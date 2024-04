Olvidó US$4000 en un Uber de Miami, la conductora se los devolvió y le dio una inesperada recompensa

Escuchar

En las redes sociales suelen viralizarse todo tipo de historias sorprendentes. Una de las últimas en capturar la atención de los usuarios es la de un músico de Miami que olvidó 4000 dólares dentro del Uber que lo había llevado a un estudio de grabación. Aunque en un principio creyó que no recuperaría ese dinero, recibió un increíble gesto de honestidad por parte de una conductora del vehículo.

El despistado pasajero, conocido como Big Lu, no se percató del extravío hasta que regresó a su casa. Fue entonces que lo invadió la desesperación, ya que era una suma elevada de efectivo. Sin embargo, todo cambió poco después, cuando vio llegar a su domicilio el mismo auto en el que había estado hacía unas horas: era la mujer que había vuelto a su casa para devolverle todo el dinero.

Big Lu es un rapero de Miami Foto Instagram @iambiglu

La recompensa que le dio a la conductora de Uber que le regresó el dinero en Miami

El gesto de la conductora no pasó desapercibido para el joven músico, que decidió recompensarla por su honestidad. Por eso, le regaló unos cuantos billetes del fajo, aproximadamente un 10 por ciento del total. La escena quedó registrada en un emotivo video que el rapero grabó con su celular junto a la mujer y que decidió compartir en su cuenta de Instagram @iambiglu. “La gente de Dios es buena. Todo el tiempo”, escribió en la publicación.

“Estaba de camino al estudio y perdí US$4000, pero esta señora tuvo la decencia de devolvérmelos. Sabes que vivimos según la regla del 10 por ciento, así que tómate el fin de semana libre”, expresó el músico, mientras le entregaba parte de su dinero.

La mujer, que no esperaba esa respuesta del joven, no pudo evitar emocionarse. “Voy a llorar”, repitió en varias ocasiones. Luego le preguntó por qué le daba dinero, ya que eso no era necesario. “Porque vos hiciste algo bueno por mí”, respondió el joven, que no dejaba de sonreír. Poco después, ella le pidió al artista que contara el fajo, para que se asegurara que estaba completo y que no había tocado nada. Sin embargo, él aseguró que no iba a hacerlo, ya que confiaba en su palabra.

Los usuarios de Instagram reaccionaron rápidamente a la publicación del video y destacaron el gesto de ambos. En ese sentido, uno de los seguidores de Big Lu escribió: “Más fe y humanidad como esta”. En tanto, otra persona destacó: “Eso fue tan amable de tu parte. Ella era tan linda y agradecida por la bendición que le diste”. “Eso fue simplemente hermoso”, dice otro de los mensajes.

El video comenzó a viralizarse hasta que fue compartido por la cuenta Only in Dade, que tiene más de 1,5 millones de seguidores en Instagram y que comparte noticias e historias que suceden en Miami Dade. Allí, la publicación sumó alrededor de 50 mil me gusta y casi 2000 comentarios en apenas cuatro días. “Eso es un hombre decente y una mujer honesta”, “Cuando Miami se une es algo hermoso” y “cosas buenas le pasan a la gente buena” fueron algunos de los comentarios más destacados.