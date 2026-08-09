Firmada por DeSantis: la ley oficial de los mapas electorales en Florida que se aplicará en las elecciones 2026

El 18 de agosto se celebran las elecciones primarias en Florida por diferentes cargos públicos, como legisladores y gobernación. De cara a los comicios generales de noviembre, se prevé el uso de los nuevos mapas electorales impulsados y firmados por el gobernador Ron DeSantis. Organizaciones y líderes locales del Estado del Sol se han manifestado en contra del nuevo mapa y lo ven como una forma de maximizar las ventajas del Partido Republicano.

Qué se sabe de la nueva ley que configura los mapas electorales en Florida

Los mapas electorales fueron firmados por el republicano el pasado 4 de mayo, luego de ser aprobados en una sesión legislativa especial en Tallahassee.

Desde la asunción de Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantuvo una postura alineada al gobierno federal respecto a la colaboración de las oficinas locales con el ICE @GovRonDeSantis

DeSantis justificó el cambio afirmando que Florida fue subcontada en el Censo de 2020 y que el gran aumento de residentes desde entonces exige una representación más precisa, según consignó CNN.

“Florida quedó menospreciada en el Censo de 2020 y hemos luchado por una representación justa desde entonces. Nuestra población ha crecido desde entonces y nos hemos movido de una mayoría demócrata a una ventaja republicana de 1,5 millones”, dijo el gobernador.

Qué cambios se prevén con el nuevo mapa electoral

Con esta normativa, 24 de los 28 distritos del Congreso de Florida se inclinan hacia los republicanos. Hasta el momento, la delegación tiene 20 republicanos y 8 demócratas.

Cada uno de los distritos fue trazado para tener una población objetivo de 769.221 habitantes, según consignó un análisis estadístico del Senado en Florida. Entre los cambios más destacados se encuentran:

Nueva división: Collier queda ahora dividido entre el Distrito 19 (zona costera) y el Distrito 22 (zonas interiores y del sur).

Collier queda ahora dividido entre el (zona costera) y el (zonas interiores y del sur). Movimientos territoriales: Localidades como Marco Island y porciones del sur del condado han sido movidas fuera del Distrito 19. Según el nuevo plan, Marco Island se integra en el Distrito 22.

La nueva demarcación también ha provocado movimientos estratégicos entre representantes actuales.

Bajo esta ley, 24 de los 28 escaños del Congreso de Florida se inclinan ahora hacia los republicanos Senado de Estados Unidos

En el caso del legislador Jared Moskowitz, su antiguo distrito fue reconfigurado y ahora compite en el Distrito 25, que abarca partes de Palm Beach, Broward y Miami-Dade.

Cuándo se aplican los nuevos mapas electorales en Florida

El nuevo mapa va a entrar en vigor durante las elecciones generales del 3 de noviembre. No obstante, grupos externos como Common Cause Florida solicitaron impedir el uso de los mapas en los comicios tras considerar que los cambios violaban las enmiendas de “Distritos Justos” de la Constitución estatal al favorecer al Partido Republicano.

“El mapa reduce el poder de voto de la población afroamericana y latina al fragmentar comunidades de interés bien definidas y eliminar la capacidad de este grupo para elegir a sus representantes”, citó el escrito de la denuncia presentada por Common Cause Florida.

Grupos externos denunciaron que le nuevo mapa electoral violaba las enmiendas de “Distritos Justos” de la constitución estatal al favorecer al Partido Republicano Bryon Houlgrave - FR172027 AP

El pasado 11 de junio, la Corte Suprema de Florida rechazó el intento para bloquear la implementación de este plan al establecer que estos grupos no tenían jurisdicción inmediata para detener el uso de los mapas mientras el caso seguía su curso.

Minutos después del dictamen, DeSantis lo celebró al remarcar su uso en los comicios de noviembre. “El Tribunal Supremo de Florida ha rechazado la impugnación del plan de redistribución de distritos y el nuevo mapa del estado”, dijo en X.