Ron DeSantis, en la cuenta regresiva como gobernador de Florida: “Seguiremos deportando a los inmigrantes ilegales”

A pocos meses de concluir su gestión, Ron DeSantis defendió las medidas implementadas durante los últimos años en Florida para reforzar la detención y deportación de migrantes sin estatus regular. Además, el mandatario extendió por otros 60 días la emergencia migratoria vigente en el estado.

DeSantis reafirma su estrategia frente a los inmigrantes ilegales

De acuerdo con un comunicado de prensa de la oficina del gobernador difundido a fines de junio, DeSantis destacó los resultados obtenidos por Florida en materia de control migratorio durante los últimos años y aseguró que el estado continuará con su colaboración con el gobierno federal en las tareas de detención y deportación.

El mensaje de Ron DeSantis sobre el papel de Florida en tareas fronterizas

El mandatario sostuvo que el estado incrementó la capacidad de alojamiento para personas bajo custodia migratoria y fortaleció el trabajo conjunto con las autoridades federales para acelerar los procesos de expulsión.

En ese contexto afirmó: “Seguiremos con la misión de hacer que nuestras comunidades sean más seguras deportando a los inmigrantes ilegales y garantizando que se cumplan las leyes migratorias de nuestra nación”. Según el mismo comunicado, las operaciones de apoyo desarrolladas por el estado permitieron concretar cerca de 30.000 deportaciones adicionales.

Además, la administración de Florida aseguró que más del 40% de todos los arrestos migratorios realizados por agencias estatales y locales en Estados Unidos corresponden al Estado del Sol. DeSantis presentó este dato para sostener que su estrategia se convirtió en un modelo de cooperación con el gobierno del presidente Donald Trump.

Florida mantiene la emergencia migratoria por otros 60 días

La continuidad de esa política quedó reflejada pocos días después mediante una nueva decisión ejecutiva. Según la Orden Ejecutiva 26-145, firmada el 20 de julio por DeSantis, el estado renovó durante 60 días la declaración de emergencia vinculada con la inmigración ilegal, originalmente emitida en enero de 2023.

El documento señala que la extensión resulta necesaria porque una gran cantidad de inmigrantes indocumentados que ingresaron a EE.UU. permanecen en Florida, mientras continúan los esfuerzos para deportarlos.

El comunicado oficial resaltó que las operaciones de apoyo impulsadas por Florida permitieron concretar cerca de 30.000 deportaciones adicionales @GovRonDeSantis

Además, sostiene que esa situación ejerce presión sobre los recursos estatales y locales, lo que obliga a mantener la coordinación de organismos públicos y la utilización de recursos extraordinarios.

La orden ejecutiva también recuerda que la emergencia anterior venció el 20 de julio y establece que todas las disposiciones de la declaración original continúan plenamente vigentes durante el nuevo período de extensión. El texto ratifica las medidas adoptadas previamente y dispone que la renovación tenga efecto inmediato.

Con esta decisión, el gobierno estatal mantiene activas las herramientas administrativas previstas en la legislación de gestión de emergencias para responder a la situación migratoria que, según la administración de DeSantis, aún afecta al estado.

Florida apuesta a una mayor cooperación federal contra los inmigrantes ilegales

El comunicado oficial también repasa algunas de las acciones desarrolladas durante los últimos años para reforzar la participación estatal en materia migratoria. Entre ellas, destaca que el centro Alligator Alcatraz comenzó a recibir detenidos en julio de 2025 luego de haber sido construido y puesto en funcionamiento en apenas ocho días.

DeSantis destacó la política migratoria de Florida y el rol del estado para colaborar con la administración Trump DeSantis en X

La administración lo presentó como el primer centro federal de detención respaldado por un estado y creado específicamente para apoyar las operaciones de arresto y deportación impulsadas por el gobierno federal.

El gobierno de Florida sostiene además que fue uno de los primeros estados convocados por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) para firmar acuerdos destinados a ejecutar funciones de aplicación de las leyes migratorias. Como consecuencia de esa cooperación, afirma contar actualmente con más autorizaciones federales del programa 287(g) que cualquier otro estado del país.