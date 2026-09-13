Oficial y confirmado: las multas en Florida por no mostrar una licencia de conducir válida en septiembre 2026

Quienes reciban una citación por no mostrar una licencia de conducir válida en Florida disponen de 30 días para elegir cómo responder ante el secretario del tribunal indicado en el documento. Entre las alternativas se encuentran abonar la penalidad o impugnar la infracción. Además, si el automovilista contaba con un permiso vigente al momento de recibir la citación, puede acreditarlo ante el secretario del tribunal, quien puede desestimar el caso.

Florida: cuánto cuesta no mostrar una licencia de conducir válida

La legislación de Florida establece una penalidad civil de US$30 para quien no exhiba su licencia de conducir.

El automovilista puede abonar el importe correspondiente ante el secretario del tribunal del condado donde ocurrió el hecho.

Algunas infracciones obligan a pagar la sanción y completar un curso de mejora del conductor Fotomontaje realizado con IA

Según informa el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés), el monto total adeudado figura en la citación y puede verificarse ante la oficina judicial correspondiente.

Existe la posibilidad de completar el pago por internet en cualquiera de los 67 condados de Florida mediante el portal PayFLClerk.

Si la persona tenía una licencia de conducir vigente cuando ocurrió la falta, puede presentarla ante el secretario del tribunal. En ese supuesto, el funcionario puede dejar sin efecto el caso y cobrar una tarifa de hasta US$10.

Cómo impugnar una citación de tránsito en Florida

La persona que decida disputar la infracción debe comunicarse con el secretario del tribunal del condado donde ocurrió el hecho.

La información de contacto correspondiente puede consultarse en el directorio de ubicaciones del organismo estatal.

Tras solicitar una audiencia, un juez, magistrado u oficial de audiencias del condado analizará el caso.

Quienes no mostraron una licencia válida deben presentar una prueba de cumplimiento y abonar la multa Fotomontaje realizado con IA

Florida: cuándo los nuevos residentes deben obtener la licencia

Quienes se convierten en residentes de Florida deben obtener una licencia de conducir válida del estado dentro de los 30 días posteriores a establecer la residencia, según informa el Flhsmv.

El trámite para solicitar una licencia o una tarjeta de identificación debe realizarse de manera presencial en una oficina local que ofrezca servicios de licencias de conducir.

Durante la solicitud, el interesado debe someterse a una prueba de visión, aunque en algunos casos puede ser elegible para recibir la licencia sin realizar un examen escrito o práctico.

El costo inicial de una licencia Clase E de Florida, incluido el permiso de aprendizaje, es de US$48.

La licencia comercial Clase A cuesta US$75 y cada endoso adicional tiene un valor de US$7. Además, la mayoría de las oficinas locales de recaudadores de impuestos cobran una tarifa de servicio de US$6,25.

La documentación necesaria depende del estatus migratorio o de residencia del solicitante. El Flhsmv distingue entre cuatro categorías:

Ciudadanos de EE.UU.

Inmigrantes

No inmigrantes

Ciudadanos canadienses

El organismo recomienda consultar previamente los requisitos correspondientes a cada categoría y localizar una oficina habilitada para realizar el trámite.

Florida: si no mostrar la licencia suma puntos al conductor

La infracción por no exhibir una licencia de conducir válida es una falta de tránsito no móvil, por lo que no implica la asignación de puntos al registro del conductor. Sin embargo, el pago de la multa civil se considera una condena.

En otras infracciones de tránsito, la acumulación de puntos puede elevar el costo del seguro o causar la suspensión de la licencia.

El automovilista puede consultar el desglose de esas penalizaciones en la página del Flhsmv. Las autoridades exigen completar un curso de mejora del conductor, además de pagar la sanción, cuando existe una condena por: