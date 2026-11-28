La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade revisa las licencias de conducir que sus centros tramitaron con resultados de exámenes vinculados a First Driving School Corp., una escuela de manejo de Hallandale Beach, en Broward. El recaudador Dariel Fernández anunció el miércoles la revisión, días después de que la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) arrestara a Lynnette Stitt Williams, exexaminadora estatal que trabajaba en esa oficina al ser detenida.

Qué revisa la oficina del recaudador y quiénes pueden verse afectados

De confirmarse que hubo fraude, la oficina enviará las pruebas al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés), la agencia con facultad legal para cancelar el documento.

La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade no informó cuántas solicitudes analiza Fotomontaje generado con IA

En Florida, el examen teórico o la prueba práctica pueden rendirse ante un proveedor externo autorizado por el estado. Luego, el personal del recaudador verifica esos resultados y los demás requisitos antes de emitir la licencia, según explicó la oficina. La revisión coteja cada trámite vinculado a la escuela para comprobar que el solicitante rindió y aprobó personalmente cada examen.

La solicitud de cancelación depende de que se confirme el fraude en cada caso. Dos datos centrales siguen abiertos:

La oficina no informó cuántas solicitudes analiza .

. Fernández anticipó que en las próximas semanas publicará cuántas personas usaron esos resultados en el condado.

Jhon Pardo, expropietario de la escuela, dijo a Telemundo 51 que cerró el negocio en junio por razones ajenas al caso. Las autoridades no lo acusaron.

Qué se le imputa a la exexaminadora y qué dijo el estado sobre las licencias

Según CBS News Miami, Stitt Williams enfrenta 360 cargos, seis por cada una de las 60 licencias que habría procesado en la oficina estatal de Pembroke Pines. De acuerdo con los documentos judiciales citados por esa cadena, los solicitantes pagaban a la escuela una tarifa que garantizaba la licencia sin importar su estatus legal. Una jueza fijó una fianza de 15.000 dólares, frente a los 900 mil que pedía la fiscalía.

Florida prohíbe emitir licencias de conducir a personas sin presencia legal Imagen ilustrativa generada con IA

Fox News revisó los registros del arresto e informó que auditores del Flhsmv examinaron sus trámites de 2024 y 2025. Según esa cadena, se la acusa de aceptar comprobantes de domicilio falsos y de omitir exámenes que algunos solicitantes debían repetir. Stitt Williams no fue condenada.

El director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, afirmó en X que fueron revocadas las licencias otorgadas a inmigrantes sin estatus legal. El estado no precisó cuántas fueron ni la situación migratoria de sus titulares, según CBS12.

Qué consecuencias legales enfrenta quien pierde la licencia en Florida

La ley estatal autoriza al Flhsmv a cancelar una licencia si el titular no tenía derecho a ella o cometió fraude al solicitarla, y lo obliga a devolverla. Conducir a sabiendas con una licencia cancelada es un delito menor de segundo grado en la primera condena. A partir de la tercera condena, la pena mínima es de 10 días de cárcel.

La ley en Florida autoriza al Flhsmv a cancelar una licencia si el titular no tenía derecho a ella o cometió fraude al solicitarla Imagen ilustrativa generada con IA

Para la población inmigrante, el impacto varía según el estatus. Florida prohíbe emitir licencias a personas sin presencia legal. Para quienes no son ciudadanos, la licencia vence con la estadía autorizada por el gobierno federal. Si se cancela una licencia por omisión de exámenes, el titular con estatus deberá volver a rendirlos, ya que la ley exige repetir la evaluación a quien la evitó, según la oficina del recaudador.

Desde el 6 de febrero de 2026, todos los exámenes de licencia en Florida se rinden solo en inglés y sin intérpretes, también ante proveedores externos. Los trámites auditados se hicieron antes de ese cambio. En Hillsborough, cerca del 37% de las pruebas prácticas de 2025 se tomó en otros idiomas, según datos de su recaudador citados por WUSF.

El próximo paso confirmado es el informe de Fernández sobre las solicitudes afectadas en Miami-Dade. La causa contra Stitt Williams sigue en los tribunales de Broward, sin una próxima audiencia informada públicamente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.