Es hijo de colombianos, se instaló en Nueva York para estudiar teatro y hoy brilla en Broadway: “Feliz de representar mi cultura”

Un joven latino, hijo de padres colombianos, se instaló en Nueva York con el sueño de triunfar en la escena teatral de Broadway y, tras superar varios desafíos, consiguió brillar con un papel importante en un exitoso musical. Hoy, con los frutos de su esfuerzo, destacó sus raíces y se mostró “feliz de representar la cultura” de su país.

El hijo de colombianos que se instaló en Nueva York y triunfa en Broadway

Felipe Cristancho Rodríguez creció en los suburbios de Georgia, pero sus raíces colombianas siempre lo acompañaron, y desde pequeño mostró una afición por el baile y el teatro. Al principio, su afán se manifestó con su pasión por el merengue, y el apoyo de sus padres fue crucial para ampliar ese talento.

El joven, hijo de colombianos, se mostró orgulloso de representar a su cultura en el musical de Broadway @felipec_r

A los diez años, comenzó a estudiar danza profesional, aunque enfrentaba obstáculos relacionados con su identidad, según relató en diálogo con La Noticia. “Al principio no entendía por qué la gente no me aceptaba y no quería conformarme con lo que creían que estaba ‘bien’ y lo que ‘tenía que hacer’”, relató.

Los desafíos que tuvo a lo largo de su formación continuaron cuando decidió mudarse a Nueva York para estudiar en la American Musical and Dramatic Academy (AMDA).

De AMDA a Broadway: su llegada a Nueva York

Al instalarse en la Gran Manzana, debió afrontar primero un desafío económico en la carrera artística. Para sustentarse, recurrió a sus ahorros, acumulados de trabajar medio tiempo durante la escuela secundaria, el apoyo de sus padres y las becas que obtuvo por su esfuerzo.

“Algo que me costó fue entender que a veces, aunque sale mal al principio, no pasa nada y podía seguir adelante, practicando y perfeccionando”, comentó al respecto.

El joven de origen colombiano logró triunfar en Nueva York y consiguió el papel en Kinky Boots @felipec_r

Su primer papel lo tuvo en In the Heights. Allí, interpretó a Sonny, un personaje estrechamente ligado a la cultura latina.

Luego, continuó con su crecimiento profesional y participó en La Cage Aux Folles, antes de desembarcar en la obra actual que le otorgó un reconocimiento mayor: Kinky Boots.

Kinky Boots: es el primer latino en participar en la obra de Broadway

Con su trayectoria y el esfuerzo puesto en cada trabajo, Cristancho Rodríguez se convirtió en el primer latino en interpretar un papel en los “Ángeles” del musical Kinky Boots. Actualmente, forma parte del elenco en su primera gira internacional, que se extenderá hasta junio de 2027.

Kinky Boots, el musical que llegó a Broadway y continuará su gira en 2026

El musical cuenta la historia de Charlie Price. El joven hereda la fábrica de zapatos de su padre en quiebra, y para salvar el negocio, encuentra inspiración en Lola, una drag queen que necesita calzado resistente para sus actuaciones.

El personaje que interpreta Cristancho Rodríguez, es una drag queen que acompaña a Lola, y requiere una disciplina extrema. “Para este papel pasé horas y horas entrenando, tomando clases de baile para tener técnicas diferentes, porque bailo del inicio al final; son dos horas y media“, contó a La Noticia.

Además, indicó que tuvo que entrenar en el gimnasio y hacer una dieta estricta, que lo obligó a no comer recetas tradicionales de Colombia. Finalmente, los sacrificios valieron la pena, según manifestó, para mostrar lo que significa su cultura.

“Soy el primer latino en este personaje y me siento orgulloso y feliz de la oportunidad de representar mi cultura y mostrar que los actores también se pueden ver como yo”, concluyó.

Según el sitio web oficial, la obra se presentará en las siguientes fechas de 2026 y luego continuará en 2027: