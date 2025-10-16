Por cuánto tiempo se instalará el nuevo frente frío sobre Florida: ¿baja la temperatura en Miami esta semana?

Un nuevo frente frío se instaló sobre el norte y el centro de Florida a mitad de semana y avanzará gradualmente durante los próximos días hacia el sur. Aunque su paso no llevará un descenso extremo de las temperaturas, sí marcará un cambio notable en la dirección de los vientos, un incremento de la nubosidad y las lluvias aisladas en Miami.

El frente frío llegará con lluvias aisladas a Miami y el sur de Florida

En el sur del estado, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Miami informó que el frente se moverá sobre la región entre la noche del miércoles y el jueves, mientras que lo acompañarán vientos del norte y noreste y un incremento de la nubosidad. El sistema no provocará tormentas fuertes, pero sí favorecerá la formación de lluvias dispersas, principalmente en las zonas costeras y en el área del lago Okeechobee.

El NWS de Miami informó que el frente se moverá sobre el sur de Florida entre la noche del miércoles y el jueves y se esperan lluvias dispersas principalmente en zonas costeras Matias J. Ocner - Miami Herald

El informe oficial indicó que el viento se mantendrá de componente norte y noreste durante los próximos días, con ráfagas moderadas sobre la costa atlántica. Esta circulación generará condiciones de mar agitado y alto riesgo de corrientes de resaca, especialmente en las playas del condado de Palm Beach y hacia el fin de semana en el resto del litoral del Atlántico.

Las temperaturas máximas en el área metropolitana de Miami alcanzarán los 86°F (30°C) el miércoles y los 85°F (29°C) el jueves, mientras que las mínimas descenderán levemente hasta los 72°F (22°C). En localidades cercanas como Fort Lauderdale y Homestead se registrarán valores similares, con cielos parcialmente nublados y probabilidades de lluvia del 20%.

El jueves por la tarde, con el paso completo del frente, podrían registrarse algunas precipitaciones breves, pero intensas en sectores aislados de la costa este, aunque sin desarrollo de tormentas eléctricas debido al aire seco en niveles medios de la atmósfera. “Las lluvias serán de corta duración y localizadas”, explicó el NWS.

Condiciones climáticas en el norte de Florida: un frente seco y cielos despejados

En el noroeste de Florida, el NWS de Tallahassee informó que el sistema frontal, hasta el momento, no llevó lluvias significativas, sino una continuidad del tiempo seco que predominó durante las últimas semanas. Las condiciones estables y cálidas se mantuvieron bajo la influencia de un área de alta presión, lo que favoreció jornadas soleadas y la persistencia de la sequía.

El NWS de Tallahassee reportó que el sistema frontal no llevó lluvias significativas sino la continuidad del tiempo seco, con condiciones estables y cálidas que mantendrán o agravarán las condiciones de sequía existentes Shutterstock

El organismo señaló que “la previsión cálida y seca de esta semana mantendrá o incluso agravará las condiciones de sequía” y advirtió sobre un riesgo elevado de incendios en zonas forestales. Las temperaturas máximas diurnas alcanzaron los 85°F (29°C), mientras que las mínimas nocturnas descendieron a unos 60°F (16°C).

El pronóstico extendido indica que las condiciones continuarán estables hasta el sábado, cuando el flujo del sur comenzará a reintroducir algo de humedad desde el Golfo de México. Recién el domingo podría llegar otro sistema frontal con algunas lluvias dispersas, aunque los meteorólogos aclararon que las precipitaciones previstas “no serán suficientes para revertir el déficit hídrico”.

Clima en el noreste de Florida: vientos fuertes y descenso leve de temperaturas

En la zona de Jacksonville y el noreste de Florida, el NWS reportó el paso de un “backdoor front”, es decir, un frente frío proveniente del Atlántico que se desplazó hacia el suroeste durante la mañana del miércoles. Detrás del frente, se instalará un flujo sostenido del noreste que llevará aire más fresco y seco.

El NWS de Jacksonville reportó el paso de un "backdoor front" o frente frío proveniente del Atlántico que instalará un flujo sostenido del noreste con aire más fresco y seco. Facebook/City of Jacksonville, Florida - Government

El miércoles, las máximas oscilarán entre los 77°F (25°C) en la costa y los 83°F (28°C) en el interior, con ráfagas de viento cercanas a las 30 millas por hora (48 km/h) en las playas. El viento moderado generará un nuevo riesgo de corrientes de resaca a lo largo de toda la costa atlántica del estado, una situación que continuará hasta el viernes, según el pronóstico oficial.

Las noches serán más frescas en esta región, con temperaturas que bajarán hasta los 56°F (13°C) en el sur de Georgia y 61°F (16°C) en el norte de Florida. “El período será seco, con temperaturas cercanas o ligeramente por debajo del promedio estacional”, detalló el informe del NWS en Jacksonville, que también mencionó que la humedad retornará hacia el fin de semana, cuando otro frente más activo podría acercarse desde el sureste de Estados Unidos.