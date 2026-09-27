Oficial: el bono de US$5000 en Florida que se suma a préstamos para vivienda y perdón de deuda estudiantil

Florida entrega un incentivo de US$5000 netos a nuevos agentes de la ley que cumplan determinados requisitos laborales. La iniciativa, promovida por la administración de Ron DeSantis, forma parte de un paquete que también contempla asistencia para comprar una vivienda, programas educativos y alternativas para la condonación de préstamos estudiantiles.

Quiénes pueden cobrar el bono de US$5000 para agentes en Florida

FloridaCommerce establece un monto bruto de US$6694, del cual US$1694 corresponden a impuestos, por lo que el agente recibirá finalmente US$5000. El beneficio alcanza tanto a nuevos reclutas formados en Florida como a determinados oficiales que llegan desde otros estados.

Los agentes de policía deben cumplir requisitos mínimos de elegibilidad para obtener el bono de US$5000 anunciado por DeSantis Facebook Florida Highway Patrol

Para recibirlo, deben incorporarse a un puesto de tiempo completo y cumplir las condiciones establecidas por el programa estatal. Entre los requisitos se encuentran:

Haber comenzado a trabajar como oficial certificado de tiempo completo en una agencia de justicia penal de Florida desde el 1° de julio de 2022 .

. La persona no debe haber trabajado previamente como agente del orden público en el estado.

Los beneficiarios deben mantener dos años de empleo de tiempo completo. La normativa admite determinadas interrupciones justificadas, aunque establece condiciones específicas según el tipo de pausa laboral.

La iniciativa comenzó con una legislación aprobada en 2022, cuando el gobernador Ron DeSantis firmó la House Bill 3 (HB 3). Desde entonces, el estado destinó más de US$83 millones a estas bonificaciones para casi 12.500 nuevos agentes.

“En 2022, mientras algunas ciudades sufrían las desastrosas consecuencias de los experimentos de desfinanciar a la policía, firmé una legislación histórica para fortalecer el reclutamiento y la retención de agentes del orden público en Florida”, dijo el gobernador en un comunicado.

Los trabajadores deben cumplir criterios específicos para recibir el bono de hasta US$5000 anunciado por DeSantis como parte de una iniciativa estatal establecida en 2022 @GovRonDeSantis

Qué beneficios de vivienda y educación tienen los agentes en Florida

El incentivo económico no constituye el único beneficio disponible para los agentes. Florida también incluye a los oficiales de la ley dentro del Hometown Heroes Housing Program, que ofrece asistencia financiera relacionada con la compra de una vivienda.

Este programa puede ayudar con el pago inicial y los costos de cierre de una propiedad. El programa forma parte de las herramientas estatales orientadas a facilitar el acceso a un hogar para determinados trabajadores.

En materia educativa, los nuevos reclutas pueden acceder al Florida First Responder Scholarship Program. La iniciativa cubre los costos de formación en la academia, mientras que otras medidas contemplan reembolsos de hasta US$1000 por determinados costos de equivalencia y certificación para oficiales elegibles que llegan desde otros estados.

El paquete estatal contempla además recursos vinculados con el bienestar de los agentes, medidas de protección legal y otras alternativas relacionadas con la educación. Entre los beneficios mencionados se encuentran programas de condonación de préstamos estudiantiles y oportunidades de capacitación.

Florida asigna US$20 millones al bono para nuevos agentes en 2026-27

El 15 de septiembre, DeSantis informó la entrega de más de US$10 millones en bonificaciones a 1506 nuevos agentes. Entre ellos se encontraban 38 reclutas del condado de Pasco.

Para el año fiscal 2026-27, el presupuesto contempla US$20 millones para el programa de bonificaciones y US$19.8 millones destinados a aumentos salariales de los agentes de policía estatales juramentados. También se asignaron US$2.5 millones para incrementos salariales de los bomberos estatales.

Durante el período fiscal anterior, el salario base mínimo de los agentes estatales llegó a US$60.000. El esquema también incluyó incrementos diferenciados para agentes que recién comienzan y para quienes ya cuentan con experiencia.

“Hemos realizado inversiones récord en salarios, beneficios, capacitación y protección para los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para proteger a la gente de nuestro estado”, dijo DeSantis. “Continuamos construyendo sobre esta base para mantener a Florida como el estado más favorable a las fuerzas del orden en EE.UU.”, señaló.