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Oficial en Florida: DeSantis confirma un bono de US$6694 para trabajadores que pueden usarlo en compra de vivienda

El beneficio alcanza tanto a nuevos reclutas formados en el Estado del Sol como a determinados oficiales que llegan desde otras regiones

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La iniciativa comenzó con una legislación aprobada en 2022, cuando el gobernador Ron DeSantis firmó la House Bill 3 (HB 3)
La iniciativa comenzó con una legislación aprobada en 2022, cuando el gobernador Ron DeSantis firmó la House Bill 3 (HB 3)@GovRonDeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó la entrega de un bono de reclutamiento de US$6694 con asistencia en compra de vivienda para los nuevos agentes. El beneficio corresponde a oficiales certificados que ingresaron a un puesto de tiempo completo en una agencia de justicia penal del estado desde el 1° de julio de 2022.

Qué se sabe del nuevo bono de US$6694 en Florida

  • FloridaCommerce fijó un pago bruto de US$6694 por agente, del cual US$1694 corresponden a impuestos, según información publicada en FloridaJobs.org.
  • El resultado final para el trabajador es de US$5000 netos, cifra que también reportó el propio DeSantis en un comunicado oficial.
  • El ajuste incluye un 7.65% adicional que cubre las deducciones federales (FICA, por sus siglas en inglés), de acuerdo con FloridaJobs.org.
Los nuevos agentes en Florida van a recibir un pago bruto de US$6694 por agente, del cual US$1694 corresponden a impuestos
Los nuevos agentes en Florida van a recibir un pago bruto de US$6694 por agente, del cual US$1694 corresponden a impuestosFacebook: Pinellas County Sheriff's Office

Quiénes califican para el beneficio en Florida

  • Los beneficiados deben haber comenzado a trabajar como oficiales certificados de tiempo completo en una agencia de justicia penal de Florida desde el 1° de julio de 2022.
  • No pueden haber trabajado como agentes del orden público en Florida.
  • De igual modo, tienen que mantener dos años de empleo continuo de tiempo completo, con excepciones acotadas para determinadas interrupciones laborales.

Los nuevos beneficios complementarios para los oficiales en Florida

  • Los agentes acceden también al Hometown Heroes Housing Program, que ofrece asistencia para el pago inicial y los costos de cierre de una vivienda.
  • El Florida First Responder Scholarship Program también cubre costos de formación en la academia para los nuevos reclutas.
  • Existen reembolsos de hasta US$1000 por costos de equivalencia y certificación para oficiales que llegan desde otros estados.
Oficial en Florida: DeSantis confirma bono de US$6694 para trabajadores que pueden usarlo en compra de vivienda
Oficial en Florida: DeSantis confirma bono de US$6694 para trabajadores que pueden usarlo en compra de vivienda

Impacto financiero del programa estatal

  • El Estado destinó más de US$83 millones a estas bonificaciones desde 2022, alcanzando a casi 12.500 nuevos agentes.
  • El pasado 15 de septiembre, DeSantis anunció más de US$10 millones en bonificaciones a 1506 nuevos agentes, entre ellos 38 reclutas del condado de Pasco.
  • Para el año fiscal 2026-27, el presupuesto contempla US$20 millones para el programa de bonos y US$19.8 millones para aumentos salariales de agentes estatales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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