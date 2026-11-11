Resultado final entre María Elvira Salazar y Eliott Rodriguez en Florida: quién ganó el Distrito 27

Con el 99% de los votos escrutados, María Elvira Salazar fue relecta representante del Distrito 27 en Florida con el 50.2% de los votos, según consignó AP. En su cuenta de X, la republicana confirmó su compromiso a servir a su comunidad.

María Elvira Salazar es reelecta en su cargo como congresista

Los resultados se conocieron una semana después de las midterms en Florida. Salazar se declaró ganadora la noche del 3 de noviembre, aunque el resultado no era oficial, ya que la ley estatal exige volver a un recuento automático de los votos cuando la diferencia es igual o inferior a 0,5%.

En medio del nuevo conteo, el candidato demócrata Eliott Rodríguez pidió el 5 de noviembre que Alina García, supervisora de Elecciones de Miami-Dade, se apartara del escrutinio por una frase que el Miami Herald le atribuyó la noche electoral: “María Elvira es la ganadora, con o sin recuento”.

María Elvira Salazar fue relecta representante del Distrito 27 con el 50.2% de los votos Captura de video

“Esto no se trata de favorecer a un candidato. Es asegurar que cada voto se cuenta de forma justa”, dijo el equipo de Rodríguez en un comunicado oficial.

El 9 de noviembre, un juez federal denegó la destitución de García y continuó el conteo de votos a las 10 hs en la sede del Departamento de Elecciones de Miami-Dade. A las 19.47 hs del día siguiente, Salazar fue declarada ganadora por AP.

La celebración de María Elvira Salazar y el reconocimiento de Rodríguez

Poco después de conocerse los nuevos resultados, Salazar publicó un comunicado en sus redes sociales. Allí, remarcó su compromiso con ser la voz de los floridanos en Washington.

María Elvira Salazar agradece a cada republicano y demócrata por su reelección X/@MaElviraSalazar

“Los votantes han renovado su confianza en mí; yo renuevo mi compromiso con ustedes. ¡Gracias, Miami, y que Dios bendiga a Estados Unidos!“, expresó la congresista.

Rodríguez reconoció la derrota y, en un mensaje de Instagram, felicitó a Salazar por ganar una campaña “muy reñida”. “Fue la contienda congresional más ajustada en Florida. Estoy orgulloso de lo que logramos”, dijo.

Eliott Rodríguez aseguró que la contienda por el Distrito 27 fue la "más ajustada en Florida" X de Eliott Rodríguez

“Puede que no hayamos ganado estas elecciones, pero demostramos que ningún escaño pertenece a ningún partido político. Pertenece al pueblo”, agregó.

Quién es María Elvira Salazar, la congresista por el Distrito 27 en Florida

Salazar nació el 1° de noviembre de 1961 en La Pequeña Habana de Miami, Florida. Es hija de inmigrantes cubanos que huyeron del régimen de Fidel Castro, por lo que creció con historias sobre el comunismo y las dificultades que enfrentaron tras dejar la isla, según consignó su sitio web.

Obtuvo su licenciatura en Comunicaciones en la Universidad de Miami y luego cursó estudios en la Universidad de Harvard. Inició su carrera en el periodismo con Univisión y luego pasó a CNN en español, donde se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión hispana.