Qué significa para millones de cubanos que viven en Florida las nuevas presiones de Trump y Rubio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) formalizó una acusación penal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo, ocurrido en 1996, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996. La medida generó fuertes repercusiones en la comunidad cubana de Florida y llega en medio del endurecimiento de la política de Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio hacia el régimen cubano.

Cómo impacta la acusación contra Raúl Castro en Florida

Según información del medio CNN, las reacciones de la diáspora cubana en Florida transitan entre la expectativa y la cautela tras conocerse la acusación federal.

Activistas y familiares de las víctimas se congregaron en las calles de la Pequeña Habana para celebrar la medida, mientras que otros sectores del exilio consideran que se trata de un movimiento principalmente simbólico.

Rubio también endureció su discurso hacia La Habana con un mensaje en español dirigido a los cubanos, en el que culpó al conglomerado militar GAESA por la crisis económica en la isla.

“La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible o comida es porque quienes controlan el país saquearon miles de millones de dólares, pero nada fue utilizado para ayudar al pueblo”, afirmó el secretario de Estado, según reprodujo The Hill.

Los cargos criminales presentados contra el exministro de Defensa cubano, de 94 años, se basan en el operativo militar que terminó con el derribo de dos avionetas civiles en el espacio aéreo internacional hace casi tres décadas.

La acusación formal incluye:

Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses durante el ataque aéreo.

durante el ataque aéreo. Destrucción de aeronaves civiles pertenecientes a Hermanos al Rescate.

pertenecientes a Hermanos al Rescate. Homicidio calificado por la muerte de cuatro personas en aguas internacionales sobre el Estrecho de Florida.

El exilio cubano en Miami reacciona a los cargos contra Raúl Castro

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel rechazó los cargos criminales a través de un mensaje en su cuenta oficial en X. El jefe de Estado sostuvo que el episodio de 1996 respondió a una acción de defensa del gobierno cubano y acusó a Washington de utilizar el caso con fines políticos.

“Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, remarcó, entre otras cuestiones.

El mensaje del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en redes sociales X @DiazCanelB

De acuerdo con CNN, algunos sectores del exilio cubano en Miami vinculan esta ofensiva judicial con la creciente presión de Estados Unidos sobre gobiernos aliados de Cuba en América Latina, especialmente Venezuela.

Especialistas y referentes de la diáspora consultados por CNN señalaron que el caso reavivó viejos reclamos de justicia dentro de la comunidad cubanoestadounidense, aunque también despertó dudas sobre el impacto concreto que la medida podría tener sobre el régimen cubano.

Crisis en Cuba: apagones, remesas y temor migratorio entre familias de Florida

La ofensiva diplomática de Washington coincide con una crisis económica y energética en Cuba. La escasez de combustible, los apagones prolongados y la falta de alimentos y medicamentos continúan con el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

Esta situación afecta a miles de familias cubanas que dependen de remesas enviadas desde Florida y otros puntos de EE.UU.

Muchos migrantes cubanos sostienen económicamente a sus familiares mediante transferencias de dinero y el envío de productos de primera necesidad.

El conflicto con EE.UU. complica la vida diaria de los cubanos Imagen editada con IA/ Freepik

“Esto es una reivindicación para los familiares y para la comunidad en general”, afirmó el activista Ramón Sánchez en declaraciones citadas por CNN.

Por su parte, analistas y referentes de la diáspora advirtieron sobre la necesidad de impulsar cambios estructurales y una eventual apertura democrática en Cuba para evitar un agravamiento de la crisis social y migratoria.