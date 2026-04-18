Vidas en riesgo: la peligrosa tendencia sobre el uso de chats con IA en Estados Unidos

Una de cada cuatro personas adultas en Estados Unidos recurre a la inteligencia artificial (IA) para resolver dudas sobre su salud, según una encuesta de West Health y Gallup. La práctica lleva a muchos pacientes a consultar chatbots sobre síntomas y posibles tratamientos, en una tendencia que genera preocupación entre los especialistas.

La tendencia con la IA podría poner en peligro vidas en EE.UU.

Una encuesta del Centro West Health–Gallup sobre la atención médica en Estados Unidos reveló que usar la IA como médico ya no es solo un acto ocasional, sino un hábito. El estudio se realizó a finales de 2025 y arrojó que la mayoría de los encuestados quería una respuesta rápida sobre su sintomatología.

OpenAI tiene su propio ChatGPT Health, su consejero de salud Imagen generada por IA

“Me permite saber si algo es grave o no”, dijo Tiffany Davis sobre ChatGPT a AP. En consecuencia y una vez que sabe cuál es la atención médica que la IA le dijo que debe recibir, hace sus citas con algún especialista.

Por otro lado, según la agencia de noticias citada, hay otras personas que hacen preguntas al chatbot después de alguna consulta médica. Si tienen dudas sobre su tratamiento o algo que no le consultaron al especialista, prefieren usar la IA.

¿Usar la IA para temas de salud es bueno o malo? Expertos responden

Las opiniones están divididas respecto a esta nueva tendencia. Por un lado hay quienes reconocen los peligros que esto podría ocasionar en la salud de la población. No obstante, hay otros especialistas que consideran que es una herramienta que le facilita a la gente la información que necesita.

ChatGPT salio al mercado en noviembre de 2022 (Foto generada con IA: ChatGPT)

Karandeep Singh, director de IA para la salud en University of California San Diego Health, dijo que esta práctica es simplemente una “versión mejorada” de lo que ya se hacía antes de la IA.

Desde su perspectiva, antes los usuarios buscaban en Google todo sobre la salud, mientras que ahora obtienen esos mismos resultados en menos tiempo: “En lugar de que alguien tenga que revisar los primeros 10, 20 o 30 enlaces en una búsqueda web, ahora puede tener un resumen ejecutivo”.

En contraste, aun con la llegada de los chatbots, las personas no han dejado de buscar atención médica profesional. Una encuesta de KFF realizada a finales de febrero dio a conocer que ocho de cada diez estadounidenses consultaron a un doctor en el último año; y tres de cada diez usaron la IA.

Los Centros de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos es la mayor institución médica en el país (Miguel Martinez/Atlanta Journal-Constitution via AP) MIguel Martinez - Atlanta Journal-Constitution

La IA generó una brecha en el sector salud en EE.UU.

Del lado contrario a la aceptación, hay datos que revelan que el uso de la IA para temas de salud es peligroso. AP señaló que hay información de que una gran cantidad de estadounidenses han dejado de ir al doctor por dificultades económicas.

En cambio, deciden dejar su salud en manos de la tecnología reciente. Incluso, la encuesta de KFF dio a conocer que son las personas de bajos ingresos quienes más adoptaron esta tendencia; muchos afirmaron, al ser encuestados, que no podían pagar una atención profesional.