Para migrantes en Florida: abogados advierten que la Corte de Miami exigirá audiencias presenciales desde el 8 de septiembre

La Corte de Inmigración de Miami exigirá desde el 8 de septiembre la comparecencia presencial de personas no detenidas, mientras que la participación mediante Webex requerirá autorización específica. La información se conoció a través de estudios jurídicos de Florida que difundieron la comunicación recibida de la jueza asistente principal de Inmigración.

Corte de Inmigración de Miami: cómo serán las audiencias presenciales desde el 8 de septiembre

En una publicación en su cuenta verificada de Facebook, el estudio jurídico Mercer Law explicó que las personas no detenidas convocadas deberán acudir personalmente a las audiencias programadas desde esa fecha. La disposición comprende tanto las audiencias denominadas Master como las individuales. Hasta ahora, algunas personas podían participar a distancia mediante la plataforma Webex.

Antes del cambio, los asistentes ya enfrentaban largas filas y dificultades para estacionar Google Maps

Corte de Miami: las largas filas que ya complican el ingreso a las audiencias migratorias

Antes de la entrada en vigor de la medida, la abogada de inmigración Liudmila Marcelo advirtió sobre las filas que ya enfrentan quienes tienen citas presenciales en las cortes migratorias de Miami.

En una entrevista con Tania Costa con CiberCuba, Marcelo relató que llegó a las 07.30 hs para participar en una audiencia y encontró completamente lleno el estacionamiento de tres o cuatro pisos del edificio. La abogada describió que “la fila de personas llegaba hasta un hotel cercano” debido a la cantidad de asistentes.

Mega Master hearings en Miami: por qué concentran a cientos de migrantes en la Corte

Las aglomeraciones actuales están relacionadas con las denominadas “Mega Master” hearings, que reúnen 100 o más expedientes programados de manera simultánea. Esta modalidad busca tramitar una mayor cantidad de casos pendientes, pero concentra a numerosos comparecientes en el edificio durante un mismo horario.

Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), al cierre de junio de 2026 Miami-Dade era el condado con más residentes con casos de deportación pendientes: 137.373. En todo Estados Unidos, el atraso alcanzaba los 3.195.137 casos activos.

Audiencias de inmigración en Miami: cuándo una ausencia puede derivar en una orden de deportación

Las demoras en el acceso pueden impedir que una persona ingrese a la sala a la hora fijada. En esas circunstancias, el juez puede dictar una orden de deportación en ausencia cuando se cumplen los requisitos legales de notificación y el gobierno demuestra que es removible.

Marcelo relató que una magistrada reconoció esta situación durante una sesión y les comunicó a varios abogados que esperaría a sus clientes porque probablemente estaban detenidos en la fila exterior.

La abogada recomendó que quienes tengan una cita a las 8 hs o 8.30 hs se presenten en la sede entre las 6 hs y las 6.30 hs. El margen permite buscar estacionamiento, atravesar los controles de acceso y presentarse en la sala antes del horario asignado.

Mandamus y residencia pendiente: cuándo una abogada de Miami recomienda acudir a la Justicia federal

En este contexto de demoras y audiencias finales próximas, Marcelo explicó en CiberCuba que modificó su criterio profesional y ahora recomienda iniciar una demanda federal de mandamus a partir de los dos años de espera por la residencia. Antes prefería aguardar entre dos y medio y tres años.

La abogada señaló que este recurso puede convertirse en “un elemento más para pedir una continuación” si se acerca la comparecencia individual y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) todavía no resolvió la solicitud.

Una abogada recomendó llegar hasta dos horas antes de la audiencia programada Google Maps

Antes de presentar la demanda, deben completarse “algunos pasos previos” que pueden extenderse durante varios meses. Entre ellos, Marcelo mencionó el envío de distintas solicitudes de información a la agencia y de una carta para advertir que existe la intención de iniciar acciones legales si el trámite continúa sin respuesta.

Según sostuvo, si el mandamus “prospera”, las autoridades conceden la residencia. Si el proceso permanece pendiente en la Corte Federal, puede respaldar el pedido para que el juez de inmigración postergue la audiencia final y otorgue más tiempo.