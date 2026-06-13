Quién es el juez de Florida de origen cubano que se opuso al mapa electoral de DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, impulsó un nuevo mapa congresional que finalmente se aplicará en las elecciones de 2026. La redistribución fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema estatal, pero el magistrado Jorge Labarga, de origen cubano, se opuso.

Jorge Labarga, el juez de la Corte Suprema de Florida que se opuso al nuevo mapa

El máximo tribunal de Florida concluyó que no tenía jurisdicción para bloquear el plan de DeSantis para modificar los límites de los distritos electorales. La decisión fue respaldada por seis magistrados designados por el gobernador y el único disidente fue Labarga, según NBC News.

Jorge Labarga se opuso a la redistribución de distritos impulsada por el gobernador de Florida Barra de abogados de Flori

El juez, que fue nombrado por el exgobernador Charlie Crist, dijo que no estaba de acuerdo con que el tribunal careciera de jurisdicción y que le preocupaba el impacto que la modificación tendría en las próximas elecciones de medio término.

Al respecto declaró: “Por segunda vez en menos de tres años, en un contexto sustancialmente similar, el tribunal de distrito ha optado por un proceso de apelación diferida, solo que esta vez están en juego los votos de aún más floridianos”.

El origen cubano y la trayectoria del juez Labarga hasta llegar a la Corte Suprema de Florida

Labarga nació en Cuba en 1952. Llegó a Estados Unidos a los 11 años e inicialmente vivió con su familia en Pahokee, Florida, de acuerdo con su biografía disponible en la página web del máximo tribunal.

El cubano se graduó de la preparatoria Forest Hill en West Palm Beach en 1972. Obtuvo su licenciatura en 1976 y su doctorado en derecho en 1979, ambos en la Universidad de Florida.

El mapa electoral que impulsó DeSantis en Florida se utilizará en las próximas elecciones Fotomontaje realizado con IA (Oficina del gobernador Ron DeSantis)

Posteriormente, inició su carrera jurídica en 1979 como defensor público adjunto de la Defensoría Pública de West Palm Beach y en 1982 se unió a la Fiscalía del Estado en West Palm Beach.

En 1987 se incorporó al estudio legal Cone, Wagner, Nugent, Roth, Romano & Ericksen, donde se especializó en litigios por lesiones personales. Cinco años después, participó en la fundación de Roth, Duncan & Labarga.

En 1996 el gobernador Lawton Chiles nombró a Labarga como parte del Tribunal de Circuito del 15° Distrito Judicial, en el condado de Palm Beach. En ese cargo ejerció funciones en las divisiones de familia, civil y penal, además de ser juez administrativo.

En diciembre de 2008, Labarga fue nombrado por el gobernador Charlie Crist para integrar el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito. En enero de 2009 asumió el cargo en la Corte Suprema de Florida nuevamente designado por el mandatario.

En 2014 se convirtió en el 56° presidente de la Corte Suprema de Florida y primer cubano americano en dirigir el poder judicial estatal, cargo que ocupó durante dos mandatos, hasta junio de 2018.

El cambio en el mapa congresional de Florida que impulsó DeSantis

NBC News recordó que desde el año pasado varios gobernadores republicanos impulsaron modificaciones de sus distritos electorales en la búsqueda de obtener más escaños.

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En el caso específico de Florida, con los nuevos mapas electorales, la proyección es que 24 de los 28 escaños en el Congreso quedarían en manos del partido. Actualmente la Cámara de Representantes está compuesta por 20 republicanos y ocho demócratas.

Grupos civiles y organizaciones intentaron bloquear los cambios en los límites de los distritos electorales para las próximas elecciones mientras se resolvía una impugnación legal. Con el fallo de la Corte Suprema, los nuevos mapas se aplicarán mientras se resuelve la cuestión de fondo.