Oficial en Florida: actualizaciones de las encuestas para la gobernación y quién gana entre Donalds y Jolly

Un sondeo de la Universidad del Norte de Florida (UNF) ubicó al republicano Byron Donalds con una leve ventaja sobre el demócrata David Jolly para la elección a la gobernación que se realizará el 3 de noviembre. En la encuesta también se analizó la economía, los impuestos a la propiedad, la gestión de los centros de datos y las prioridades ambientales de los votantes.

Quién gana las encuestas de la gobernación de Florida entre Donalds y Jolly

La disputa por la gobernación de Florida se mantiene abierta de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. El estudio, elaborado y financiado por el Laboratorio de Investigación de Opinión Pública (PORL, por sus siglas en inglés) de la UNF, anticipó una contienda reñida con un posible empate técnico.

En la contienda por la gobernación de Florida, la encuesta muestra a Byron Donalds con una ventaja de 2 puntos porcentuales sobre David Jolly Instagram/@byrondonalds

Según la encuesta, realizada entre el 12 y el 19 de octubre a 1471 votantes considerados probables, las preferencias señalaron lo siguiente:

Byron Donalds reunió el 49% de la intención de voto

reunió el de la intención de voto David Jolly recibió el 47% del apoyo

recibió el del apoyo Un 4% de los consultados permaneció indeciso

de los consultados permaneció El 1% restante optaría por otro candidato

La distancia entre los dos aspirantes es de dos puntos porcentuales, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error de la investigación, establecido en 2,81 puntos. Por ese motivo, los resultados mostraron un escenario de empate técnico y no permitieron establecer una ventaja estadísticamente concluyente.

El relevamiento también registró un cambio respecto de julio, cuando Donalds aventajaba a Jolly por cinco puntos. Aunque el republicano continúa al frente en la medición general, el demócrata tiene el 16% de ventaja sobre su rival entre los votantes independientes, un segmento que podría incidir en el resultado final.

Economía e impuestos: qué candidato genera más confianza en Florida

En materia de costo de vida, los resultados mostraron una diferencia mínima entre los aspirantes:

El 43% de los participantes dijo confiar más en Jolly para abordar los problemas relacionados con la asequibilidad .

de los participantes dijo confiar más en para abordar los problemas relacionados con la . El 42% eligió a Donalds .

eligió a . Otro 11% no expresó una preferencia.

Jolly tiene una ventaja de 16 puntos porcentuales entre los votantes independientes Dirk Shadd/Tampa Bay Times via A

La evaluación sobre los seguros de propiedad favorece al republicano. Donalds obtuvo el 43% de las preferencias, frente al 38% de Jolly, mientras que el 14% manifestó no saber qué candidato podría gestionar mejor este problema.

Enmienda 3: el apoyo a los cambios al impuesto a la propiedad en Florida

La encuesta también midió la intención de voto sobre la Enmienda 3, una propuesta que busca ampliar progresivamente la exención del impuesto a la propiedad para la residencia principal. La iniciativa excluye de ese beneficio los tributos destinados a financiar las escuelas.

El 50% de los encuestados manifestó que votaría a favor, mientras que el 35% se pronunció en contra. El 14% restante todavía no había definido su posición.

A pesar de que la propuesta reúne más apoyos que rechazos, no alcanza el porcentaje necesario para incorporarse a la Constitución estatal.

Ron DeSantis explicó en qué consiste su propuesta para eliminar los impuestos a la propiedad de Florida

En Florida, las enmiendas constitucionales requieren el respaldo de al menos el 60% de los votos para ser aprobadas. Por lo tanto, la medida se encuentra diez puntos porcentuales por debajo del umbral exigido.

Medio ambiente y desarrollo económico en Florida: qué dicen las encuestas

En cuanto a las prioridades de las autoridades locales y estatales, el 61% de los participantes consideró que la protección ambiental debe prevalecer incluso cuando pueda limitar el crecimiento económico .

de los participantes consideró que la incluso cuando pueda . En cambio, el 26% prefirió priorizar el desarrollo económico, aunque eso implique consecuencias para el medio ambiente.

La protección ambiental reunió el apoyo del 78% de los demócratas, el 62% de los independientes y el 48% de los republicanos. El relevamiento también señaló que las personas que se instalaron recientemente en Florida mostraron una mayor inclinación hacia el desarrollo económico que quienes residen allí desde hace más tiempo.

Centros de datos en Florida: Jolly supera a Donalds en la encuesta

La gestión de los centros de datos constituye otro de los asuntos evaluados en el sondeo. Cuando se preguntó a los votantes en qué candidato confiarían más para abordar este tema:

El 41% eligió a Jolly .

eligió a . El 37% se inclinó por Donalds.

La diferencia de cuatro puntos porcentuales favoreció al demócrata, que también obtuvo una ventaja entre los electores independientes y aquellos sin afiliación partidaria en este ítem: el 42% confía en Jolly, frente al 23% que elige al republicano.