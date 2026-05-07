Crisis en Florida: Miami podría cerrar varias escuelas por falta de alumnos

La junta escolar de Miami-Dade someterá a votación un plan para clausurar o transformar nueve instituciones educativas debido a una caída en la matrícula estudiantil. Según un informe reciente, la reducción de alumnos se debe a varios factores, entre los que se incluye la falta de vivienda asequible y los cambios en las políticas migratorias.

Miami-Dade evalúa cerrar o reconvertir nueve escuelas por la caída de matrícula

Durante los últimos meses, los miembros de las Escuelas Públicas del Condado de Broward, en Florida, se reunieron para evaluar la posibilidad de cerrar ciertas instituciones. Ahora, el condado de Miami-Dade atraviesa un proceso similar, lo que refleja una caída generalizada en la matrícula estudiantil de la jurisdicción.

Los miembros de la Junta Escolar de Miami-Dade votarán el próximo mes para decidir sobre el cierre de nueve escuelas Freepik

El próximo mes, la Junta Escolar de Miami-Dade llevará a cabo una votación para decidir sobre la posibilidad de cerrar o reconvertir nueve escuelas:

Escuela primaria Parkway

Escuela primaria Rainbow Park

Escuela Primaria Lenora B. Smith

Escuela Secundaria de Miami Springs

Escuela primaria Phillis Wheatley

Escuela primaria Pine Villa

Escuela secundaria Richmond Heights

Mandarin Lakes K-8

Escuela primaria Robert Moton

Por qué cae la matrícula escolar en Florida: vivienda, inmigración y menor natalidad

Una de las principales razones por las que la matrícula escolar experimentó un descenso en los últimos meses corresponde al costo de vida. Según los funcionarios del distrito, el alto costo de vida obliga a las familias a abandonar el sur de Florida.

A su vez, la competencia de otras opciones escolares, la baja tasa de natalidad y los marcados cambios en las políticas federales de inmigración impulsan la falta de alumnos, de acuerdo con el análisis de las autoridades educativas.

Citado por NBC News, el Dr. Steve Gallon, miembro de la junta escolar, señaló que en los últimos cinco años tuvo lugar un descenso de más de cien alumnos en cada una de las escuelas que integran la lista.

Gallon agregó que el distrito había matriculado entre 10.000 y 15.000 estudiantes inmigrantes cada año durante los últimos cuatro o cinco años. Este año, esa cifra se redujo a unos 3000 alumnos. “La inmigración tuvo un impacto significativo, y eso obviamente ha pasado factura”, concluyó.

Broward ya cerró seis escuelas en Florida por la baja cantidad de estudiantes

A finales de enero, la Junta Escolar de Broward decidió cerrar seis escuelas con el objetivo de ahorrar al menos 9,5 millones de dólares. La lista incluye a:

Sunshine Elementary en Miramar.

Panther Run Elementary y Palm Cove Elementary en Pembroke Pines.

Plantation Middle, en Plantation.

North Fork Elementary y Seagull Alternative High en Fort Lauderdale.

En Broward, Florida, la Junta Escolar avanzó con el cierre de seis escuelas con el objetivo de ahorrar al menos 9,5 millones de dólares Freepik

Bair Middle, una escuela de Sunrise que pasó los últimos meses en una lista de posibles cierres, finalmente permanecerá abierta. Si bien su clausura habría ahorrado otros US$1,9 millones, los miembros de la Junta Escolar se enfrentaron a una fuerte oposición de los líderes de la ciudad, los padres, los estudiantes y el Sindicato de Maestros de Broward.

Como consecuencia del cierre, los alumnos serán transferidos a otras instituciones educativas:

Los alumnos de la escuela primaria Sunshine serán trasladados a la cercana escuela primaria Fairway en Miramar.

Los estudiantes de la escuela primaria Panther Run se trasladarán a la escuela primaria Chapel Trail en Pembroke Pines.

Los que asistían a la escuela primaria Palm Cove se trasladarán a la escuela primaria Pines Lakes en Pembroke Pines.

Los estudiantes de Plantation Middle pasarán a Plantation High, que se convertirá en una escuela para los grados 6 a 12.

Los alumnos de la escuela primaria North Fork se repartirán entre las escuelas primarias Croissant Park, Dr. Martin Luther King Jr., Thurgood Marshall y Walker.

Los alumnos de la escuela secundaria alternativa Seagull se trasladarán al Centro Educativo Whiddon Rogers.