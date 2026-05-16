Emigraron a Miami en busca de nuevas oportunidades y ahora revelan las dificultades: “Una ensalada cuesta US$18″

Miami aparece desde hace años como uno de los destinos más elegidos por los latinos que buscan desarrollarse profesionalmente en Estados Unidos. Sin embargo, detrás de la idea del “sueño americano”, muchos inmigrantes enfrentan una realidad marcada por gastos elevados, presión laboral y cambios en su vida cotidiana.

Cómo viven los inmigrantes hispanos en Miami: trabajo, alquileres y adaptación en Florida

El youtuber Diego Revuelta reunió testimonios de personas que emigraron principalmente desde España hacia distintas zonas de Miami. En las entrevistas, publicadas en su canal de YouTube, los protagonistas contaron cómo fue instalarse en una ciudad donde las oportunidades laborales conviven con un elevado costo de vida.

“No es fácil. Para empezar en un lugar nuevo tienes que tener mucha fuerza de voluntad”, aseguró Gabi, una fotógrafa profesional.

Los relatos mostraron que comenzar desde cero implica asumir riesgos económicos, dejar atrás vínculos familiares y adaptarse a un sistema muy distinto al europeo. Para muchos, el desafío principal aparece durante los primeros meses, cuando todavía no existe estabilidad laboral ni ingresos suficientes para afrontar los gastos básicos.

“Creo que la llegada siempre es un poquito complicada para todos”, señaló Ana, una inmigrante brasileña que llegó a Miami en 2017.

El costo de vida en Miami en 2026: alquileres, comida y gastos básicos en Florida

Uno de los temas más repetidos entre los entrevistados es el precio de la vivienda. Según el relato de Rocío, una expresentadora de televisión en España, en barrios como Brickell, alquilar una habitación en un apartamento compartido puede costar cerca de US$1700 mensuales, mientras que un apartamento completo supera los US$3000.

A eso se suman gastos de alimentación, transporte y servicios. Varios inmigrantes señalaron que ciertos productos cotidianos tienen precios considerablemente más altos que en España.

En Miami, una familia de cuatro personas requiere aproximadamente US$5550 mensuales sin incluir el alquiler, mientras que un individuo soltero necesita cerca de US$1491 Foto de Shawn Henley en Unsplash

“El tema de la comida es una de las cosas que más me ha impactado; una ensalada cuesta US$18. Es una barbaridad”, dijo Mirella, una joven española de 23 años.

Los testimonios también remarcaron el impacto de los seguros médicos privados. En EE.UU. no existe un sistema público gratuito equivalente al europeo, por lo que contar con cobertura médica es una necesidad constante para quienes viven y trabajan en el país norteamericano.

Seguros médicos y deudas hospitalarias en Florida: el mayor temor de muchos inmigrantes en Miami

Algunos residentes explicaron que los seguros básicos pueden costar entre US$200 y US$500 por mes y aun así exigen pagos adicionales para consultas o estudios médicos. Los entrevistados mencionaron copagos para especialistas y costos extra incluso después de contratar una cobertura.

“Lo que sí es muy diferente a nuestra cultura es la seguridad social: eso aquí no existe. Aquí todo el mundo tiene que pagar“, aseguró Borja Voces, un periodista español que emigró a Miami hace 11 años y actualmente trabaja como presentador de la cadena Univision.

Quienes atravesaron problemas de salud describieron facturas hospitalarias de cifras muy altas. “Pagamos US$800 por la ambulancia y el seguro nos cubría solo US$350. Además, nos cobraron aparte US$75 por milla”, detalló Rocío.

A pesar de los desafíos logísticos, los entrevistados destacan las oportunidades profesionales únicas que ofrece Estados Unidos Foto de Adam Thomas en Unsplash

En ese contexto, varios inmigrantes sostuvieron que perder el empleo representa un riesgo inmediato. Sin trabajo estable y sin seguro médico, muchos consideran que la situación económica puede deteriorarse rápidamente.

“Tengo la sensación de cuando ves a personas sin hogar y piensas que, si te quedás sin oportunidades, a lo mejor acabas así”, dijo René Maquela, un prestigioso artista español, originario de Mallorca. “El tema de los seguros médicos y todo esto ya es como muy complicado. Eso da un poco de miedo, porque aquí no esperan a nadie”, agregó.

A pesar de los costos, varios inmigrantes destacaron que EE.UU. ofrece oportunidades laborales difíciles de encontrar en otros países. Las posibilidades de crecimiento profesional y networking aparecen como uno de los principales motivos para quedarse en Miami.

“Una de las cosas por las que me estoy quedando es porque siento que, aun teniendo que pagar todas estas cosas, ahorro más en EE.UU. que en España“, aseguró Mirella.