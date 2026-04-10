Miami en modo Mundial: Fan Fest gratuito, bares temáticos y promos en alojamientos para los hinchas

MIAMI.- Aumento de frecuencias aéreas, fan zone con vista a la bahía, pantallas con transmisión de partidos en vivo o presentaciones culturales y conciertos son algunas de las propuestas que habrá en Miami durante el Mundial.

Los partidos se disputarán en el Hard Rock Stadium, ubicado entre Miami y Fort Lauderdale, lo cual permite distribuir el flujo de turistas entre ambas ciudades y ampliar la oferta de alojamiento, gastronomía y entretenimiento.

El punto de encuentro para los hinchas estará en el Fan Festival, organizado por el comité anfitrión del Mundial. El evento se realizará del 13 de junio al 5 de julio en Bayfront Park de Miami y estará abierto al público con acceso gratuito. Durante 23 días, el parque ubicado en una posición estratégica frente a la enorme bahía que divide el continente con Miami Beach se transformará en un gran centro de entretenimiento con transmisiones en vivo de los partidos, conciertos, shows musicales, presentaciones culturales, propuestas gastronómicas, juegos y experiencias interactivas para fanáticos. El festival será un punto de encuentro tanto para quienes tengan entradas para los partidos como para quienes quieran vivir el clima mundialista en la ciudad.

El Bayfront Park se transformará en un gran centro de entretenimiento con transmisiones de los encuentros Felix Mizioznikov - Shutterstock

Para los aficionados sin entradas, la acción continúa en los bares deportivos, cervecerías, restaurantes y espacios al aire libre de Miami, todos preparándose con pantallas gigantes y experiencias especiales para los días de partido. Algunos de ellos son:

The Doral Yard, un espacio al aire libre en Doral que cuenta con grandes pantallas, una zona de césped semicubierta y asientos informales, ideal para grupos de todos los tamaños. Tiene un patio de comidas de buena calidad y opción para sentarse adentro y al aire libre. Un escenario presenta música en vivo y diversos eventos.

El Bayshore Club, en Coconut Grove, combina vistas frente a la Bahía de Biscayne con muchos televisores que se ven sentado desde la barra, en el comedor principal o en los asientos informales al aire libre, cerca de la arena. Doce televisores ubicados en la barra –además de una pantalla gigante compuesta por cuatro monitores conectados– facilitan el seguimiento de cada encuentro. El menú tiene mariscos frescos y bocados creativos.

Clevelander South Beach se consolida como el destino por excelencia para disfrutar del fútbol americano en Ocean Drive, Miami Beach, pero esta vez reunirá a los fanáticos del soccer. En la terraza y los bares interiores, enormes pantallas, potentes altavoces y DJs marcan el ritmo, con una oferta gastronómica con muchos frutos de mar y cerveza artesanal.

Blackmarket Miami se proclama “el sportsbar para miamenses, por miamenses”. Es un enorme espacio cerrado en el downtown empapelado con recuerdos de los equipos de fútbol americano. El gigantesco espacio cuenta con más de 30 televisores.

Blackmarket, en el downtown, un sportbar con más de 30 teles Instagram

Cervecería La Tropical, ubicada en Wynwood, es una cervecería de gran envergadura situada en el interior de un espacioso jardín, con cómodos sofás y robustas mesas de madera. Tendrá tres grandes pantallas estratégicamente ubicadas para ver desde cualquier lugar. Como cervecería oficial del Inter Miami CF, La Tropical ofrece las cervezas insignia del equipo, junto con una selección rotativa de cervezas artesanales.

Manolo, en South Beach, es el lugar del hincha de la albiceleste por excelencia. Con televisores por todo el local y gastronomía bien argentina, a una cuadra del mar, es además centro de reunión para festejos callejeros cuando gana la selección. Manolo es apenas uno de los tantos restaurantes argentinos donde se transmiten partidos.

Manolo, en South Beach, punto de reunión de la hinchada argentina Aníbal Greco

Por aire y tierra

Sin embargo, por ahora la Argentina juega en Kansas City y Dallas. ¿Cómo llegar hasta allá? Primero, los pasajes a Estados Unidos aún no se han encarecido tanto. Se pueden conseguir tickets aéreos a Miami o Nueva York sin escala entre US$ 1100 y US$ 1400 según la fecha, si bien hay opciones como Sky Airline con escala en Perú por menos de US$ 900, o Arajet con escala en Santo Domingo, entre otras.

