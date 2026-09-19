Pronóstico del fin de semana: tormentas fuertes amenazan Miami y el sur de Florida

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa un fin de semana de lluvias y tormentas eléctricas en el sur de Florida. North Miami y South Palm Beach tendrán altas probabilidades de precipitaciones, posibles inundaciones urbanas y ráfagas de viento, mientras las playas mantienen un riesgo elevado de corrientes de resaca.

Pronóstico del fin de semana en el sur de Florida: lluvias y tormentas

De acuerdo con el pronóstico, en áreas de Miami y Palm Beach se prevén cielos mayormente nublados, temperaturas cálidas y una elevada posibilidad de tormentas, especialmente durante las primeras horas de la noche del viernes, en un patrón que se extenderá durante el fin de semana.

Se prevén numerosos chubascos y tormentas cada día del fin de semana, que podrían provocar inundaciones localizadas en ocasiones NWS

El escenario está relacionado con la presencia de una baja presión en niveles altos de la atmósfera y una franja de humedad que permanece sobre la región. A esto se suma una débil baja presión ubicada frente a la costa del sureste de Florida y un límite frontal que favorece vientos del este al noreste.

Las precipitaciones constituyen uno de los principales factores de atención. Durante el viernes, las tormentas de mayor intensidad podrían descargar entre una y tres pulgadas (entre dos y ocho centímetros) de lluvia por hora, con acumulados localizados de entre dos y cinco pulgadas (entre cinco y 12 centímetros). Esto aumenta la posibilidad de anegamientos en sectores urbanos y lugares con problemas de drenaje.

Miami: cuándo aumentan las lluvias y el riesgo de inundaciones

Las probabilidades de lluvia se ubicarán entre 70% y 90% en buena parte del período, con mayor actividad durante las tardes. La persistencia de las precipitaciones puede saturar progresivamente el suelo y aumentar la posibilidad de acumulación de agua en calles y zonas urbanas.

En Miami, el patrón previsto contempla jornadas con nubosidad abundante y tormentas eléctricas. La intensidad de algunos núcleos puede variar de manera rápida, por lo que las condiciones del tiempo podrían cambiar en poco tiempo durante las horas de mayor actividad.

Las temperaturas permanecerán cerca de los valores habituales para esta época:

Las máximas del sábado y domingo estarán en aproximadamente 89°F (31,6°C) .

. Durante las noches del fin de semana se esperan registros de entre 75°F y 77°F (23,8°C a 25°C).

Se esperan probabilidades de lluvia en el sur de Florida muy elevadas (entre el 70% y el 90%) NWS

Palm Beach: alerta por corrientes de resaca y oleaje

En las playas de Palm Beach se mantiene un riesgo elevado de corrientes de resaca debido al oleaje remanente. El peligro se concentra principalmente durante el día del viernes y, de acuerdo con el pronóstico, las condiciones deberían mejorar en las playas durante el fin de semana.

En el Atlántico cercano a la costa se esperan brisas del este al noreste y olas de entre dos y tres pies (entre 61 y 91 centímetros). Las tormentas que se desarrollen sobre las aguas pueden alterar localmente el viento y el estado del mar, con ráfagas y oleaje potencialmente peligrosos, según anticipó la agencia.

South Palm Beach también permanecerá dentro de un escenario de lluvias frecuentes. Para los próximos días se estiman probabilidades de precipitación de entre 60% y 90%, acompañadas por tormentas dispersas y un ambiente con elevados niveles de humedad.

Se anticipa una alta probabilidad de tormentas eléctricas y lluvias intensas en el sur de Florida

Florida: hasta cuándo seguirán las lluvias y tormentas según el NWS

De acuerdo con el pronóstico del NWS, el domingo y el lunes aumentará la cobertura de tormentas, con probabilidades de precipitación de entre 80% y 90%. En esos días, los vientos modificarán su dirección de manera gradual hacia el sureste y posteriormente hacia el sur.

Entre martes y miércoles continuará la presencia de humedad y la posibilidad de tormentas, con probabilidades de lluvia cercanas al 80%. Los vientos generales rondarán los diez nudos desde el este, aunque las tormentas podrán producir ráfagas erráticas superiores a 20 nudos.

El sistema de baja presión en altura avanzará desde la península hacia el este del Golfo de México y permanecerá allí antes de integrarse al flujo atmosférico general a comienzos de la otra semana. Mientras tanto, la humedad persistente mantendrá las condiciones favorables para nuevas precipitaciones.