Republicanos vs. demócratas: resultados de las elecciones anticipadas en Florida hoy y quién va ganando las midterms 2026

Florida se acerca a los 3,9 millones de votos anticipados para las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026. Según los registros de la División Electoral estatal, en lo que refiere a la participación, los republicanos aventajan por unos 60.000 sufragios a los demócratas en el recuento del jueves 29 de octubre, aunque estos últimos lideran el voto por correo.

Florida muestra una ventaja republicana en el voto anticipado

Los datos de la División Electoral de Florida indican que aproximadamente 1,57 millones de republicanos ya habían votado, frente a más de 1,51 millones de demócratas. También participaron más de 700.000 electores sin afiliación partidaria y alrededor de 96.000 registrados en otros partidos.

Florida transita los útlimos días del voto anticipado en las elecciones 2026 Photo by Allison Joyce / AFP

La diferencia entre los dos principales partidos ronda los 60.000 sufragios. Sin embargo, el panorama cambia cuando se separan los votos presenciales de los enviados por correo.

En los centros de votación anticipada habían participado unos 972.000 republicanos, frente a aproximadamente 788.000 demócratas.

La tendencia se invierte entre quienes eligieron votar por correo. Los demócratas habían devuelto alrededor de 727.000 boletas, mientras que los republicanos registraban unos 594.000 votos por esa modalidad.

Florida cuenta con aproximadamente 13,7 millones de votantes registrados. Según el último registro partidario disponible, los republicanos tienen una ventaja de alrededor de 1,5 millones de afiliados sobre los demócratas.

Esta diferencia les da una base electoral más amplia, aunque no permite anticipar cómo votará cada persona.

Cuántos votos anticipados se registran en EE.UU. antes de las midterms 2026

La participación anticipada en Florida forma parte de un movimiento nacional. Según el seguimiento de NBC News sobre las elecciones de 2026, actualizado el 30 de octubre, Estados Unidos había registrado 43.918.953 votos anticipados entre la votación presencial y las boletas devueltas por correo.

De ese total, aproximadamente 20,4 millones correspondían a sufragios enviados por correo y 23,5 millones a votos emitidos presencialmente.

Entre los votantes cuya afiliación partidaria pudo identificarse o estimarse, el 47% correspondía a demócratas, el 35% a republicanos y el 18% a personas de otras afiliaciones. Al igual que en Florida, estos porcentajes describen la composición partidaria de quienes ya participaron, pero no representan una proyección del resultado electoral.

El seguimiento nacional también registraba 105.979.957 boletas solicitadas o enviadas, aunque esta cifra no equivale a la cantidad de personas que efectivamente votaron.

En algunos estados, las papeletas se envían automáticamente a los electores registrados, por lo que no todas las boletas contabilizadas en ese indicador terminarán necesariamente en las urnas.

Cuándo termina el voto anticipado en Florida y qué condados tienen un día adicional

Los últimos días de votación anticipada transcurren antes del martes 3 de noviembre. En Florida, el período termina el sábado 31 de octubre, aunque algunos condados habilitaron una jornada adicional para el domingo 1° de noviembre.

Cuándo termina la votación anticipada en Florida Fotomontaje realizado con IA

Entre los condados que ofrecen esa posibilidad se encuentran:

Miami-Dade

Palm Beach

Orange

Hillsborough

Pinellas

Duval

Leon

Osceola

Seminole

Alachua

Bradford

Gadsden

Jefferson

Manatee

Sarasota

Levy

Los electores pueden consultar los horarios y centros habilitados en el sitio del Departamento de Estado de Florida.

En las elecciones de medio mandato de 2022, Florida registró aproximadamente 7,8 millones de votantes, equivalentes al 53,8% de las personas habilitadas para sufragar. En aquella elección, los republicanos también habían conseguido una ventaja en el voto anticipado presencial, mientras que los demócratas habían liderado el voto por correo.