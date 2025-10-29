Nuevo frente frío llega a Florida: ¿cuánto bajará la temperatura en Orlando?

Un nuevo frente frío va a recorrer Florida durante Halloween y el primer fin de semana de noviembre. Las bajas temperaturas inician en la noche del 29 de octubre, con valores que rondarán los 60.8°F (16 °C) y los 55.4°F (13°C).

El aviso del NWS sobre el nuevo frente frío en Florida

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el frente comenzará su despliegue por todo el sur de Florida en la noche del 29 de octubre. Este fenómeno traerá consigo un anticipo del otoño por al menos tres días.

Nuevo frente frío llega a Florida: ¿cuánto bajarán las temperaturas en Orlando?

“Las temperaturas alcanzarán entre 86 y 84.2 grados Fahrenheit en toda la región esta tarde, pero se avecina un cambio en el patrón climático. La llegada y el paso de un fuerte frente frío esta noche traerán un anticipo del otoño al sur de Florida durante los próximos 3 días“, informó el organismo desde su cuenta de X.

Cómo será el clima en Florida

De acuerdo con AccuWeather, algunos distritos como Boca Ratón, Orlando y Miami se mantendrán con temperaturas cálidas entre 78.8 y 80.6°F (26°C y 27°C). En la noche, los valores disminuirán hasta alcanzar 69.8°F (21°C).

En la noche, las temperaturas disminuirán hasta los 69.8 grados Fahrenheit en la noche de este 29 de octubre Joe Burbank

A partir del 30 de octubre, Orlando tendrá un clima parcialmente soleado, con 69.8°F (22°C) durante el día. Sin embargo, en la noche volverá a disminuir con 55.4°F (13°C). Esta tendencia también se mantendrá en Halloween, con valores que oscilan los 53.6 °F (12 °C).

Otros frentes fríos en Florida

Durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre, el Estado del Sol se enfrentó a otro frente frío en el Panhandle y el norte. De acuerdo con el NWS, se trataba un frente débil y de corta duración.

Así se registraron los cambios de temperatura por distrito:

Pensacola (oeste del Panhandle): el frente se trasladó sobre la zona durante la mañana del domingo 19 de octubre, seguido por otro sistema más débil que cruzará el área el martes 21. Las mínimas descendieron hasta los 59°F (15°C) , con máximas de 84 °F (28,8°C).

el frente se trasladó sobre la zona durante la mañana del domingo 19 de octubre, seguido por otro sistema más débil que cruzará el área el martes 21. Las , con máximas de 84 °F (28,8°C). Tallahassee (centro del Panhandle): las temperaturas oscilaron entre 58°F (14°C) de mínima y 84 °F (28,8 °C) de máxima.

las temperaturas oscilaron entre y 84 °F (28,8 °C) de máxima. Sarasota (suroeste): se prevé que un frente débil alcance la zona el 19 de octubre. Las mínimas se mantuvieron entre 68°F (20°C) y 72°F (22,2°C) , con máximas cercanas a 87°F (30,5°C).

se prevé que un frente débil alcance la zona el 19 de octubre. Las , con máximas cercanas a 87°F (30,5°C). Daytona Beach (centro este del Estado del Sol): la masa de aire frío se desplazó sobre el área la noche del domingo antes de detenerse sobre el sur del estado. Las mínimas se ubicaron cerca de 67°F (19,4°C) .

la masa de aire frío se desplazó sobre el área la noche del domingo antes de detenerse sobre el sur del estado. Las . Jacksonville (norte de Florida): el pronóstico anticipó días cálidos y noches agradables. Las mínimas rondaron los 61°F (16°C) el viernes y 64°F (17,7°C) el domingo, mientras que las máximas alcanzaron los 85°F (29,4°C).