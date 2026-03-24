Avanza en Florida el cambio en una ley que aumentaría la oferta de alquileres asequibles

El estado de Florida dio un nuevo paso en su estrategia para ampliar el acceso a viviendas más económicas, con una reforma legislativa que promete modificar las reglas del desarrollo urbano. La iniciativa, que ya superó el proceso legislativo y espera la firma del gobernador, apunta a facilitar la construcción de complejos multifamiliares y a ampliar beneficios fiscales.

¿Qué dice la ley HB 1389 en Florida?

El texto de la ley HB 1389 dice que los condados y municipios deben dejar que se construyan viviendas multifamiliares y de uso mixto en zonas que antes solo podían usarse para comercio o industria.

Para acceder a los beneficios de esta ley, los desarrolladores deben garantizar que al menos el 40% de las unidades se destinen a alquileres asequibles Facebook City of Hialeah - Municipal Government

Esta disposición representa un giro en la planificación urbana, ya que elimina barreras históricas vinculadas al uso del suelo y abre la puerta a una mayor densidad habitacional en zonas estratégicas.

La norma establece además que estos desarrollos deberán incluir al menos un 40% de unidades destinadas a alquileres considerados asequibles durante un período mínimo de 30 años.

De acuerdo con el texto legislativo, los gobiernos locales no podrán exigir cambios de zonificación, excepciones especiales ni modificaciones en los planes urbanos para aprobar este tipo de proyectos. Esto reduce significativamente los tiempos burocráticos y las incertidumbres para los desarrolladores.

Qué cambia con la nueva ley de Florida

La reforma introduce una serie de modificaciones que impactan directamente en cómo se planifican, aprueban y desarrollan los proyectos de vivienda en Florida.

La nueva normativa prohíbe a los gobiernos locales exigir cambios de zonificación o excepciones especiales para estos proyectos

Se habilita la construcción de viviendas multifamiliares en terrenos con zonificación comercial, industrial o mixta.

Se incorporan terrenos de instituciones religiosas de más de tres acres (1,20 hectáreas) como aptos para desarrollos, sin necesidad de rezonificación, siempre que hayan tenido actividad religiosa durante al menos diez años.

Se exige que al menos el 40% de las unidades sean alquileres asequibles durante tres décadas.

Se limita la capacidad de los gobiernos locales para frenar proyectos mediante requisitos administrativos o regulatorios.

Se restringe la posibilidad de imponer condiciones más estrictas de altura o diseño que las ya permitidas.

Las consecuencias de la nueva ley en Florida

Según Orlando Sentinel, la nueva legislación refuerza los beneficios fiscales para proyectos de vivienda asequible, lo que podría traducirse en una reducción de millones de dólares en la recaudación impositiva local.

La reforma permite que terrenos destinados a oficinas o fábricas se transformen en comunidades de uso mixto Oswaldo Martinez / Unsplash

El medio señala que, por tercer año consecutivo, el Congreso estatal ajustó las disposiciones del programa Live Local Act para facilitar que desarrolladores y propietarios accedan a exenciones impositivas.

Además, la reforma limita la capacidad de los gobiernos locales para rechazar estas exenciones. A partir de 2027, solo podrán hacerlo si durante tres años consecutivos se demuestra un excedente de viviendas disponibles para alquiler, lo que endurece las condiciones respecto al esquema anterior.

La fecha de entrada en vigor está prevista para el 1° de julio de 2026, en caso de conseguir la firma del gobernador Ron DeSantis.