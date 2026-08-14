Oficial en Miami-Dade: cuántos latinos están registrados para votar en las primarias de Florida 2026

Las primarias de Florida 2026 se celebrarán el martes 18 de agosto y 796.967 votantes activos registrados en Miami-Dade están identificados como hispanos, una cifra equivalente a aproximadamente el 61,8% de los 1.289.067 electores activos registrados en el condado al 3 de agosto.

Cuántos latinos están registrados en Miami-Dade

De acuerdo con un análisis de la Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, fechado el 3 de agosto, el registro contabilizaba 796.967 personas identificadas como hispanas. El documento también permite conocer cómo se distribuyen según su afiliación partidaria.

Cabe destacar que los registrados sin afiliación partidaria no pueden votar en las primarias internas demócrata o republicana, aunque sí pueden participar en las contiendas no partidistas y, cuando corresponda, en una primaria universal.

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Qué se vota en las primarias de Florida 2026

La jornada del 18 de agosto servirá para definir candidatos de cara a las elecciones generales de noviembre. Florida tiene un sistema de primarias cerradas, por lo que los electores afiliados a un partido participan, en general, en la selección de los candidatos de esa agrupación.

En Miami-Dade se votará por distintos cargos según el distrito y la afiliación partidaria, entre ellos senador de Estados Unidos, representantes en el Congreso, la fórmula para gobernador y vicegobernador, fiscal general, director financiero, comisionado de Agricultura y cargos de la Legislatura estatal.

La contienda por la gobernación concentra una de las principales disputas. En la primaria republicana compiten, entre otros, Byron Donalds, Jay Collins, James Fishback y Paul Renner. En la demócrata aparecen David Jolly, Dotie Joseph, Dayna Marie Foster y Evelyn Castillo-Bach.

En Miami-Dade se votará por distintos cargos según el distrito y la afiliación partidaria Kaytie Boomer - The Bay City Times

Los candidatos que buscan el voto latino en Florida

La competencia también alcanza al Congreso y a la Legislatura estatal. En el Distrito 27, por ejemplo, María Elvira Salazar participa en la primaria republicana para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En las elecciones estatales también aparecen candidatos con fuerte presencia en la política de Miami-Dade, como Lucía Báez-Geller, que compite por un escaño en la Cámara de Representantes de Florida.

De acuerdo con CNN, la variedad de contiendas hace que la jornada tenga efectos más allá de la carrera por la gobernación. En algunos distritos, las primarias definirán quién llegará a noviembre y, en determinadas elecciones sin rival del otro partido, el resultado puede prácticamente resolver la competencia.

María Elvira Salazar participa en la primaria republicana para la Cámara de Representantes de Estados Unidos Facebook Rep. María Elvira Salazar

Por qué el voto latino es clave en Florida

El peso de este electorado trasciende Miami-Dade. Según el Pew Research Center, Florida tenía alrededor de 3,5 millones de hispanos habilitados para votar en 2024, la tercera cifra más alta entre los estados del país.

De acuerdo con CNN, las preferencias de los votantes latinos pueden cambiar según el candidato, el partido y los temas de campaña, por lo que las organizaciones políticas suelen prestar especial atención a este segmento.

Entre los asuntos que pueden influir en la decisión aparecen la economía, el costo de la vivienda, la inmigración, la educación y la seguridad, cuestiones que afectan de manera diferente a las comunidades que integran el electorado hispano.

La jornada del 18 de agosto servirá para definir candidatos de cara a las elecciones generales de noviembre (AP Foto/Nate Billings) Nate Billings - FR171660 AP

Qué permite conocer el registro electoral de EE.UU.

Los datos oficiales permiten dimensionar la composición del electorado, pero no indican cuántas de esas personas concurrirán a las urnas ni permiten anticipar por quién votarán.

La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade también publicó la boleta correspondiente a la jornada del 18 de agosto, con las contiendas que aparecen según el distrito y la afiliación de cada elector.