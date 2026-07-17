Primarias en Florida 2026: cuándo vence el plazo de registro para votar en las elecciones

El 18 de agosto se llevarán a cabo las elecciones primarias en Florida. En ese sentido, los ciudadanos deben cumplir con los plazos para poder participar de la contienda y uno de ellos es la fecha límite para registrarse.

Cuándo es la fecha límite de registro para votar en las primarias de Florida

La fecha límite para registrarse para votar en las primarias de Florida 2026 es el 20 de julio, según el sitio web del Departamento de Estado. Los ciudadanos deben completar su inscripción antes de este día para garantizar su derecho a emitir sufragio.

Los votantes en Florida tienen tiempo hasta el 20 de julio para inscribirse y poder votar en las elecciones primarias Unsplash

Esta misma fecha también es el límite para realizar cambios de afiliación partidista. El sistema de primarias del Estado del Sol funciona como un proceso cerrado.

Este esquema implica que solo los votantes registrados dentro de un partido específico eligen a sus candidatos. Según las autoridades, la normativa asegura que cada fuerza política defina a sus representantes sin interferencias externas.

Cómo inscribirse para votar en las primarias de Florida

Para votar en las primarias de Florida es requisito tener ciudadanía estadounidense y residencia en el estado y condado donde se emite el voto. La normativa exige tener 18 años al momento de la elección, con una excepción que permite el prerregistro a los 16 y 17 años.

La ley excluye a personas con incapacidad judicial sin restitución de derechos civiles. Tampoco pueden inscribirse quienes tengan condenas por delitos graves sin la debida recuperación de derechos.

El Mamdani de Florida que consiguió votos contra el demócrata titular

El trámite está disponible en el portal del Registro estatal, por correo postal o visitas presenciales a las oficinas del Supervisor de Elecciones. Se puede consultar su estatus, verificar su centro de votación y solicitar asistencia técnica en estas oficinas.

Calendario oficial de las elecciones primarias 2026 en Florida

Los votantes deben prestar atención a cada una de las fechas clave para las primarias de 2026 en el Estado del Sol. De acuerdo con Ballotpedia, los días a tener en cuenta son:

20 de julio : fecha límite para el registro electoral y para modificar la afiliación política.

: fecha límite para el registro electoral y para modificar la afiliación política. 6 de agosto : fecha límite para solicitar el envío de la boleta por correo.

: fecha límite para solicitar el envío de la boleta por correo. 8 al 15 de agosto : período obligatorio de votación anticipada.

: período obligatorio de votación anticipada. 18 de agosto: día de las elecciones primarias.

Para votar en Florida, es necesario ser ciudadano y contar con residencia en el estado Freepik

Asimismo, deben comunicarse con el Supervisor de Elecciones para consultar posibles días adicionales de votación anticipada. Esta medida permite flexibilidad según las decisiones de cada jurisdicción.

Qué se vota en las elecciones primarias de Florida 2026

Las elecciones primarias sirven para nominar a los candidatos de los partidos políticos. Los ganadores avanzan hacia la contienda general programada para el 3 de noviembre.

El proceso define nombres para una amplia gama de responsabilidades públicas a nivel federal, estatal y local. Los cargos sujetos a elección incluyen los siguientes puestos:

Gobernador y vicegobernador

Senado de EE.UU. (uno de los dos escaños)

Cámara de Representantes de EE.UU. (28 escaños)

Fiscal general

Comisionado de Agricultura

Miembros del Senado estatal

Miembros de la Cámara de Representantes estatal

Jueces (según el circuito correspondiente)

Las elecciones generales ocurren cada año par. Los funcionarios elegidos representan la voluntad popular en diversas esferas gubernamentales durante el período establecido.

El sistema también permite convocatorias extraordinarias durante el año según las necesidades del estado. Los condados publican además sus propias fechas para elecciones municipales o de distrito especial.