Oficial y confirmado: Florida guarda más de US$3000 millones en dinero y propiedades sin reclamar

Florida mantiene bajo custodia más de 3000 millones de dólares en dinero y otros activos que todavía no fueron reclamados por sus propietarios. La iniciativa estatal Claim Your Cash Florida busca facilitar la identificación y recuperación de estos recursos mediante un portal destinado a que los residentes puedan realizar consultas sin pagar ninguna tarifa.

Cómo funciona Claim Your Cash Florida para recuperar dinero sin reclamar

El programa está administrado por la División de Propiedad No Reclamada del Departamento de Servicios Financieros de Florida.

La iniciativa fue presentada por el director financiero del estado, Blaise Ingoglia, quien explicó que el objetivo es acercar la información a quienes podrían tener fondos pendientes de recuperar.

El Director de Finanzas de Florida, Blaise Ingoglia, presentó Claim Your Cash Florida, una iniciativa estatal renovada para devolver activos financieros olvidados a sus propietarios legítimos myfloridacfo

“Los floridanos trabajan demasiado duro por su dinero como para que algo se quede atrás”, aseguró Ingoglia en un comunicado.

“Esta nueva iniciativa facilita que los floridanos comprendan y reconozcan este programa estatal de confianza, busquen su dinero y lo reclamen”, señaló.

Según los datos difundidos por el programa, aproximadamente uno de cada cinco floridanos podría tener alguna propiedad abandonada.

El concepto no se refiere a viviendas o terrenos, sino a recursos financieros que quedaron desvinculados de sus propietarios, como cuentas bancarias inactivas, cheques sin cobrar, depósitos de servicios públicos, beneficios de seguros, acciones y valores.

Qué tipos de dinero y activos sin reclamar conserva Florida

Además de los más de US$3000 millones actualmente protegidos, durante el último año fiscal, la División de Propiedad No Reclamada devolvió más de US$800 millones a sus respectivos propietarios. También, el Estado administra y recibe más de 4,6 millones de registros por año.

Estos recursos pueden quedar bajo custodia estatal por distintas situaciones de la vida cotidiana. Una persona puede olvidar una cuenta bancaria, mudarse sin actualizar sus datos, cambiar de entidad financiera, no cobrar un cheque o dejar pendiente un depósito relacionado con un servicio público.

Cuando una empresa o institución financiera no consigue establecer contacto con el propietario durante el período previsto por la legislación, debe informar esos bienes al Estado.

Florida los conserva hasta que aparezca el titular correspondiente o una persona que pueda demostrar legalmente que tiene derecho a recibirlos.

Este programa busca simplificar el proceso de recuperación mediante un portal web optimizado donde aproximadamente uno de cada cinco residentes podría encontrar fondos a su favor Imagen creada con IA

Cómo buscar dinero sin reclamar gratis en Florida

La consulta se realiza mediante el portal Claim Your Cash Florida. El procedimiento no tiene costo y permite buscar propiedades registradas a nombre de una persona o de una empresa.

También pueden realizar búsquedas quienes actúan como herederos de una persona fallecida o representantes de un patrimonio.

Una vez que aparece un registro que podría corresponder al interesado, se seleccionan los activos y comienza el proceso de reclamo.

La División solicita información de contacto y documentación para comprobar la identidad del solicitante y determinar que se trata del propietario legítimo, de un heredero o de un representante autorizado.

El Estado conserva la mayoría de estas propiedades sin establecer una fecha límite para el reclamo. Por eso, encontrar un registro no implica que el dinero deba retirarse inmediatamente.

La solicitud continúa con una revisión destinada a verificar la titularidad antes de autorizar la devolución.

Cómo revisar el estado de un reclamo en Claim Your Cash Florida

Después de presentar una solicitud, se genera un código de reclamo identificado con la letra “C”, seguido de una serie de números. Ese patrón permite consultar el avance del trámite desde la opción “Claim Status” del portal estatal.

El número de reclamo no debe confundirse con el número de cuenta correspondiente a cada propiedad. Cuando una persona presenta varios inmuebles dentro de un mismo trámite, la División puede reunirlos bajo un único expediente.

Si el solicitante perdió el código de seguimiento, el portal dispone de una opción denominada “Forgot Claim Number”.

Además, para que el reclamo sea reconocido como presentado, el formulario correspondiente debió enviarse efectivamente por correo postal cuando el procedimiento así lo requiera.

Para evitar estafas, el Estado indicó que no utiliza mensajes de texto para comunicarse con ciudadanos acerca de sus reclamos o de dinero pendiente de devolución.