LA NACION
en vivo

Noticias de Florida hoy, en vivo: DeSantis aguarda decisión sobre posible impugnación del mapa congresional

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

El gobernador Ron DeSantis oficializó el nuevo esquema de distritos electorales,pero este viernes 15 de mayo podría ser impugnado por un juzgado
El gobernador Ron DeSantis oficializó el nuevo esquema de distritos electorales,pero este viernes 15 de mayo podría ser impugnado por un juzgadofotomontaje x de Desantis

Se evalúa una impugnación al mapa congresional aprobado por Ron DeSantis en Florida

Un juez de Tallahassee evaluará este viernes la legalidad del nuevo mapa de distritos electorales de Florida por denuncias de “manipulación partidista”. Según WUSF, diversos grupos civiles sostienen que el diseño impulsado por el gobernador Ron DeSantis favorece “injustamente” al Partido Republicano y viola la Constitución estatal.

El rediseño electoral de Florida permitiría una mejor distribución para el Partido Republicano, como se observa en el mapa
El rediseño electoral de Florida permitiría una mejor distribución para el Partido Republicano, como se observa en el mapaFox News / Oficina de DeSantis

Los demandantes solicitan el bloqueo inmediato del trazado para las próximas elecciones. De acuerdo con WUSF, se espera que el caso sea apelado hasta llegar a la Corte Suprema de Florida.

Advertencia climática: el sur de Florida podría sufrir incendios forestales durante meses

El sur de Florida enfrenta un riesgo de incendios forestales superior al normal que se mantendrá hasta agosto debido a una sequía extrema. La escasez de lluvias y el aumento de temperaturas mantienen la vegetación propensa a las llamas en la región de los Everglades.

Los incendios forestales podrían persistir en Florida hasta agsoto
Los incendios forestales podrían persistir en Florida hasta agsotoEuropa Press - Europa Press

Según Sun Sentinel, aunque la temporada de precipitaciones inicia pronto, los expertos prevén condiciones menos húmedas de lo habitual para los próximos meses. El Servicio Forestal advirtió que, incluso con la llegada de tormentas, los rayos representan una amenaza adicional para el inicio de nuevos focos de fuego.

Con lluvias aisladas en el sur: el pronóstico de Florida para el viernes 15 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa condiciones climáticas variadas en las principales ciudades de Florida para este viernes 15 de mayo. Mientras el norte y centro del estado presentarán cielos despejados, el sur mantendrá una probabilidad de lluvias aisladas.

Pueden presentarse lluvias aisladas en el sur de Florida
Pueden presentarse lluvias aisladas en el sur de FloridaAhmet Demiroğlu / Unsplash

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 84°F (28,8°C) y 90°F (32,2°C) a lo largo de la península. Los residentes deben consultar las actualizaciones locales debido a la posible formación de tormentas eléctricas en zonas costeras durante la tarde.

Noticias en vivo del sur de Florida

LA NACION
Más leídas
  1. Estalló Real Madrid: estruendosos silbidos para Vinícius y Mbappé y una pancarta contra el presidente
    1

    Real Madrid le ganó a Real Oviedo en un clima hostil: abucheos a sus estrellas y conflictos con el presidente Florentino Pérez

  2. Cómo impactó la actitud de Milito en Racing y el inesperado reclamo de "ingratitud" al presidente
    2

    Racing y el día después de declarar la guerra contra la AFA: “Esto no va a ser gratis”

  3. Una explosiva columna del New York Times desata una crisis con Israel y Netanyahu anuncia acciones judiciales
    3

    Una explosiva columna del New York Times desata una crisis con Israel y Netanyahu anuncia acciones judiciales

  4. Caídas en cadena en la última curva y el aficionado que puso en riesgo a varios ciclistas
    4

    Giro de Italia: una caída múltiple en la última curva y el aficionado que atemorizó al pelotón en una rotonda