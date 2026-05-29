A partir del 2 de junio: advierten por audiencias migratorias masivas en Texas para acelerar deportaciones

La corte de inmigración de San Antonio, Texas, podría aplicar desde el próximo 2 de junio un nuevo esquema de audiencias masivas que, según abogados y organizaciones de apoyo a inmigrantes, aceleraría los procesos de deportación y reduciría el tiempo disponible para preparar defensas legales.

Audiencias migratorias masivas en San Antonio: qué advierten los abogados

De acuerdo con Texas Public Radio, los cambios formarían parte de una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para agilizar casos migratorios en distintos tribunales del país norteamericano y reducir el retraso acumulado en las cortes de inmigración.

Abogados advierten que la drástica reducción del tiempo asignado a cada expediente individual dificultará la presentación de argumentos de asilo o defensas legales complejas Imagen creada con IA

La abogada Laura Flores Dixit, directora legal de American Gateways en San Antonio, explicó que jueces y administradores judiciales ya informaron a los abogados sobre la implementación de las nuevas audiencias grupales. Según indicó, cada magistrado podría reunir a unas 50 personas en una misma sala mientras revisa los expedientes.

La especialista sostuvo que el nuevo esquema podría generar dificultades para inmigrantes que ya enfrentan obstáculos para comprender el funcionamiento del sistema judicial migratorio. Entre las principales inquietudes aparece la posibilidad de errores administrativos o problemas vinculados con las notificaciones electrónicas.

“La gran preocupación es que las personas no reciban avisos debido a errores administrativos de la corte o simplemente por confusión con el sistema electrónico”, señaló Flores Dixit.

Qué cambiaría desde el 2 de junio en la corte de inmigración de San Antonio

Según información difundida por N+ Univision, abogados migratorios y organizaciones locales advirtieron que las modificaciones comenzarían a aplicarse desde el martes 2 de junio en la corte migratoria de San Antonio.

Activistas temen que la aceleración de los casos provoque un aumento de deportaciones por errores administrativos Freepik

Entre los cambios mencionados por los especialistas aparecen:

Audiencias con decenas de casos revisados de manera simultánea.

Menor tiempo asignado a cada proceso individual.

Posible eliminación o reducción de comparecencias virtuales.

Mayor obligación de presentarse físicamente en la corte.

Riesgo de acelerar órdenes de deportación por ausencias o demoras.

El abogado migratorio Haim Vásquez aseguró que existen reportes sobre la creación de un “mega docket”, una modalidad diseñada para mover grandes volúmenes de expedientes en menos tiempo.

El letrado advirtió además que este sistema podría perjudicar especialmente a inmigrantes que necesitan exponer argumentos humanitarios o legales complejos para permanecer en Estados Unidos.

“Esto podría llevar a dificultades para inmigrantes al presentar su caso, ya que limitaría el tiempo y la posibilidad de tener una audiencia que realmente demuestre su situación migratoria y la necesidad de un beneficio para quedarse en Estados Unidos”, agregó.

La preocupación por posibles detenciones del ICE cerca de la corte migratoria

Las organizaciones migratorias también expresaron preocupación por la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) retomen actividades de vigilancia o detención cerca de los tribunales.

La Dra. venezolana que fue detenida por el ICE en Texas

Flores Dixit advirtió que una combinación entre audiencias masivas y operativos migratorios en las inmediaciones de la corte podría generar un escenario delicado para cientos de personas. “Si ICE reapareciera en la corte, realmente sería como reunir personas con fines de detención”, señaló.

La inquietud crece especialmente entre inmigrantes sin abogado o con procesos pendientes que dependen de tiempos limitados para reunir pruebas, documentación o testimonios que respalden sus casos.

Qué recomiendan los abogados a inmigrantes con audiencias en San Antonio

Frente al posible inicio de estas medidas, abogados y agrupaciones de apoyo migratorio pidieron a las personas con citas judiciales o trámites migratorios que mantengan contacto permanente con representantes legales y revisen cuidadosamente cualquier notificación enviada por la corte.

Según N+ Univision, especialistas recomendaron buscar asesoría antes de asistir a una audiencia o acudir a oficinas migratorias, especialmente ante los cambios procesales que podrían comenzar a aplicarse en San Antonio.

Las organizaciones también remarcaron que, hasta el momento, las autoridades migratorias no publicaron detalles oficiales completos sobre cómo funcionarán las audiencias masivas ni cuáles serán exactamente los nuevos protocolos dentro de la corte.