Qué se sabe sobre la nueva Policía de Migración en Cuba que podría arrestar a viajeros de Miami

El gobierno de Cuba pondrá en marcha una nueva estructura de control migratorio que ampliará la capacidad de supervisión sobre extranjeros y cubanos residentes en el exterior que ingresen al país caribeño. La medida, que comenzará a desplegarse el 1° de noviembre, le otorgará facultades a un cuerpo policial especializado para realizar inspecciones, solicitar documentación, efectuar detenciones y participar en procesos de deportación.

Qué se sabe de la nueva policía de migración de Cuba: funciones y jurisdicción nacional

La nueva Policía de Migración fue incorporada dentro de la legislación migratoria publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Se trata de un cuerpo especializado que dependerá de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía (Dimec) y que tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.

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Según la normativa, su misión será garantizar el cumplimiento de la Ley de Migración, la Ley de Extranjería y otras disposiciones vigentes. Entre sus atribuciones se encuentran tareas de prevención, vigilancia, control y ejecución de sanciones administrativas vinculadas a procesos migratorios.

La legislación también establece que este organismo deberá intervenir para “restablecer el orden social ante conductas desestabilizadoras en que participen extranjeros y cubanos residentes en el exterior”, una definición amplia que incorpora nuevas herramientas de actuación para las autoridades.

Viajeros de Miami en Cuba: qué controles podrá realizar la Policía de Migración

De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Herald, una de las consecuencias más visibles de esta medida será el incremento de controles sobre la comunidad de cubanos que vive fuera de la isla, incluidos los viajeros que llegan desde Miami, uno de los principales puntos de origen de los desplazamientos hacia La Habana.

Las nuevas facultades permitirán a los agentes realizar controles migratorios a extranjeros y a cubanos residentes en el exterior, y también a las personas que los acompañen durante sus desplazamientos dentro del país.

Dependiente de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (Dimec), este cuerpo policial tendrá competencia en todo el territorio cubano Carlos Noriega - AP

Las inspecciones podrán desarrollarse en distintos espacios públicos y privados, entre ellos:

Aeropuertos.

Puertos.

Carreteras.

Hoteles.

Moteles.

Escuelas y residencias estudiantiles.

Casas de renta.

Empresas privadas dedicadas al hospedaje.

Lugares de entretenimiento y espectáculos públicos.

Hoteles y casas de renta en Cuba: cómo serán las inspecciones migratorias

Uno de los puntos que más amplía el alcance operativo de la nueva estructura es la posibilidad de ingresar a establecimientos turísticos y alojamientos. Según la Gaceta Oficial de la República de Cuba, los agentes podrán entrevistar e identificar personas, revisar los registros de arrendatarios y acceder a las habitaciones, siempre en presencia del huésped, del propietario o del personal encargado del lugar.

La normativa también obliga a administradores y trabajadores a colaborar con las inspecciones y proporcionar las facilidades necesarias para su desarrollo. En caso de que alguna persona requerida no se encuentre presente durante una inspección, la policía podrá dejar una citación oficial para que comparezca posteriormente ante las autoridades migratorias.

Policía de Migración de Cuba podrá solicitar documentos en todo el territorio

Otro de los aspectos más relevantes es la capacidad que tendrán los agentes para solicitar documentos de identificación en cualquier punto del territorio cubano. La normativa indica que estas verificaciones tendrán como objetivo detectar infracciones a la legislación migratoria y comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

Además, las inspecciones alcanzarán a trabajadores extranjeros. Los agentes podrán ingresar a centros laborales durante el horario de trabajo y revisar documentación relacionada con los empleados, incluyendo:

Documentos de identidad.

Registros de asistencia.

Salarios.

Pagos adicionales.

Otros documentos vinculados a la actividad laboral.

La ley señala que también podrán examinar otros elementos presentes en los inmuebles cuando consideren que aportan información relevante a una investigación.

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Cubanos residentes en Miami: alcance de los nuevos controles migratorios

Aunque la normativa no menciona específicamente a Miami o a Florida, el impacto sobre la comunidad cubana radicada en Estados Unidos resulta significativo debido al volumen de viajes que históricamente conecta ambos territorios.

El Nuevo Herald destacó que uno de los grupos que registró una mayor caída de viajes fue el de los cubanos residentes en el exterior, quienes constituyen una parte importante de los visitantes que llegan a la isla cada año. La nueva legislación amplía los mecanismos de supervisión sobre este grupo y les aplica controles adicionales una vez que se encuentren dentro del país.