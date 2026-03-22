Cómo viven los cubanos en Florida la nueva crisis que afecta a la isla: “A la espera de un cambio”

Los cambios que se desarrollan actualmente en Cuba, motivados por la crisis, afectan también a muchos residentes de Florida, la jurisdicción de Estados Unidos con la mayor cantidad de inmigrantes cubanos. Entre la incertidumbre y la esperanza por un cambio de régimen, los exiliados funcionan como el único sostén económico de quienes permanecen en la isla mediante el envío de insumos y productos que no se consiguen allí.

La nueva crisis que afecta a la isla y a los migrantes que viven en Florida

La escasez de petróleo, impulsada por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y el bloqueo impuesto por EE.UU., profundizó la crisis económica que ya se sentía en la isla .

. Los impactos se reflejan principalmente en el día a día de los habitantes, con la falta de electricidad y de combustible, junto a una mayor dificultad para acceder a la atención médica y a los servicios públicos esenciales.

Los cubanos exiliados en Florida sirven como un sostén económico para sus familiares en la isla Facebook Cubanos en New Jersey

Este panorama adverso también afecta a los exiliados que residen en Florida, muchos de los cuales apoyan las acciones del presidente Donald Trump con la esperanza de que establezca un cambio en el régimen.

“Trump es el único que ha hecho algo. Nuestra esperanza está puesta en él”, sostuvo Celina Rubio, residente de Miami con nietos en el país latino, en diálogo con CNN.

El presidente estadounidense afirmó en reiteradas ocasiones durante los últimos meses que tomará acciones sobre Cuba, e incluso expresó que “está en sus últimos momentos de vida”. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, Cuba necesita “nueva gente al mando”.

Por el momento, pese a las declaraciones repetidas a lo largo de 2026, el gobierno estadounidense no tomó medidas efectivas sobre la isla más que el aumento de la presión económica con el propósito de llevar al régimen a su final.

Una de las acciones más recientes corresponde a la presión arancelaria ejercida por Trump sobre México, que llevó a la suspensión del envío de combustible a la isla.

Además, el presidente Miguel Díaz-Canel responsabilizó al gobierno estadounidense de exhortar a Costa Rica a rebajar las relaciones diplomáticas con Cuba al ámbito consular.

El sostén de los cubanos en Florida a la espera de un cambio frente a la crisis

Respecto a la situación del país, John Suárez, director ejecutivo del Center for a Free Cuba (Centro para una Cuba Libre), una organización independiente y apartidaria que promueve un cambio democrático, indicó que apoya las sanciones, pero enfatizó la necesidad de “un corredor humanitario”. Entre los migrantes con familiares, el escenario económico es complejo.

Un ejemplo es el de Dinora, exiliada en Florida, quien pasó más parte de su vida en Estados Unidos que en Cuba, y en la entrevista afirmó que “allí no hay nada que hacer ya”.

Diariamente realiza las compras en el supermercado para enviar insumos a su tía de 85 años. “Hay que mandarle todo, ¡¿usted sabe lo que es todo?! Todo hay que mandárselo de aquí“, manifestó.

Los cubanos exiliados en Florida esperan mayores medidas de Trump sobre la isla Facebook Cubanos en New Jersey

El Estado del Sol, debido a su cercanía con el territorio, tiene una tradición arraigada en la cultura cubana, principalmente por el éxodo del Mariel en 1980.

A su vez, en los últimos años, bajo el gobierno del expresidente Joe Biden, la inmigración proveniente de la isla alcanzó índices históricos, con más de 200 mil solo en el año fiscal 2024.

En relación al sostén económico que representan los migrantes que residen en Florida para quienes aún viven en Cuba, el análisis de Celina Rubio fue contundente. “El que no tiene familia en Estados Unidos se acuesta sin comer”, sentenció.

Las medidas del gobierno cubano para mitigar los impactos de la crisis

Mientras los residentes padecen la falta de servicios básicos y los migrantes responden ante la crisis, Díaz-Canel anunció el lunes una serie de medidas con las que apunta a atraer inversión extranjera e impulsar la economía:

Los cubanos en el exterior, incluso si no tienen la categoría de residentes, estarán autorizados a participar o poseer en su totalidad empresas privadas en Cuba.

Los exiliados con empresas extranjeras podrán asociarse con compañías privadas en la isla para desarrollar actividades en sectores estratégicos.

Los cubanos que sean autorizados por el Banco Central tendrán la posibilidad de participar en el sector financiero y fungir como proveedores de servicios de activos virtuales.

El presidente de Cuba abordó la crisis energética profundizada por las medidas de EE.UU.

Pese a estas acciones, que marcan un punto de inflexión para la política económica restrictiva, los analistas políticos no ven un cambio real.

José Azel, experto en la economía de Cuba, declaró en diálogo con CNN que “sin un cambio de Gobierno, ningún cambio de ese tipo económico va a tener impacto”.

En esa línea, agregó que este gobierno “tiene un historial de intervenciones, de dar marcha atrás en políticas, de cambiar su manera de pensar”, por lo que difícilmente atraerá a inversionistas.