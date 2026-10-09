Nuevos vales escolares de US$8000 para escuelas privadas de Miami-Dade con cupo para más de 82.000 alumnos

Por primera vez, las becas para escuelas privadas de Miami-Dade recibirán más fondos estatales que los establecimientos públicos tradicionales y charter. Para el ciclo lectivo 2026-2027, Florida proyecta destinar US$766 millones a estos beneficios, que alcanzarán a más de 82.000 estudiantes, en medio de cambios en la distribución de recursos educativos.

Cómo se distribuyen los vales escolares en Miami-Dade

De acuerdo con las cifras presupuestarias del Programa de Financiación de la Educación de Florida (FEFP, por sus siglas en inglés), el estado aporta alrededor de US$1500 millones al distrito. De ese total, US$766 millones se destinan a los vales escolares privados, mientras que US$737 millones se distribuyen entre las escuelas públicas tradicionales y las autónomas.

La asignación de recursos estatales para la educación en el condado de Miami-Dade otorga, por primera vez, un monto superior a subvenciones para colegios privados que al sistema de enseñanza pública Freepik

La diferencia también se observa al calcular el aporte por alumno. Según el análisis de Miami Herald. Las becas para escuelas privadas representan, en promedio, cerca de US$8000 por alumno, frente a menos de US$3000 por cada estudiante contabilizado en el sistema público con cargo a esos fondos estatales. Sin embargo, las escuelas públicas de Miami-Dade cuentan con otras fuentes de ingresos para sostener sus presupuestos.

La expansión de las becas está vinculada con la reforma aprobada en Florida en 2023, que amplió el acceso al programa y eliminó restricciones de elegibilidad para las familias. Desde entonces, más estudiantes pueden acceder a estas becas, lo que incrementó la demanda de recursos estatales.

Para el período 2026-2027, los cálculos del Departamento de Educación de Florida registran 82.470 alumnos beneficiarios en Miami-Dade. En el sector público tradicional y charter, la matrícula considerada asciende a 303.506 estudiantes.

No obstante, el presupuesto de las escuelas públicas del condado no depende exclusivamente de la transferencia estatal. Los impuestos locales sobre la propiedad aportan alrededor de US$2200 millones, equivalentes al 75% del financiamiento total del distrito.

La partida de US$766 millones destinada a los vales beneficia a un total estimado de 82.470 estudiantes Freepik

Florida: qué muestran las cifras estatales del programa de becas

Los documentos del Departamento de Educación de Florida permiten dimensionar el alcance del programa Family Empowerment Scholarship (FES), conocido como Beca de Empoderamiento Familiar. Para el ciclo 2026-2027, los registros contabilizan 493.399 estudiantes sin ponderar dentro de este sistema, sobre una matrícula estatal total de aproximadamente 3,21 millones de alumnos.

Con los ajustes de la fórmula presupuestaria, las becas equivalen a 535.091 unidades de matrícula ponderada, sobre un total estatal cercano a 3,43 millones.

La fórmula también contempla ajustes específicos para cubrir las becas. En las liquidaciones presupuestarias figura una deducción de US$4526 millones sobre los fondos estatales netos destinados a los distritos. Además, la fórmula incorpora un suplemento discrecional financiado por el estado para cubrir parte de los recursos correspondientes a las becas FES.

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Por qué algunos condados enfrentan dificultades para financiar los vales

El efecto del sistema no es igual en todos los distritos. En condados como Monroe, Collier, Martin, Sarasota y Walton, una parte importante del presupuesto escolar proviene de los impuestos locales sobre la propiedad, por lo que la asistencia estatal representa una proporción menor de los ingresos totales.

Durante el ciclo 2025-2026, el costo de las becas solicitadas en esos cinco condados superó los fondos estatales asignados para cubrirlas. Como consecuencia, la fórmula de cálculo llegó a mostrar diferencias que, en términos administrativos, hacían aparecer a los distritos como deudores del estado.

“Nos hizo parecer que le debíamos al estado casi un millón de dólares por los niños que recibían vales escolares. Nos dijeron que no nos preocupáramos y, al final, nos dieron el dinero, lo cual agradecemos”, dijo Sue Woltanski, miembro de la junta escolar del condado de Monroe, a Miami Herald.

La Legislatura tuvo que aprobar recursos adicionales y disposiciones presupuestarias especiales para cubrir esas diferencias. La normativa establece que el costo total de los vales en cada condado no debe superar el 99% del FEFP estatal neto correspondiente al distrito, aunque las necesidades de financiamiento pueden generar tensiones cuando aumenta la demanda de becas.