Adiós, Ron DeSantis: actualizaciones recientes de las encuestas para las elecciones primarias de Florida este 2026

La carrera para suceder a Ron DeSantis ya muestra dos favoritos. Las encuestas para las elecciones primarias de Florida de 2026, recopiladas hasta el 29 de julio, ubican al republicano Byron Donalds y al demócrata David Jolly al frente de sus respectivas internas.

¿Quién lidera la primaria republicana de Florida?

El informe de RealClearPolling (RCP) muestra que Donalds alcanza un promedio de 48,6% entre los votantes republicanos. James Fishback y Jay Collins empatan en el segundo lugar, con 9,8% cada uno, mientras que Paul Renner reúne el 3%. La diferencia entre el primero y sus competidores más cercanos llega a 38,8 puntos porcentuales.

El estudio más reciente, elaborado por Quantus Insights entre el 27 y el 29 de julio, consultó a 635 votantes probables. Donalds obtuvo 50%, seguido por Collins con 16%, Fishback con 12% y Renner con 4%. La ventaja del congresista fue de 34 puntos.

Donalds alcanza un promedio de 48,6% y aventaja por 38,8 puntos a sus competidores republicanos más cercanos Instagram @byrondonalds

La ventaja de Donalds se mantuvo en todos los sondeos

Las cinco mediciones republicanas publicadas desde mayo colocaron a Donalds en el primer puesto. La encuesta de Cygnal, realizada entre el 12 y el 13 de julio entre 500 votantes probables, le otorgó el 43%. Fishback recibió 12%, Collins 11% y Renner 2%.

The Tyson Group registró entre el 8 y el 11 de julio un respaldo de 48% para Donalds, frente al 9% de Collins, el 8% de Fishback y el 4% de Renner. El relevamiento incluyó a 600 electores probables.

La medición de AIF, desarrollada del 3 al 7 de junio entre 386 personas, mostró la mayor diferencia: Donalds llegó al 54%, Fishback al 8%, Collins al 5% y Renner al 2%. En mayo, Change Research había registrado 48%, 9%, 8% y 3%, respectivamente.

¿Qué muestran las encuestas de la primaria demócrata?

Jolly encabezó las cuatro mediciones difundidas entre enero y mayo. Sin embargo, todas fueron realizadas antes de que Jerry Demings suspendiera su campaña el 5 de junio por razones de salud.

Por ese motivo, los resultados reflejan el escenario previo a su salida y no permiten medir con precisión cómo se distribuye actualmente el voto demócrata.

El sondeo más reciente de Change Research, realizado entre el 13 y el 16 de mayo, le asignó a Jolly un 42%, frente al 27% que obtuvo Demings. En marzo, Emerson ubicó a Jolly con un 21%, Demings con un 10%, Alexander Foster con un 2% y Nirav Vernekar también con un 2%. La ventaja fue de 11 puntos porcentuales.

Los estudios anteriores mostraron diferencias menores. James Madison Institute registró en febrero un resultado de 31% a 23%, mientras que Mason-Dixon presentó en enero una relación de 23% a 19%.

Aunque las cuatro mediciones colocaron a Jolly en el primer lugar, ninguna incorpora el impacto de la salida de Demings sobre la competencia demócrata.

Jerry Demings suspendió su campaña por razones de salud

Demings anunció que suspendía su candidatura después de recibir un diagnóstico de cáncer de próstata. El alcalde del condado de Orange explicó que la enfermedad fue detectada de manera temprana y que concentraría su atención en el tratamiento, según informó Spectrum News. El dirigente demócrata continuará como alcalde hasta completar su mandato a finales de 2026.

¿Cuáles son las principales propuestas de Donalds y Jolly?

Donalds propone crear una plataforma estatal para comparar tarifas, reclamos y tiempos de pago de las aseguradoras. También plantea ampliar la exención impositiva para viviendas principales, reducir demoras en los permisos de construcción y retirar fondos públicos a organismos que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Su programa incluye precios públicos para los 50 servicios médicos más frecuentes, autorizaciones previas resueltas en 72 horas, planes académicos individuales desde sexto grado y capacitación docente basada en la ciencia de la lectura. Además, proyecta programas técnicos vinculados con empresas, auditorías forenses anuales, controles sobre alimentos y agua escolar y límites para que los centros de inteligencia artificial no trasladen sus costos eléctricos e hídricos a los residentes, de acuerdo con su plataforma oficial y Associated Press.

Jolly plantea en sus propuestas un fondo estatal para cubrir riesgos de catástrofes naturales, préstamos sin intereses para reparaciones de condominios, mayor inversión en escuelas públicas y una ampliación de Medicaid. Su programa oficial también propone limitar los vales escolares según los ingresos, recuperar las protecciones de Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, prohibir la venta de armas de asalto y exigir verificaciones universales de antecedentes.

Jolly plantea ampliar Medicaid, invertir en escuelas públicas y reforzar las protecciones al aborto y el control de armas Instagram @davidjollyfl

Donalds también aventaja a Jolly en un escenario hipotético

El promedio de RCP para una eventual elección general coloca a Donalds con 45% y a Jolly con 40%. La Universidad del Norte de Florida registró entre el 8 y el 17 de julio un resultado de 46% a 41%, mientras que Emerson había mostrado en marzo una relación de 44% a 39%.

Estos cruces todavía son hipotéticos porque las primarias se realizarán el 18 de agosto. Los candidatos deberán ganar primero sus respectivas nominaciones para competir en la elección general por la gobernación de Florida, prevista para el 3 de noviembre.