas, amigos y seguidores en distintas plataformas, donde destacaron la energía y el profesionalismo que caracterizaban al bailarín.

Las giras de Mykee con Rosalía, Rauw Alejandro y otros artistas

Mykee también integró el equipo artístico de Rosalía durante la gira Motomami, una de las producciones más exitosas de la cantante española. En sus redes sociales, compartía imágenes de ensayos, presentaciones y viajes relacionados con su carrera profesional. En Instagram y TikTok, mostraba parte del trabajo detrás de escena de espectáculos realizados en distintos países.

Su trayectoria lo llevó a colaborar con reconocidos artistas de la música latina y a participar en producciones de alcance internacional. Con este camino recorrido, se destacó como una figura conocida dentro de la comunidad de bailarines profesionales.

Michael-Anthony “Mykee” Leones Espino, a la derecha de Rosalía Instagram @mikemoove

Las publicaciones de sus perfiles muestran la cercanía que mantenía con músicos, coreógrafos y miembros de equipos artísticos de diferentes giras, una faceta que colegas y seguidores recordaron tras su muerte.

Qué falta esclarecer sobre la muerte de Mykee en Miami-Dade

Por el momento no trascendieron nuevos detalles sobre el caso ni se informó cuándo concluirán las actuaciones correspondientes. Mientras avanza la investigación, continúan las muestras de afecto hacia Leones Espino por parte de colegas y seguidores que destacaron su aporte a espectáculos que llegaron a audiencias internacionales y formaron parte de giras de alcance mundial.

Si usted o alguien de su entorno necesita ayuda en una situación de crisis o por pensamientos suicidas, en Estados Unidos puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988, disponible las 24 horas.