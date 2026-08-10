Oficial en Florida: DeSantis decreta elección especial para cubrir vacante en una junta escolar en noviembre

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva para convocar a elecciones especiales el próximo 3 de noviembre en el condado de Okaloosa. La decisión responde a que ningún candidato quedó habilitado para competir por el cargo en la junta escolar de dicho distrito.

Primaria especial en Okaloosa: qué ordenó DeSantis para la Junta Escolar del Distrito 1

El mandatario estatal firmó la Orden Ejecutiva Número 26-162 el pasado 6 de agosto de 2026. Esta disposición oficial busca llenar la vacante en el Distrito 1 de la Junta Escolar del Condado de Okaloosa.

El decreto firmado por DeSantis prevé otra elección especial para el 19 de enero de 2027 en caso de ser necesario Oficina del gobernador de Florida

La medida administrativa aplica la legislación del estado ante la ausencia de postulantes calificados. El supervisor de elecciones del condado declaró esta situación el 17 de junio de este año.

La orden gubernamental fijó la elección primaria especial para el próximo 3 de noviembre de 2026. Los ciudadanos de la jurisdicción definirán en esa fecha a los candidatos oficiales del distrito escolar.

El documento también prevé una elección especial para el 19 de enero de 2027. Este evento electoral solo ocurrirá si es necesario tras los resultados de la jornada previa. La Secretaría de Estado de Florida coordinará las fechas de este proceso especial. Los estatutos estatales exigen una elección especial si el electorado no cubre un cargo obligatorio.

Elecciones generales de Florida 2026: qué cargos se votan el 3 de noviembre

Además de la primaria especial que decretó DeSantis para la vacante en la Junta Escolar de Okaloosa, el 3 de noviembre de 2026 también se celebrarán las elecciones generales. En ese marco, según Ballotpedia, los ciudadanos elegirán una lista de cargos que estarán en disputa.

Los votantes elegirán a sus representantes ante el Congreso de los Estados Unidos en la jornada electoral. A su vez, decidirán los puestos para la Cámara de Representantes federal y participarán en una elección especial para el Senado.

El 3 de noviembre también se celebrarán las elecciones generales en Florida Ron DeSantis - Ron DeSantis

Los comicios también definirán al próximo gobernador del estado y a otros funcionarios del poder ejecutivo. Los electores votarán para renovar la Cámara de Representantes estatal y el Senado de Florida.

Por otro lado, el proceso incluye la votación para retener a los jueces de la Corte Suprema estatal y de los tribunales de apelación. Las juntas escolares de diversos distritos y los gobiernos municipales también renovarán sus integrantes en la misma fecha.

Entre los principales cargos y cuestiones que aparecerán en las boletas se encuentran:

Cargos de representantes y senadores del Congreso estadounidense

Gobernación del estado

Legisladores locales

Jueces

Juntas escolares

Enmiendas constitucionales

Enmienda 3 en Florida: qué propone sobre el impuesto a la propiedad en 2026

En las elecciones generales del 3 de noviembre, todo Florida también votará una Enmienda impulsada por el gobernador DeSantis para eliminar gradualmente los impuestos a la propiedad. La propuesta busca ampliar las exenciones actuales a 150 mil dólares en 2027 y a US$250 mil en 2028 para que los dueños de inmuebles conserven una mayor parte de sus ingresos anuales.

Ron DeSantis explicó en qué consiste su propuesta para eliminar los impuestos a la propiedad de Florida

Además, la iniciativa también propone limitar al 5% el aumento anual del valor catastral para los inmuebles destinados a alquiler. Sin embargo, según The ST. Augustine, varios grupos de oposición advirtieron sobre efectos negativos en el financiamiento de los servicios públicos y un posible elevamiento de los precios para los inquilinos.