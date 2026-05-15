Noticias de Florida hoy, en vivo: DeSantis aguarda decisión sobre posible impugnación del mapa congresional
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Se evalúa una impugnación al mapa congresional aprobado por Ron DeSantis en Florida
Un juez de Tallahassee evaluará este viernes la legalidad del nuevo mapa de distritos electorales de Florida por denuncias de “manipulación partidista”. Según WUSF, diversos grupos civiles sostienen que el diseño impulsado por el gobernador Ron DeSantis favorece “injustamente” al Partido Republicano y viola la Constitución estatal.
Los demandantes solicitan el bloqueo inmediato del trazado para las próximas elecciones. De acuerdo con WUSF, se espera que el caso sea apelado hasta llegar a la Corte Suprema de Florida.
Advertencia climática: el sur de Florida podría sufrir incendios forestales durante meses
El sur de Florida enfrenta un riesgo de incendios forestales superior al normal que se mantendrá hasta agosto debido a una sequía extrema. La escasez de lluvias y el aumento de temperaturas mantienen la vegetación propensa a las llamas en la región de los Everglades.
Según Sun Sentinel, aunque la temporada de precipitaciones inicia pronto, los expertos prevén condiciones menos húmedas de lo habitual para los próximos meses. El Servicio Forestal advirtió que, incluso con la llegada de tormentas, los rayos representan una amenaza adicional para el inicio de nuevos focos de fuego.
Con lluvias aisladas en el sur: el pronóstico de Florida para el viernes 15 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa condiciones climáticas variadas en las principales ciudades de Florida para este viernes 15 de mayo. Mientras el norte y centro del estado presentarán cielos despejados, el sur mantendrá una probabilidad de lluvias aisladas.
Las temperaturas máximas oscilarán entre los 84°F (28,8°C) y 90°F (32,2°C) a lo largo de la península. Los residentes deben consultar las actualizaciones locales debido a la posible formación de tormentas eléctricas en zonas costeras durante la tarde.
El pronóstico detallado por ciudad:
- Miami: el cielo permanecerá mayormente nublado con una probabilidad de tormentas eléctricas. Se espera una temperatura máxima cercana a los 87°F (30,5°C).
- Tampa: se pronostica un día soleado con una temperatura máxima de aproximadamente 88°F (31°C). Los vientos soplarán desde el noreste por la mañana y cambiarán hacia el noroeste por la tarde.
- Orlando: la jornada será soleada con temperaturas que alcanzarán los 90°F (32,28°C). El índice de calor podría sentirse ligeramente superior debido a la humedad característica de la zona central.
- Tallahassee: el clima se mantendrá despejado y soleado con una máxima de 86°F (30°C). Las condiciones nocturnas serán frescas con una mínima prevista de 61°F (16°C).
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