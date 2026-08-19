OpenAI alertó al FBI por un hombre de Florida que usó ChatGPT para planear un asesinato: lo arrestaron

La Justicia de Florida sentenció a Darren Zhou, un analista financiero de 25 años, a ocho años de libertad condicional sin condena formal por delito grave tras confesar sus planes criminales a una inteligencia artificial. El sujeto, que trabajaba en Goldman Sachs, utilizó el sistema de ChatGPT para detallar intenciones de violación, asesinato y suicidio. La empresa OpenAI informó al Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés).

El hombre de Florida que confesó su intención de crimen a ChatGPT

Zhou, ciudadano estadounidense, mantuvo una relación durante seis meses con su expareja hasta marzo. Tras la ruptura, el hombre comenzó a enviar mensajes a ChatGPT con amenazas contra ella.

De acuerdo con un reporte de Sun Sentinel, el agresor expuso planes para asesinar a su exnovia y a toda su familia. Zhou incluso compartió su intención de terminar con su vida tras cometer esos actos.

El hombre demostró conocer la rutina y los movimientos de la mujer. En uno de los mensajes, describió a la inteligencia artificial un plan detallado para interceptar a la víctima mientras ella efectuaba actividades deportivas.

Zhou dijo en sus mensajes poseer un rifle AR-15, aunque su abogado declaró ante el tribunal que en realidad no poseía armas de fuego. El acusado también envió imágenes de este armamento a la mujer para atemorizarla.

El hombre acosó a la víctima con números telefónicos temporales con mensajes intimidatorios. Las comunicaciones incluían referencias directas al cumpleaños de la joven y menciones de su ubicación.

La intervención de OpenAI para la detención del agresor en Florida

La empresa responsable de la tecnología detectó los mensajes y notificó al FBI. En ese marco, la agencia contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach seis días antes del arresto.

Los investigadores analizaron las comunicaciones entre Zhou y la IA. La policía cruzó estos registros con los mensajes anónimos recibidos por la víctima desde números telefónicos temporales.

Entre sus confesiones a ChatGPT, Zhou afirmó tener un rifle AR-15 Richard Drew - AP

Las amenazas incluían textos donde el agresor mencionaba la ubicación exacta de la mujer. Los detectives concluyeron que el comportamiento de Zhou representaba una amenaza creíble para la integridad física de la joven.

La víctima declaró su temor ante la situación, aunque evitó denunciar al hombre inicialmente por motivos sentimentales. Goldman Sachs despidió a Zhou en junio tras conocer la gravedad de los cargos imputados.

Los detectives determinaron que cualquier persona en la posición de la víctima temería por su vida. Por ello, se consideró que la falta de una denuncia previa obedeció al miedo de la mujer a provocar una escalada en la violencia del agresor.

Cuál fue la condena que recibió Zhou por sus crímenes en Florida

Zhou se declaró culpable de tres delitos: acoso agravado, amenazas escritas de muerte y uso ilegal de un dispositivo de comunicación. El juez dictó ocho años de libertad condicional mediante un acuerdo de culpabilidad alcanzado con la fiscalía.

El juez dictó ocho años de libertad condicional MARCO BERTORELLO - AFP

Los primeros dos años de la pena implican una libertad supervisada con estrictos controles. El condenado deberá utilizar un monitor de tobillo durante este período inicial de su sentencia.

El fallo judicial obliga al agresor a completar un programa de intervención para maltratadores. Además, Zhou debe asistir a un centro de salud mental y rehabilitación de West Palm Beach.

El acuerdo prohíbe al agresor mantener cualquier tipo de contacto con la víctima. La orden judicial también le impide portar armas y consumir drogas o alcohol.