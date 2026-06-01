El plan de Ron DeSantis para modificar la ley de impuestos a la propiedad y reducir la renta en Florida
El gobernador lanzó un plan para elevar la exención del impuesto a la propiedad sobre viviendas principales y liberar del tributo a la gran mayoría de los propietarios
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El gobernador Ron DeSantis convocó a una sesión legislativa especial a partir del 1° de junio para avanzar en un plan que busca reducir y eventualmente eliminar los impuestos a la propiedad sobre la vivienda principal en Florida, a través de una enmienda constitucional que se votaría el 3 de noviembre. En caso de aprobarse, el esquema elevaría en etapas el límite de exención fiscal hasta 500.000 dólares, lo que, según el mandatario, dejaría al 92% de los residentes del estado exentos del impuesto.
Cómo funcionaría la rebaja del impuesto a la propiedad en Florida
- DeSantis propone un aumento inmediato de la exención fiscal sobre viviendas principales para residentes de Florida, como primer paso de un esquema progresivo.
- El gobernador anticipó que el plan comenzaría con un aumento del límite de la propiedad de vivienda exenta a 250.000 dólares para todos los propietarios.
Con ese ajuste inicial, DeSantis calcula que cerca del 60% de los propietarios quedarían exentos del impuesto a la propiedad.
El objetivo de largo plazo es ampliar gradualmente el límite hasta los 500.000 dólares, lo que en la práctica funcionaría como una casi eliminación del tributo para la vivienda principal.
Qué cambia para los dueños de vivienda y la renta
- Si la exención llega a 500.000 dólares, el 92% de los residentes de Florida quedaría exento del impuesto sobre su vivienda habitual, según el gobernador.
- El alivio fiscal podría traducirse en menores costos mensuales asociados a la vivienda, clave en un contexto de rentas altas que afecta de manera particular a familias latinas en zonas como Miami, Tampa y Orlando. Impacto en renta, inferido del mecanismo del impuesto, sin cifras adicionales.
- El plan prioriza la vivienda principal, por lo que el beneficio se concentraría en residentes permanentes, incluidos muchos propietarios latinos que usan su casa como residencia familiar y no como inversión.
Los pasos que necesita el plan de DeSantis para aprobarse
- La sesión legislativa especial tendrá plazo hasta agosto para acordar el texto definitivo de la propuesta que aparecería en la boleta electoral de noviembre, según información citada por FOX 13 Tampa Bay.
- Al tratarse de una reforma constitucional, la enmienda necesitará el respaldo de al menos el 60% de los votantes de Florida para entrar en vigencia.
- DeSantis defendió un enfoque escalonado para evitar un impacto brusco en las finanzas locales y calificó como “histórico” el objetivo de eximir de impuestos a la vivienda habitual.
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