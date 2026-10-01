Noticias del ICE en Florida y qué se sabe de las redadas migratorias en octubre 2026

El panorama migratorio en Florida comenzó en octubre con preocupación entre trabajadores y pequeños comerciantes de origen hispano. Las recientes actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en distintas ciudades provocaron cambios en la actividad de algunos negocios y llevaron a familias afectadas a buscar ayuda económica.

ICE en Florida: una redada en Tallahassee afectó a una taquería

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 25 de septiembre en Tallahassee , donde agentes federales realizaron un operativo en el camión de comida Chile & Chili’s Taqueria , ubicado sobre Tennessee Street.

, donde agentes federales realizaron un , ubicado sobre Tennessee Street. Imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas por los medios locales mostraron a varias trabajadoras que intentaban alejarse o buscar refugio cuando llegaron los vehículos oficiales del ICE.

La intervención terminó con tres trabajadores detenidos. De acuerdo con el propietario del establecimiento, los empleados eran ciudadanos guatemaltecos y tenían solicitudes de asilo pendientes.

El dueño sostuvo en una entrevista con WCTV que, tras lo ocurrido, decidió suspender la actividad del negocio para evitar exponer al resto de sus trabajadores.

El cierre también estuvo relacionado con la salida de otros empleados, quienes, según explicó, dejaron de presentarse por temor a ser detenidos.

“Es una injusticia porque nosotros somos personas trabajadoras”, expresó una cocinera de food trucks en Florida a Univision.

La situación llevó a la creación de una campaña de recaudación de fondos para las familias de los trabajadores detenidos.

La iniciativa, difundida mediante GoFundMe, reunió más de 15.000 dólares para cubrir gastos como alimentación, vivienda, servicios, transporte y cuidado infantil.

Temor entre trabajadores de food trucks por operativos del ICE en Florida

El episodio de Tallahassee tuvo repercusión entre propietarios y empleados de food trucks en Tampa.

En esa ciudad también se han registrado actuaciones migratorias que incrementaron la preocupación entre personas que trabajan o concurren a establecimientos ubicados en zonas con una importante presencia hispana.

Yeshua Navarrete, un propietario de un camión de comida, contó que durante julio presenció una situación similar frente a su negocio, cuando agentes del ICE detuvieron a clientes que se encontraban en otro establecimiento de la avenida Fletcher.

Propietarios de restaurantes y food trucks en Florida temen por las consecuencias económicas de los operativos del ICE Imagen ilustrativa generada con IA

El relato aumentó la inquietud entre quienes desarrollan actividades comerciales en estos lugares. “Que estén yendo por los trabajadores mismos, pues así preocupa”, señaló Navarrete a Univision.

Los testimonios difundidos después del operativo reflejaron el impacto económico que pueden generar las detenciones.

El comerciante señaló que si parte del personal deja de acudir a trabajar por temor a una intervención migratoria, algunos negocios pueden verse obligados a reducir sus horarios o cerrar temporalmente.

El DHS mantiene la política de arrestos migratorios del ICE

Mientras persiste la preocupación en Florida, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reafirmó que el ICE continuará con las detenciones de personas indocumentadas.

El DHS reafirmó que el ICE continuará con la detención de personas indocumentadas ICE

“El ICE trabaja sin descanso todos los días para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados de las comunidades estadounidenses”, dijo el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en un comunicado publicado el 2 de septiembre.

“Si se encuentra en el país ilegalmente, váyase ahora. De lo contrario, lo encontraremos, lo arrestaremos y lo deportaremos”, agregó Mullin.

Los datos difundidos por la agencia a comienzos de septiembre mostraron además un incremento de las detenciones durante los últimos meses.

En agosto, el ICE reportó 50.925 arrestos de inmigrantes indocumentados en todo EE.UU., cifra que superó los 50.208 registrados en julio y los 43.900 de junio.

Las autoridades federales reiteraron que ofrecen una alternativa de salida voluntaria mediante CBP Home, con un incentivo de US$3000 y un vuelo gratuito para determinados inmigrantes indocumentados. El DHS sostuvo que más de tres millones de personas ya han abandonado EE.UU. desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.