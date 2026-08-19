Perdió Jay Collins, candidato republicano en Florida: “Alligator Alcatraz era una opción temporal”

Jay Collins perdió las elecciones primarias republicanas del 18 de agosto contra el congresista Byron Donalds, su principal rival, favorito en la contienda y respaldado por Donald Trump. Su propuesta incluía un plan de diez pasos para mejorar la crisis de asequibilidad y, en cuanto a la inmigración, sostuvo que el centro de detención Alligator Alcatraz era una iniciativa temporal.

El actual vicegobernador de Florida entrega el cargo junto a Ron DeSantis, gobernador, quien no se postuló al cargo debido a que se lo impide la Constitución del estado. A través de sus redes sociales, Collins agradeció el apoyo de quienes lo respaldaron en la campaña.

La postura de Jay Collins sobre Alligator Alcatraz

El republicano dio su postura sobre inmigración durante una entrevista para News 6. Allí, defendió la colaboración con las autoridades federales de inmigración y afirmó que la alianza entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la Patrulla Fronteriza y los gobiernos estatales es la más sólida que ha existido en décadas.

Jay Collins construyó una carrera de más de dos décadas en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos Instagram/@jaycollinsfl

“Ese enfoque es lo que uno quiere ver”, señaló. “Ahora vemos más colaboración que en los últimos 30 años en el ámbito gubernamental”.

En relación con Alligator Alcatraz, Collins dijo que cumplió su propósito como solución temporal. “Siempre se diseñó como una opción flexible, una solución temporal”, aseguró.

Luego agregó: “Tanto si nos reembolsan el dinero como si no, creo que tener Alligator Alcatraz fue el paso correcto en términos de crear una oportunidad y generar un movimiento en torno a lo que era un tema prioritario para el pueblo estadounidense”.

El plan de 10 pasos de Jay Collins en caso de ser elegido como gobernador de Florida

Collins prometía proteger “el estilo de vida en Florida” a través de un un programa de diez pasos explicados de la siguiente manera:

Reducción de impuestos : prevé implementar la enmienda sobre el impuesto a la propiedad que elimina las tasas en las viviendas principales de los floridanos.

: prevé implementar la enmienda sobre el impuesto a la propiedad que elimina las tasas en las viviendas principales de los floridanos. Reducción de costos en viajes : busca realizar un reembolso anual de peajes para los conductores de Florida SunPass y E-Pass.

: busca realizar un reembolso anual de peajes para los conductores de Florida SunPass y E-Pass. Costo de seguros : tiene como menta proteger las reformas de responsabilidad civil de 2023 que y combatir el fraude, las demoras y la burocracia que mantienen las primas altas.

: tiene como menta proteger las reformas de responsabilidad civil de 2023 que y combatir el fraude, las demoras y la burocracia que mantienen las primas altas. Energía asequible : prevé priorizar la energía nuclear avanzada y la generación confiable. También propone que los grandes centros de datos paguen por su propia demanda energética para no cargar a las familias y personas mayores.

: prevé priorizar la y la generación confiable. También propone que los grandes centros de datos paguen por su propia demanda energética para no cargar a las familias y personas mayores. Eliminar sustancias de agua : busca lanzar una iniciativa para suspender los PFAS (sustancias químicas persistentes) en el agua.

: busca lanzar una iniciativa para suspender los PFAS (sustancias químicas persistentes) en el agua. Suministro de alimentos : contempla proteger las tierras agrícolas designadas de Florida de la presión urbanística y de “compradores extranjeros hostiles” .

: contempla proteger las tierras agrícolas designadas de Florida de la presión urbanística y de . Defensa de la Segunda Enmienda : contempla restaurar el debido proceso para dueños de armas, derogar la prohibición de los bump stocks y devolver la edad de compra a los 18 años.

: contempla restaurar el debido proceso para dueños de armas, derogar la prohibición de los bump stocks y Adopción : busca reducir los tiempos de espera para adoptar y brindar un puente hacia la vivienda y el empleo para los jóvenes que salen del sistema de acogida.

: busca reducir y brindar un puente para los jóvenes que salen del sistema de acogida. Carreras profesionales : estipula conformar aulas con carreras profesionales que ofrezcan oportunidades laborales.

: estipula conformar aulas con carreras profesionales que ofrezcan oportunidades laborales. Operación Diana: prevé conectar a emprendedores veteranos con la red empresarial de Florida para perfeccionar sus ideas y presentarlas a fondos de capital riesgo, capital privado y oficinas familiares.

El mensaje de Jay Collins contra Byron Donalds en redes sociales

“Se resume en una promesa: que vivir aquí [en Florida] sea asequible, garantizar su seguridad y proteger el estilo de vida. Sin eslóganes. Solo trabajo”, destacó como premisa de su campaña.

Jay Collins abandona el sueño de gobernador

Collins nació el 28 de abril de 1976 en Montana. Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la salud y premedicina de la American Military University.

Luego de 23 años de servicio, Collins se retiró de las Fuerzas Especiales del Ejército y se adentró en el entorno político para 2022 Instagram/@jaycollinsfl

Inició su carrera en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos en 1995. En sus primeros meses, rescató a un compañero de clase con hipotermia en medio de una tormenta de hielo, según el Comité de Acción Política de los Boinas Verdes.

Tras 23 años de servicio, se retiró de las Fuerzas Especiales del Ejército y se adentró en el ámbito político. En 2022, ganó el escaño por el Distrito 14, que cubre el oeste del condado de Hillsborough, y en agosto de 2025, fue designado com vicegobernador de Florida por el gobernador Ron DeSantis.

“Servir a Florida”: Collins agradece el apoyo durante su campaña en las primarias

Luego de conocer los resultados de las elecciones primarias, Collins publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes lo respaldaron durante la campaña.

Jay Collins agradece el apoyo durante su campaña para gobernador en las elecciones primarias de Florida 2026 X/@JayCollinsFL

“Gracias a todos los que se ofrecieron como voluntarios, oraron, animaron a otros y emitieron un voto. Esta campaña siempre ha sido sobre servir a Florida, y me siento honrado por su apoyo. Que Dios los bendiga, y que Dios bendiga al gran estado de Florida”, expresó.

Las elecciones generales para gobernador de Florida están programadas para el próximo 3 de noviembre entre Byron Donalds (republicano) y David Jolly (demócrata).