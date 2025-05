Quién es Denise Galvez Turros, la política cubana que lidera “Latinas por Trump” y se postula en Miami

Con una vida marcada por el activismo, las polémicas y la ambición política, Denise Galvez Turros volvió al centro de la escena electoral en Miami. Esta cubanoamericana de 50 años, conocida por su liderazgo en el movimiento “Latinas por Trump”, confirmó su intención de competir por la Comisión de la Ciudad en el Distrito 3, un territorio que hoy ocupa el comisionado saliente Joe Carollo.

Denise Galvez Turros: una vida entre el marketing, el activismo y la política local

Denise Galvez Turros residió en Miami durante décadas. Se desempeñó como consultora de marketing y relaciones públicas al frente de su firma boutique Go To Marketing desde 2006, e integró la Junta de Protección Histórica y Ambiental de la ciudad desde 2018, según informó Miami New Time.

FIU niega su título universitario pese a lo declarado en su perfil de LinkedIn instagram.com/denise4miami

La trayectoria de Galvez Turros en el ámbito comunitario estuvo estrechamente ligada al barrio de La Pequeña Habana, donde se manifestó en reiteradas ocasiones contra la corrupción institucional y, en particular, contra el comisionado Joe Carollo, a quien criticó abiertamente a través de sus redes sociales.

En 2017, ya había intentado alcanzar un cargo público. La política se postuló para el Distrito 4 en las elecciones municipales, en una contienda que perdió frente a Manolo Reyes. En esa oportunidad obtuvo apenas 534 votos de un total de 7413, lo que representó un 7%. Pese al escaso respaldo, esa primera incursión marcó el inicio de su militancia política más activa.

Controversias judiciales: Galvez Turros y algunos problemas con la ley

La figura de Galvez Turros está atravesada por episodios judiciales que reaparecieron cada vez que intentó alcanzar un cargo público. En 1994, fue arrestada por fraude con tarjetas de crédito, acusada de robar más de US$300, junto con otro cargo menor por falsificación de firmas. Aunque los cargos se degradaron posteriormente a faltas menores y fueron finalmente desestimados, el episodio dejó una marca.

Cofundó "Latinas por Trump" en 2016 junto a la senadora estatal Ileana García instagram.com/denise4miami

Años más tarde, en diciembre de 2010, volvió a ser detenida, esta vez por manejar bajo la influencia del alcohol y por intoxicación desordenada. Los registros del condado de Miami-Dade, citados por Miami New Time, indican que la Fiscalía del Estado no impulsó la causa y que el caso se cerró en marzo de 2011.

Además de estos antecedentes, su formación académica fue puesta en duda. Aunque su perfil en LinkedIn indica que se graduó en 1997 en Periodismo, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), un portavoz de la institución declaró a New Times que Galvez Turros asistió a la universidad, pero no obtuvo un título.

Ante la consulta, ella respondió en un mensaje de texto que las encargadas de sus redes sociales se ocuparían de confirmar la información, al alegar que nunca se manejó bien con LinkedIn. También explicó que trabajó desde muy joven por motivos económicos, incluso antes de terminar el colegio secundario, lo que dificultó completar su carrera universitaria.

Lanzamiento de su candidatura y plataforma electoral

El anuncio de su nueva postulación coincidió con su cumpleaños número 50. El pasado martes, Galvez Turros presentó oficialmente los documentos para competir por el escaño del Distrito 3, el cual abarca zonas como La Pequeña Habana, Allapattah y partes del centro de Miami. El actual comisionado, Joe Carollo, no puede reelegir.

Según declaró en su comunicado de campaña, su plataforma busca transformar Miami en una ciudad “eficiente, segura, limpia e inteligente”. Entre sus prioridades, detalló:

Fortalecer la seguridad pública.

Ampliar y mejorar el sistema de transporte público.

Preservar el patrimonio histórico y el arbolado urbano.

Reducir el despilfarro estatal y combatir la corrupción.

Reformar el código urbanístico Miami 21 para facilitar la vida de residentes y pequeñas empresas.

“Miami merece un gobierno que funcione para su gente”, expresó en una declaración difundida por correo electrónico al medio citado, entre varios otros. “He estado construyendo una lista de prioridades desde 2017. Sé exactamente lo que hay que hacer —y no estoy aquí para hacer carrera en la política. No me van a frenar los juegos de poder ni las presiones de intereses especiales.”

Polémica en su historial: Arrestos por fraude (1994) y DUI (2010) resurgen en su tercera incursión política instagram.com/denise4miami

“Latinas por Trump”: un movimiento fundado en Coral Gables

Más allá de su actividad en Miami, Galvez Turros se destacó por su liderazgo político en el movimiento “Latinas por Trump”, que cofundó en 2016 junto con la actual senadora estatal Ileana García. La iniciativa tomó forma durante una fiesta temática llamada “Coming Out Trump”, celebrada en un bar de Coral Gables. En aquel evento, mujeres hispanas vestidas con camisetas rojas proclamaron por primera vez su respaldo público al entonces candidato presidencial.

“Es más fácil salir del clóset como gay que salir del clóset como republicana o seguidora de Trump siendo latina”, declaró Galvez Turros durante esa jornada.