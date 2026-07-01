Oficial en Florida: DeSantis anuncia hasta US$500 de reembolso por ventanas resistentes a huracanes

Los propietarios de viviendas en Florida podrán solicitar un reembolso de hasta US$500 por el impuesto sobre las ventas pagado al realizar determinadas mejoras destinadas a proteger sus propiedades frente a tormentas. La medida fue incluida en el presupuesto estatal firmado por Ron DeSantis y aplicará a las compras de puertas y ventanas resistentes a huracanes.

Qué contempla el programa aprobado por Florida

De acuerdo con lo que detalló el gobierno de DeSantis en un comunicado oficial, la medida implica el reembolso de hasta US$500 en la compra de puertas o ventanas resistentes a impactos de fenómenos climáticos.

La devolución cubrirá parte del impuesto estatal sobre las ventas abonado por propietarios en este tipo de compras. El beneficio aplicará a todas las operaciones elegibles que se realicen entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2029.

De acuerdo con los detalles incluidos en el presupuesto, el monto máximo no es individual, sino por propiedad residencial elegible. Esto quiere decir que ese tope se aplica, por ejemplo, a una familia que comparte una casa.

Florida busca reducir costos para los propietarios

La administración estatal destacó que las mejoras contempladas en el programa pueden ayudar a disminuir los gastos asociados a las viviendas, especialmente en materia de seguros.

Según el aviso oficial, la iniciativa busca ayudar a los residentes a realizar obras. Más allá del alivio inmediato en el costo, la idea es que estas mejoras permitan “reducir las primas de seguros y aumentar la protección contra las inclemencias del tiempo”.

Los propietarios de viviendas en Florida podrán solicitar un reembolso de hasta US$500 por el impuesto sobre las ventas pagado al realizar determinadas mejoras destinadas a proteger sus propiedades frente a tormentas Archivo

De acuerdo con Insurance Journal, Florida enfrenta desde hace años un fuerte debate sobre el costo de los seguros para propietarios de viviendas. El aumento de las primas se convirtió en una de las principales preocupaciones para muchos residentes, especialmente en zonas expuestas a tormentas y huracanes.

Las autoridades sostienen que determinadas mejoras estructurales pueden contribuir a disminuir riesgos y favorecer condiciones más competitivas para los asegurados.

La medida está incluida en el presupuesto estatal que firmó DeSantis

“Hemos brindado miles de millones en alivio fiscal a las familias, mientras que hemos realizado inversiones históricas en las prioridades que más importan a los floridanos”, afirmó DeSantis en el comunicado al presentar el nuevo plan del estado.

De acuerdo con los detalles incluidos en el presupuesto, el monto máximo es de US$500 por propiedad residencial elegible Freepik

El beneficio forma parte del presupuesto de US$117.600 millones, que, según el gobierno estatal, representa el cuarto año consecutivo de reducción del gasto público en Florida. El plan incluye además inversiones en educación, infraestructura, seguridad pública y conservación ambiental.

La firma del presupuesto llegó después de negociaciones entre la Legislatura estatal y el Poder Ejecutivo sobre el nivel de gasto y las prioridades fiscales para el próximo ejercicio. Entre las iniciativas aprobadas figuran distintos alivios fiscales para residentes y empresas.

Otras exenciones fiscales permanentes en Florida

Además de este programa, el presupuesto convierte en permanentes algunas exenciones fiscales vinculadas con la preparación ante emergencias y desastres naturales.

Según informó la administración estatal, productos utilizados durante situaciones de emergencia podrán adquirirse sin pagar impuestos estatales sobre las ventas durante todo el año. Esto marca una diferencia con las disposiciones de presupuestos anteriores, cuando esos beneficios estaban limitados a períodos específicos.