American Airlines acaba de aumentar su capacidad a Nueva York (JFK) y ofrecerá hasta tres vuelos diarios a Miami (MIA), añadiendo tres frecuencias semanales adicionales en comparación con la temporada anterior, así como cuatro vuelos semanales a Dallas Fort Worth.

En Ocean Drive se empieza a vivir el clima mundialista David Villafranca - EFE

Con estas frecuencias añadidas y aviones de mayor tamaño, American aumentará su capacidad de asientos en un 30% este año en comparación con la temporada 2025.

Quienes viajan a Miami deben pensar en alquilar un auto, aunque sea para moverse dentro de la ciudad. Sin embargo, muchos argentinos se montarán sobre cuatro ruedas para ir a Kansas o Dallas, los lugares donde jugará la fase de grupos la selección de Messi.

“Una semana de auto estándar en esa fecha ronda los US$450. Nosotros no hemos subido los precios, y hacemos descuento cuando es por lo menos 15 días de renta”, cuenta Fernanda Lodi, fundadora de Vic rent a car. Para ellos junio nunca es temporada alta, mientras que en julio y agosto suele subir la demanda. “Pero con el Mundial hemos tenido un montón de demanda en junio, que no es tan habitual. Mucha gente está viniendo aun sin tener entrada. Si encuentran buenísimo y si no, se quedan acá de vacaciones. Creo que también muchos que tenían planeado venir en julio han adelantado el viaje pensando en si pueden ir al Mundial. Sin dudas se ha incrementado mucho la demanda y nos consta que es por eso”, aporta. De Miami a Kansas City son 21 horas de auto y a Dallas 20 (sin parar).

La hinchada argentina siempre dice presente Lynne Sladky - AP

La otra opción para ver a la selección es optar por un vuelo de cabotaje, y aquí sí ya se nota una suba de precios. Por ejemplo, un ticket aéreo para ver a Argentina en Kansas el 16 de junio arranca en US$365 esa mañana con una escala a la ida y dos a la vuelta. Vuelos directos empiezan en los US$ 500.

El aeropuerto de Fort Lauderdale (a 30 minutos del de Miami sin tráfico) puede ser más económico como opción, desde donde despegan varias low cost y es más amigable por ser más pequeño. Siempre es conveniente cotizar desde ambos aeropuertos, porque a veces puede ser significativamente más barato.

En el caso de Kansas, los precios son similares, pero para ir a Dallas, JetBlue sale desde Fort Lauderdale por US$ 212 sin escala para el partido del 22 de junio, mientras que uno sin escala desde Miami cuesta US$ 485, es decir, más que el doble que desde Fort Lauderdale.

El rubro de hotelería y departamentos en alquiler registró una suba de precios para esa fecha, si bien algunos operadores están otorgando promociones. “Tenemos muchísimas consultas. Los precios están más altos que la temporada anterior. Se sabe que va a haber una demanda fuerte. Lo que nosotros hicimos para las fechas del Mundial es dar beneficios de noches gratis. Cuanto más te hospedas, más noches acumulás sin costo. Lanzamos una propuesta que consiste en que, si están hospedados en nuestros departamentos y viajan a ver a la selección a Kansas o Dallas, esas noches de los partidos se las bonificamos, de manera que puedan hacer base en Miami y dejar sus compras y valijas en el departamento. Pueden ir a ver el partido y no pagar hospedaje doble por esa noche”, cuenta Federico Kaisin, fundador de Miami Beach Alquiler. La estadía en un lindo departamento que generalmente cuesta US$250, para las noches de Mundial arranca en los US$480.

Para ingresar en Estados Unidos es necesaria una visa. Los que hayan comprado entradas oficiales del Mundial pueden acceder al FIFA Visa Pass, un sistema que permite solicitar turnos prioritarios para entrevistas de visa. Si bien no garantiza la aprobación del trámite, puede acelerar los tiempos.

Se debe iniciar sesión en FIFA.com y completar el formulario de consentimiento para el “FIFA PASS”. Para tramitar la visa en la Embajada de Estados Unidos, se debe ingresar a la web del Departamento de Estado (CEAC), completar el formulario DS-160 y continuar los pasos establecidos.