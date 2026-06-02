Contra la inmigración: el mensaje oficial de Ron DeSantis por la aplicación de una ley estatal a favor del ICE

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, difundió el viernes 29 de mayo los resultados de tres operativos realizados junto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencias federales y fuerzas locales. Según la administración estatal, las acciones derivaron en 480 arrestos y permitieron localizar a más de 400 menores migrantes no acompañados.

Ron DeSantis mostró los resultados de tres operaciones contra la inmigración ilegal en Florida

Los datos fueron publicados por el mandatario republicano en una infografía compartida en redes sociales. Al presentar el balance, defendió la política migratoria impulsada por su administración.

Las operaciones realizadas por Florida en conjunto con el ICE y otras agencias X @Gov

“Ningún estado ha avanzado más rápido ni ha hecho más para combatir la inmigración ilegal que Florida. Continuaremos con el liderazgo de la carga en la protección de nuestras comunidades”, escribió DeSantis en un mensaje publicado en X.

De acuerdo con la información difundida por la gobernación, las acciones fueron desarrolladas junto al ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y distintas agencias estatales y locales.

La administración estatal identificó los operativos como Operation Sandhill Sentinel 9.0, Operation LOCATE y Operation Criminal Return.

Operación Sandhill Sentinel 9.0: 250 arrestos en una acción conjunta con el ICE

Según la oficina del gobernador, la operación Sandhill Sentinel 9.0 reunió a la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés), la Oficina del Sheriff de Broward, el ICE, la Patrulla Fronteriza, Homeland Security Investigations, la Guardia Nacional de Florida y la Guardia Estatal de Florida.

La administración estatal informó que el trabajo concluyó con 250 arrestos. De acuerdo con el reporte oficial, la iniciativa estuvo dirigida a personas señaladas como reincidentes en infracciones migratorias y a individuos con antecedentes penales.

Entre los detenidos había personas vinculadas a delitos relacionados con drogas, violencia doméstica, conducción bajo los efectos del alcohol y otros delitos violentos.

El mensaje de DeSantis sobre la inmigración ilegal en Florida X @GovRon

Operación LOCATE: Florida informó que localizó a más de 400 menores migrantes

La segunda iniciativa, LOCATE, fue desarrollada por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) junto al Departamento de Seguridad Nacional.

Según la infografía difundida por el gobierno estatal, el programa permitió identificar o localizar físicamente a más de 400 menores migrantes no acompañados.

La administración de Florida sostuvo además que la operación contribuyó a detectar posibles casos vinculados con tráfico de personas, menores desaparecidos y otras situaciones consideradas de riesgo.

La declaraciones de Ron DeSantis sobre el papel de Florida en tareas fronterizas

Operación Criminal Return: 230 arrestos en un operativo coordinado con el ICE

La tercera acción, Criminal Return, fue presentada como un operativo estatal de diez días realizado por el FDLE y el ICE.

Según el balance difundido por la gobernación, la iniciativa terminó con 230 arrestos.

Las autoridades estatales señalaron que la operación estuvo dirigida a extranjeros en situación migratoria irregular con antecedentes por delitos graves. Entre los detenidos había personas condenadas por delitos sexuales, homicidios y narcotráfico.

Los datos que destacó DeSantis sobre la cooperación con el ICE

Además de los resultados de los operativos, la administración de DeSantis destacó el nivel de cooperación entre Florida y las autoridades federales de inmigración.

Según la infografía oficial, el estado cuenta con más acuerdos del programa 287(g) que cualquier otro en Estados Unidos. Ese mecanismo permite que agentes locales colaboren con determinadas funciones de aplicación de leyes migratorias bajo supervisión federal.

El gobierno estatal también aseguró que los 67 sheriffs de Florida participan actualmente en ese esquema de cooperación.

En el reporte, Florida destacó su participación en la denominada Operation Tidal Wave, presentada por las autoridades estatales como la mayor operación conjunta de control migratorio realizada junto al ICE.