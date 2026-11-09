El presidente Donald Trump reconoció en una entrevista con 60 Minutes que los operativos migratorios fueron parte de la derrota republicana en las midterms 2026. En ese contexto, la candidata María Elvira Salazar celebró sus dichos e hizo un llamado a la unión entre ambos partidos para arreglar el sistema de inmigración.

La reacción de María Elvira Salazar a la reflexión de Trump sobre las midterms

Salazar reaccionó a la entrevista de Trump en su cuenta de X. Allí, compartió un video donde el presidente reconoció que su política migratoria fue “demasiado dura”.

El nuevo pedido de María Elvira Salazar a Donald Trump: “Unir a republicanos y demócratas para arreglar nuestro sistema de inmigración”

“Creo que fue beneficioso y perjudicial a la vez [la aplicación de las leyes migratorias]. Recibo calificaciones muy altas por expulsar a los malos. Sin embargo, también me perjudica porque expulsamos a personas que tenían buenos trabajos”, dijo el republicano.

Tras sus declaraciones, Salazar aseguró que de eso se trata la Dignity Act, un proyecto de ley impulsado por la republicana que prevé reformar el sistema migratorio. Además, señaló que el próximo paso es lograr la unión entre republicanos y demócratas.

María Elvira Salazar celebró los dichos de Donald Trump tras las midterms 2026 X/@RepMariaSalazar

“La inmigración no se trata solo de seguridad fronteriza. Se trata de la economía y la asequibilidad en la vivienda, alimentos, atención médica, manufactura. Señor presidente, usted puede unir a republicanos y demócratas para arreglar nuestro sistema de inmigración fallido”, dijo.

En qué consiste la Dignity Act, el proyecto impulsado por María Elvira Salazar

La Dignity Act es una propuesta migratoria bipartidista liderada por María Elvira Salazar (republicana) y Verónica Escobar (demócrata). Su propósito es brindar una solución integral a la crisis migratoria de Estados Unidos mediante cinco pilares fundamentales:

Seguridad fronteriza y control del empleo: implementar el uso del sistema E-Verify en todo el país y exigir la construcción de barreras físicas mejoradas y el despliegue de tecnología de vanguardia (radares, drones, torres fijas y sensores) para obtener el control operativo de la frontera sur.

implementar el uso del sistema E-Verify en todo el país y exigir la construcción de barreras físicas mejoradas y el despliegue de tecnología de vanguardia (radares, drones, torres fijas y sensores) para obtener el control operativo de la frontera sur. Reforma del sistema de asilo : establecer que los casos de asilo se resuelvan en un plazo máximo de 60 días (con una evaluación inicial de temor creíble en los primeros 15 días).

: establecer que los casos de asilo se resuelvan en un plazo máximo de (con una evaluación inicial de temor creíble en los primeros 15 días). Solución legal para indocumentados y dreamers : otorgar a los jóvenes que llegaron como niños (elegibles o beneficiarios de DACA) un estatus de residencia permanente condicional por diez años .

: otorgar a los jóvenes que llegaron como niños (elegibles o beneficiarios de DACA) . Apoyo a la fuerza laboral estadounidense: crear el Fondo para el Trabajador Estadounidense (American Worker Fund, en inglés), financiado con los pagos de restitución del Programa Dignidad.

crear el (American Worker Fund, en inglés), financiado con los pagos de restitución del Programa Dignidad. Modernización de la inmigración legal: reducir los plazos en el otorgamiento de visados al aumentar los topes por país del 7% al 15%.

La Dignity Act prevé brindar una solución integral a la crisis migratoria de Estados Unidos Fotomontaje realizado con IA

“Durante 40 años, todos los presidentes y Congresos han hecho la vista al costado mientras millones de personas vivían aquí de forma ilegal. Es el talón de Aquiles que nadie quiere solucionar. La Ley de Dignidad ofrece una solución sensata: ciertos inmigrantes indocumentados pueden obtener estatus legal, no la ciudadanía”, destaca Salazar en su sitio web.

La reacción de Trump a los operativos migratorios tras las midterms

El presidente concedió una entrevista a 60 Minutes tras la derrota del Partido Republicano en las midterms. Allí, sostuvo que podría dialogar con los demócratas al considerar que los operativos migratorios fueron “duros”.

“Creo que fue demasiado duro [los operativos migratorios]. Cuando entras en un hotel y ves que una mujer que ha trabajado allí como camarera es deportada, es duro”, aseguró.