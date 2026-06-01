El plan de Ron DeSantis para modificar la ley de impuestos a la propiedad y reducir la renta en Florida

El gobernador Ron DeSantis convocó a una sesión legislativa especial a partir del 1° de junio para avanzar en un plan que busca reducir y eventualmente eliminar los impuestos a la propiedad sobre la vivienda principal en Florida, a través de una enmienda constitucional que se votaría el 3 de noviembre. En caso de aprobarse, el esquema elevaría en etapas el límite de exención fiscal hasta 500.000 dólares, lo que, según el mandatario, dejaría al 92% de los residentes del estado exentos del impuesto.

Cómo funcionaría la rebaja del impuesto a la propiedad en Florida

DeSantis propone un aumento inmediato de la exención fiscal sobre viviendas principales para residentes de Florida, como primer paso de un esquema progresivo.

sobre viviendas principales para residentes de Florida, como primer paso de un esquema progresivo. El gobernador anticipó que el plan comenzaría con un aumento del límite de la propiedad de vivienda exenta a 250.000 dólares para todos los propietarios.

Ron DeSantis explicó en qué consiste su propuesta para eliminar los impuestos a la propiedad de Florida

Con ese ajuste inicial, DeSantis calcula que cerca del 60% de los propietarios quedarían exentos del impuesto a la propiedad.

El objetivo de largo plazo es ampliar gradualmente el límite hasta los 500.000 dólares, lo que en la práctica funcionaría como una casi eliminación del tributo para la vivienda principal.

Qué cambia para los dueños de vivienda y la renta

Si la exención llega a 500.000 dólares, el 92% de los residentes de Florida quedaría exento del impuesto sobre su vivienda habitual, según el gobernador.

Los residentes del condado de Collier verán algunas de las mayores exenciones impositivas promedio del estado Tax Foundation

El alivio fiscal podría traducirse en menores costos mensuales asociados a la vivienda , clave en un contexto de rentas altas que afecta de manera particular a familias latinas en zonas como Miami, Tampa y Orlando. Impacto en renta, inferido del mecanismo del impuesto, sin cifras adicionales.

, clave en un contexto de rentas altas que afecta de manera particular a familias latinas en zonas como Miami, Tampa y Orlando. Impacto en renta, inferido del mecanismo del impuesto, sin cifras adicionales. El plan prioriza la vivienda principal, por lo que el beneficio se concentraría en residentes permanentes, incluidos muchos propietarios latinos que usan su casa como residencia familiar y no como inversión.

Ron DeSantis quiere eliminar los impuestos a la propiedad en noviembre FLgov/Freepik

Los pasos que necesita el plan de DeSantis para aprobarse