Noticias de Florida hoy, en vivo: DeSantis aguarda decisión sobre posible impugnación del mapa congresional

Un juez de Tallahassee evaluará este viernes la legalidad del nuevo mapa de distritos electorales de Florida por denuncias de “manipulación partidista”. Según WUSF, diversos grupos civiles sostienen que el diseño impulsado por el gobernador Ron DeSantis favorece “injustamente” al Partido Republicano y viola la Constitución estatal.

El rediseño electoral de Florida permitiría una mejor distribución para el Partido Republicano, como se observa en el mapa Fox News / Oficina de DeSantis

Los demandantes solicitan el bloqueo inmediato del trazado para las próximas elecciones. De acuerdo con WUSF, se espera que el caso sea apelado hasta llegar a la Corte Suprema de Florida.