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Oficial en Florida: DeSantis confirma un bono de US$6694 para trabajadores que pueden usarlo en compra de vivienda
El beneficio alcanza tanto a nuevos reclutas formados en el Estado del Sol como a determinados oficiales que llegan desde otras regiones
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LA NACION
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó la entrega de un bono de reclutamiento de US$6694 con asistencia en compra de vivienda para los nuevos agentes. El beneficio corresponde a oficiales certificados que ingresaron a un puesto de tiempo completo en una agencia de justicia penal del estado desde el 1° de julio de 2022.
Qué se sabe del nuevo bono de US$6694 en Florida
- FloridaCommerce fijó un pago bruto de US$6694 por agente, del cual US$1694 corresponden a impuestos, según información publicada en FloridaJobs.org.
- El resultado final para el trabajador es de US$5000 netos, cifra que también reportó el propio DeSantis en un comunicado oficial.
- El ajuste incluye un 7.65% adicional que cubre las deducciones federales (FICA, por sus siglas en inglés), de acuerdo con FloridaJobs.org.
Quiénes califican para el beneficio en Florida
- Los beneficiados deben haber comenzado a trabajar como oficiales certificados de tiempo completo en una agencia de justicia penal de Florida desde el 1° de julio de 2022.
- No pueden haber trabajado como agentes del orden público en Florida.
- De igual modo, tienen que mantener dos años de empleo continuo de tiempo completo, con excepciones acotadas para determinadas interrupciones laborales.
Los nuevos beneficios complementarios para los oficiales en Florida
- Los agentes acceden también al Hometown Heroes Housing Program, que ofrece asistencia para el pago inicial y los costos de cierre de una vivienda.
- El Florida First Responder Scholarship Program también cubre costos de formación en la academia para los nuevos reclutas.
- Existen reembolsos de hasta US$1000 por costos de equivalencia y certificación para oficiales que llegan desde otros estados.
Impacto financiero del programa estatal
- El Estado destinó más de US$83 millones a estas bonificaciones desde 2022, alcanzando a casi 12.500 nuevos agentes.
- El pasado 15 de septiembre, DeSantis anunció más de US$10 millones en bonificaciones a 1506 nuevos agentes, entre ellos 38 reclutas del condado de Pasco.
- Para el año fiscal 2026-27, el presupuesto contempla US$20 millones para el programa de bonos y US$19.8 millones para aumentos salariales de agentes estatales.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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