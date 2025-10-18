Frente frío en Florida: cuándo baja la temperatura, según el pronóstico oficial

El clima de Florida se prepara para un cambio notorio este fin de semana del 17 al 19 de octubre. Luego de varios días de calor persistente, un frente frío comenzará a recorrer el estado desde el sábado, lo que provocará un leve descenso en las temperaturas, especialmente durante la noche. Sin embargo, los especialistas advirtieron que el alivio no será generalizado: mientras el norte experimentará madrugadas más frescas, en el sur las máximas seguirán cerca de los 90°F (32°C).

Un frente frío llegará a Florida este fin de semana

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la masa de aire frío ingresará al Estado Soleado desde el noroeste durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre, con un impacto más notorio en el Panhandle y el norte del Estado del Sol. En esas zonas, las mínimas podrían descender más de 10°F con respecto a los días anteriores, hasta alcanzar valores cercanos a los 58°F (14°C) o 60°F (15,5°C).

El mapa de las temperaturas mínimas en Florida durante el sábado 18 de octubre NWS

El descenso térmico no se reflejará tanto en las máximas, que se mantendrán en torno a los 84°F (28,8°C) e incluso podrían rozar los 90°F (32°C) en algunos puntos del centro y sur del estado. El NWS señaló que se trata de un frente débil y de corta duración, por lo que no llevará un cambio drástico en las condiciones diurnas.

En paralelo, los meteorólogos mantienen la atención sobre una onda tropical que se aproxima al Caribe, aunque no se espera que interfiera directamente con el sistema que llegará a Florida.

Qué zonas de Florida sentirán más el cambio de temperaturas

El impacto del descenso de temperatura será desigual. En el Panhandle y el norte del estado se registrarán los valores más bajos, mientras que el sur prácticamente no notará diferencias. El NWS detalló el pronóstico para distintas ciudades:

El frente frío hará que desciendan las mínimas en Florida durante el domingo 19 de octubre NWS

Pensacola (oeste del Panhandle): el frente se moverá sobre la zona durante la mañana del domingo 19, seguido por otro sistema más débil que cruzará el área el martes 21. Las mínimas descenderán hasta los 59°F (15°C) , con máximas de 84 °F (28,8°C).

el frente se moverá sobre la zona durante la mañana del domingo 19, seguido por otro sistema más débil que cruzará el área el martes 21. Las , con máximas de 84 °F (28,8°C). Tallahassee (centro del Panhandle): el sistema se desplazará el domingo, lo que dejará un clima más fresco. Las temperaturas oscilarán entre 58°F (14°C) de mínima y 84 °F (28,8 °C) de máxima.

el sistema se desplazará el domingo, lo que dejará un clima más fresco. Las temperaturas oscilarán entre y 84 °F (28,8 °C) de máxima. Jacksonville (norte de Florida): el pronóstico anticipa días cálidos y noches agradables. Las mínimas rondarán los 61°F (16°C) el viernes y 64°F (17,7°C) el domingo , mientras que las máximas alcanzarán los 85°F (29,4°C).

el pronóstico anticipa días cálidos y noches agradables. Las y , mientras que las máximas alcanzarán los 85°F (29,4°C). Daytona Beach (centro este del Estado del Sol): la masa de aire frío se desplazará sobre el área la noche del domingo antes de detenerse sobre el sur del estado. Las mínimas se ubicarán cerca de 67°F (19,4°C) .

la masa de aire frío se desplazará sobre el área la noche del domingo antes de detenerse sobre el sur del estado. Las . Sarasota (suroeste): se prevé que un frente débil alcance la zona el domingo. Las mínimas se mantendrán entre 68°F (20°C) y 72°F (22,2°C) , con máximas cercanas a 87°F (30,5°C).

se prevé que un frente débil alcance la zona el domingo. Las , con máximas cercanas a 87°F (30,5°C). West Palm Beach (sur de Florida): el sistema llegará el lunes, aunque sin cambios significativos. El NWS aclaró que “no habrá un descenso medible en la temperatura”, con máximas que podrían alcanzar los 90°F (32°C) entre el domingo y el lunes.

El frente frío no resolverá la sequía en Florida: pronóstico de lluvias y temperaturas

En las áreas que actualmente enfrentan condiciones de sequía, sobre todo en el centro del Panhandle, el sistema no llevará el alivio esperado:

El NWS de Tallahassee informó que el domingo 19 se prevé un acumulado de solo 0.25 pulgadas (6.3 milímetros) de lluvia en el centro del Panhandle, cantidad insuficiente para revertir la sequía severa

El NWS de Tallahassee informó que el domingo 19 se prevé un acumulado de solo 0,25 pulgadas (6,3 milímetros) de lluvia, una cantidad insuficiente para revertir la situación de sequía severa o extrema que afecta esa región.

Los meteorólogos recordaron que, aunque octubre suele marcar el inicio de un patrón más fresco y seco en el norte del estado, este frente no representa una transición definitiva al clima otoñal. La humedad y las altas temperaturas podrían regresar rápidamente durante la próxima semana.