Oficial en Florida: la CBP confirmó nuevos eventos de inscripción al programa de viaje Global Entry

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció recientemente que organizará una serie de jornadas de entrevistas para el programa Global Entry en todo el sur de Florida durante julio y agosto. Las jornadas se llevarán a cabo en distintas ubicaciones, y los oficiales ofrecerán más turnos a solicitantes con aprobación condicional para completar sus entrevistas.

Global Entry en Florida: quiénes pueden completar la entrevista con la CBP

El martes 21 de julio, la agencia encargada de garantizar la protección fronteriza de EE.UU. confirmó mediante un comunicado de prensa las nuevas fechas de inscripción a Global Entry en Florida. Estos eventos permitirán a los peticionarios que ya recibieron la aprobación condicional completar sus entrevistas presenciales más cerca de sus comunidades.

La CBP brindará oportunidades entre el 23 de julio y el 9 de agosto para realizar las entrevistas de Global Entry en el sur de Florida Fotomontaje generado con IA

Las jornadas temporales están diseñadas para facilitar el proceso de entrevista de Global Entry y ayudar a completar el proceso de admisión del Programa de Viajero de Confianza de la CBP.

“Global Entry es una de las mejores maneras para que los viajeros de confianza ahorren tiempo al regresar a Estados Unidos”, expresó al respecto Daniel Alonso, director de operaciones de campo de la oficina de la CBP en Miami y Tampa. Luego, remarcó la importancia de los próximos eventos en el Estado del Sol.

“Al llevar las oportunidades de inscripción directamente a nuestras comunidades, facilitamos que los viajeros elegibles completen el proceso de entrevista, a la vez que mejoramos tanto la seguridad como la experiencia de viaje“, concluyó.

Fechas y sedes de las entrevistas de Global Entry en el sur de Florida

En el anuncio, la CBP especificó que los eventos se realizarán entre el jueves 23 de julio y el domingo 9 de agosto en las siguientes direcciones:

23 de julio: Biblioteca Percy White de Deerfield Beach, 837 E. Hillsboro Blvd., de 12 a 18.40 hs (hora local).

28 de julio: Biblioteca y Centro Cultural de Pompano Beach, 50 W. Atlantic Blvd., de 10.20 a 18.40 hs.

29 de julio: Biblioteca de Hollywood, 2600 Hollywood Blvd., de 10.20 a 18.40 hs.

4 de agosto: Biblioteca de Hallandale Beach, 300 S. Federal Highway, de 12 a 18.40 hs.

8 y 9 de agosto: Centro de Inscripción de Fort Lauderdale, 1800 Eller Drive, Vestíbulo Principal, de 8 a 16 hs.

La adhesión al programa Global Entry de la CBP tiene una duración de cinco años, implica el pago de una tarifa y exige una evaluación de antecedentes con entrevista obligatoria CBP

La agencia federal remarcó que las citas están disponibles únicamente para viajeros que ya hayan recibido la aprobación condicional a través del proceso de solicitud del Programa de Viajero de Confianza.

Las personas interesadas en adherirse a Global Entry deben presentar primero su petición en línea mediante el portal del Programa de Viajero de Confianza. Una vez aprobada la solicitud condicional, podrán concretar una entrevista en uno de estos eventos especiales, sujeto a disponibilidad.

Global Entry: requisitos, precio y beneficios para ingresar a Estados Unidos

La iniciativa de las autoridades migratorias permite un procedimiento aduanero acelerado para viajeros preaprobados y de bajo riesgo a su llegada a Estados Unidos.

La tarifa de solicitud es de 120 dólares y la membresía tiene una duración total de cinco años. Sin embargo, los menores de 18 años pueden quedar exentos del pago cuando su padre, madre o tutor ya integra —o también solicita— Global Entry, NEXUS o SENTRI. Todos los peticionarios deben someterse a controles de antecedentes, según informa la CBP en su sitio web oficial.

Global Entry, el programa de viaje de la CBP

El principal beneficio es la reducción de los tiempos de espera en las líneas de procesamiento acelerado. Además, determinados miembros también pueden utilizar la tarjeta Global Entry en puertos terrestres y marítimos, de acuerdo con las reglas de Sentri y Nexus.

La agencia lo define como el “programa perfecto” para quienes viajan con frecuencia al extranjero o por negocios. Para aquellos que no realizan viajes de manera habitual, recomienda inscribirse a TSA PreCheck y utilizar la aplicación gratuita Mobile Passport Control para disminuir el tiempo de espera.