Adiós verano, hola otoño: cuándo comienza a cambiar el clima en Florida

El patrón climático de Florida presenta características únicas que distinguen la transición estacional del estado respecto al resto del territorio estadounidense. Mientras otras regiones experimentan cambios térmicos evidentes durante septiembre y octubre, la península mantiene condiciones cálidas y húmedas que se extienden considerablemente más allá del calendario astronómico.

¿Bajan las temperaturas en Florida durante el otoño boreal?

Cada año, el final del verano boreal es motivo de atención en Florida, sobre todo cuando coincide con el feriado del Día del Trabajo en septiembre, lo que es considerado como el cierre no oficial de la temporada estival en gran parte de Estados Unidos. Sin embargo, en el Estado del Sol las condiciones cálidas continúan durante varias semanas más.

Las temperaturas de verano en Florida continuarán hasta octubre, en algunos lugares, y noviembre, en otros Web/Visit Sarasota County

El otoño boreal astronómico comienza con el equinoccio, que este año ocurrirá el 22 de septiembre a las 14.19 hs (EDT). Pese a esto, las temperaturas en Florida central y suroeste suelen mantenerse cercanas a los 80 grados Fahrenheit (27 °C) hasta bien entrado el mes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que las condiciones húmedas persisten más allá del inicio oficial de la estación, lo que retrasa la llegada de temperaturas más bajas hasta noviembre.

Patrones climáticos en el centro y suroeste de Florida

Los datos recopilados muestran que la humedad elevada, con puntos de rocío de entre 61 y 75 grados Fahrenheit (16 y 24°C), se mantiene durante septiembre y octubre. A ello se suman temperaturas diurnas que rondan los 84 a 90 grados Fahrenheit (29 a 32°C), lo que impide que el otoño se perciba de inmediato.

La primera irrupción de aire seco y fresco suele presentarse a mediados de octubre. Estos descensos son breves y, en la mayoría de los casos, duran uno o dos días antes de que el calor retorne. Solo con la llegada de noviembre se establece un enfriamiento sostenido.

El comportamiento de las temperaturas mínimas nocturnas es un buen indicador de este proceso. Mientras los puntos de rocío se mantengan altos, las mínimas nocturnas no descienden de manera notable, salvo que un frente frío cruce el área.

Recién desde el 11 de octubre al 8 de noviembre, parte del suroeste del estado podría experimentar las primeras temperaturas bajas Foto weather.gov

Primeras temperaturas bajas del otoño en Florida

El NWS ofrece tablas con las fechas promedio del primer descenso a distintos umbrales. En localidades como Chiefland, Bushnell y Brooksville, el primer registro por debajo de 61 grados Fahrenheit (16°C) suele darse a inicios de octubre. En ciudades costeras como Fort Myers y St. Petersburg este fenómeno se retrasa hasta finales de ese mes.

Para temperaturas por debajo de 55 grados Fahrenheit (13°C), el promedio cambia. En zonas del interior se da desde mediados de octubre, mientras que en localidades del sur y la costa, como Fort Myers y St. Petersburg, no ocurre hasta noviembre.

Cuando se habla de valores mínimos inferiores a 50 grados Fahrenheit (10°C), las fechas se extienden aún más. En el norte y centro de la península el fenómeno ocurre hacia la segunda quincena de octubre, pero en áreas más al sur puede postergarse hasta finales de noviembre.

Las dos estaciones predominantes en el sureste de Florida

El sureste del estado suele reconocerse por un esquema climático de solo dos estaciones principales: verano e invierno. La primera se caracteriza por calor y humedad elevada, acompañados de lluvias frecuentes y tormentas.

El invierno, en cambio, muestra temperaturas más bajas, menos humedad y precipitaciones reducidas. Tanto el otoño como la primavera se incluyen en esta categoría, ya que representan períodos de transición donde el clima es más fresco y seco que en el verano.

Para Florida se pronostica que septiembre presentará temperaturas máximas cercanas a los 28 °C en promedio Foto The Old Farmers Almanac

Pronóstico en Florida durante septiembre

De acuerdo con las predicciones del pronóstico a largo plazo publicado en The Old Farmer’s Almanac, septiembre presentará en Florida temperaturas máximas cercanas a los 82 grados Fahrenheit (28°C) en promedio, un grado por encima de lo habitual.

Las precipitaciones también mostrarán una variación respecto a los registros históricos. Para este mes se esperan unos 114 milímetros de lluvia, cerca de 76 milímetros menos que lo usual. Esto confirma la tendencia de un mes más cálido y relativamente seco.

En la última semana de septiembre podría registrarse una ligera baja en las temperaturas, aunque no representará aún el inicio del clima otoñal sostenido.