Vivieron un año en EE.UU., no se adaptaron y regresaron a Colombia, pero el recibimiento no fue el esperado

Una pareja de colombianos compartió un video en el que contó que regresaron a su país de origen después de vivir “un año y larguito” en Estados Unidos. William y Pamela llegaron a destino y compartieron anécdotas de cómo transitan sus primeros momentos luego de volver a su tierra natal.

De EE.UU. a Colombia, el retorno

El video en TikTok muestra a William y Pamela un rato antes de tomarse el avión para regresar a su país de origen, en el aeropuerto. Se los ve relajados y divertidos por la experiencia.

Se devuelven para Colombia después de vivir un año en Estados Unidos

“Nos volvemos para Colombia después de vivir un año y larguito en Estados Unidos”, comenzó ella. Él precisó que se trató de una estadía de “un año y dos o tres meses”. “Fue increíble. Qué historia, qué anécdotas. Bonito, Estados Unidos. Me gustó mucho”, admitió.

El recibimiento no fue el esperado: William estuvo detenido tras cruzar la frontera

Pese a las carcajadas y las bromas, el recibimiento en EE.UU. no fue el mejor: tras cruzar la frontera, William estuvo detenido. “Guardado varios días”, comentó el migrante latino.

“El recibimiento fue un poco difícil”, definió Pamela. Luego, él sumó: “Después uno se fue acoplando, vio cómo era San José de California, me fui adaptando y por eso estuvimos más de un año aquí”.

Otro problema: el idioma inglés, una dificultad para William

El idioma le “quedó grande” al inmigrante. No logró aprender inglés, a pesar de comunicarse constantemente con amigos y patrones. “No se me pegó”, reconoció. Pamela reía al recordar las básicas palabras que su pareja alcanzó a pronunciar, como “Excuse me”, “Yes” y “Thank you”.

La pareja de colombianos que dejó Estados Unidos ahora va detrás del "sueño colombiano" TikTok/ TikTok/ william_elparcero

“Sí, con lo básico... hi, morning”, remató William. Según reveló el hombre, dejó EE.UU. “un poco triste” por no haber “ensayado” el idioma, por no haberse ido “bilingüe”.

Pamela le recomendó el uso de la aplicación Duolingo. “No aprendí acá en Estados Unidos, mucho menos en Colombia... ¡qué voy a llegar yo a Colombia a aprender inglés!”, se lamentó el joven. Su compañera lo tranquilizó: “En Colombia lo dejas a un lado”.

Antes de mostrar en el video el avión que los dejaría nuevamente en su país, William y Pamela invitaron a los espectadores del video a contarles si tenían pensado retornar a sus lugares de origen.

El sueño colombiano: que dijeron estos migrantes al volver a su país natal

Por lo que puede verse en sus publicaciones en la red social, antes de llegar a Estados Unidos la pareja vivió un tiempo en España. Instalados nuevamente en Colombia, William y Pamela ahora muestran el giro que dio su vida, con su finca rodeada de verde como escenario.

Los colombianos muestran el giro que dio su vida, al regresar a su país, después de vivir en España y Estados Unidos TikTok/ william_elparcero

En uno de los últimos videos, ella admitió que “nunca” quiso el “sueño americano”, en cambio, sí el “colombiano”: tener sus “animalitos”, una “finquita” y “vivir al lado” de su pareja.

“Aquí en Colombia nadie se muere de hambre. La gente se va buscando su sueño americano, buscando tener su casa, su carrito, su comodidad, pero nunca porque aguante hambre aquí en Colombia”, dijo William en respuesta al comentario de un usuario que le “dolió en el alma”.

Mientras hablaba, ambos trabajaban alegres en la refacción de un jacuzzi en su jardín. Pamela atribuyó ese y otros mensajes, que los acusan de “romantizar” la pobreza, a la envidia.