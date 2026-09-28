Oficial en Florida: DeSantis confirma un bono de US$6694 para trabajadores que pueden usarlo en compra de vivienda

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó la entrega de un bono de reclutamiento de US$6694 con asistencia en compra de vivienda para los nuevos agentes. El beneficio corresponde a oficiales certificados que ingresaron a un puesto de tiempo completo en una agencia de justicia penal del estado desde el 1° de julio de 2022.

Qué se sabe del nuevo bono de US$6694 en Florida

FloridaCommerce fijó un pago bruto de US$6694 por agente , del cual US$1694 corresponden a impuestos , según información publicada en FloridaJobs.org.

, del cual , según información publicada en FloridaJobs.org. El resultado final para el trabajador es de US$5000 netos , cifra que también reportó el propio DeSantis en un comunicado oficial.

, cifra que también reportó el propio DeSantis en un comunicado oficial. El ajuste incluye un 7.65% adicional que cubre las deducciones federales (FICA, por sus siglas en inglés), de acuerdo con FloridaJobs.org.

Los nuevos agentes en Florida van a recibir un pago bruto de US$6694 por agente, del cual US$1694 corresponden a impuestos Facebook: Pinellas County Sheriff's Office

Quiénes califican para el beneficio en Florida

Los beneficiados deben haber comenzado a trabajar como oficiales certificados de tiempo completo en una agencia de justicia penal de Florida desde el 1° de julio de 2022.

deben haber comenzado a trabajar como oficiales certificados de tiempo completo en una agencia de justicia penal de Florida No pueden haber trabajado como agentes del orden público en Florida.

De igual modo, tienen que mantener dos años de empleo continuo de tiempo completo, con excepciones acotadas para determinadas interrupciones laborales.

Los nuevos beneficios complementarios para los oficiales en Florida

Los agentes acceden también al Hometown Heroes Housing Program , que ofrece asistencia para el pago inicial y los costos de cierre de una vivienda.

, que ofrece y los costos de cierre de una vivienda. El Florida First Responder Scholarship Program también cubre costos de formación en la academia para los nuevos reclutas.

también cubre costos de formación en la academia para los nuevos reclutas. Existen reembolsos de hasta US$1000 por costos de equivalencia y certificación para oficiales que llegan desde otros estados.

Oficial en Florida: DeSantis confirma bono de US$6694 para trabajadores que pueden usarlo en compra de vivienda

Impacto financiero del programa estatal

El Estado destinó más de US$83 millones a estas bonificaciones desde 2022, alcanzando a casi 12.500 nuevos agentes.

a estas bonificaciones desde 2022, alcanzando a casi 12.500 nuevos agentes. El pasado 15 de septiembre, DeSantis anunció más de US$10 millones en bonificaciones a 1506 nuevos agentes, entre ellos 38 reclutas del condado de Pasco.

entre ellos 38 reclutas del condado de Pasco. Para el año fiscal 2026-27, el presupuesto contempla US$20 millones para el programa de bonos y US$19.8 millones para aumentos salariales de agentes estatales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.