En Florida: la ley firmada por Ron DeSantis que evita que migrantes caigan en la “trampa” de ayudas legales

En julio de 2025, el gobernador republicano Ron DeSantis aprobó la ley HB 915 para regular la oferta de servicios migratorios en Florida y frenar prácticas engañosas. La medida responde a una problemática: muchos inmigrantes buscan resolver su situación y recurren a personas sin licencia que se presentan como asesores legales. Esta situación los expone a fraudes, pérdidas económicas y decisiones migratorias sin sustento legal.

¿Qué establece la ley para los servicios migratorios en Florida?

La ley HB 915 regula cómo pueden presentarse quienes promocionan su asistencia en temas migratorios y notariales.

Prohíbe a notarios usar términos que sugieran funciones legales Freepick

La legislación se aplica a negocios o personas que ofrecen estos servicios sin ser abogados en Florida ni estar autorizados por la ley federal para representar migrantes. No alcanza a quienes sí cuentan con esas habilitaciones.

Su objetivo es evitar que esas personas se atribuyan competencias legales que no poseen. La ley entró en vigor el 1° de julio de 2025.

En ese marco, fija límites claros para la publicidad y define obligaciones de información hacia los usuarios.

Las restricciones a los notarios públicos en publicidad

La ley modifica la regulación de los notarios públicos en Florida. Establece prohibiciones específicas cuando no cuentan con licencia para ejercer la abogacía. En particular, dispone que:

No pueden traducir literalmente “Notary Public” a otros idiomas en anuncios.

No pueden utilizar términos que induzcan a creer que brindan asesoría legal en materia migratoria, como ‘notario público’, ‘consultor de inmigración’ o denominaciones similares, cuando no cuentan con licencia.

Tampoco pueden emplear cualquier denominación que sugiera habilidades legales en derecho migratorio.

¿Qué avisos deben incluir quienes no son abogados?

La normativa exige avisos obligatorios para quienes promocionan servicios en idiomas distintos del inglés. También alcanza a quienes ofrecen asistencia migratoria sin licencia legal.

En esos casos, deben incluir un mensaje claro que indique que no son abogados y que no pueden brindar asesoramiento legal ni cobrar por ese servicio. El aviso debe aparecer:

En anuncios escritos, en tamaño visible.

En medios como radio o televisión, con un mensaje equivalente.

En plataformas digitales y en el espacio físico donde se brindan los servicios.

En inglés y en todos los idiomas en los que se promocionan.

Permite a los afectados iniciar acciones civiles por incumplimientos Freepick

Las acciones legales por incumplimiento

La ley crea mecanismos para que los afectados puedan iniciar acciones civiles. Estas herramientas buscan reparar daños derivados de prácticas indebidas. En ese sentido, permite reclamar:

Medidas declarativas o cautelares.

Daños efectivos.

Honorarios legales y costos judiciales.

Estas acciones se aplican tanto a violaciones en la publicidad de notarios como en la oferta de servicios migratorios.

Los falsos asesores migratorios prometen soluciones inexistentes y cobran por trámites inviables

En 2025, cuando fue aprobada la ley HB 915, la abogada de inmigración Ralip Hernández explicó a Univision que esta práctica llevaba años y afectaba a cientos de inmigrantes.

Según detalló, muchas personas recurren a estos servicios por la urgencia de resolver su estatus, pero terminan engañadas por quienes les aseguran que “sí le van a resolver su problema”, aunque en realidad no exista una vía legal.

La especialista advirtió que “cuanto más difícil o complicado es el caso, más pueden cobrar”, ya que los falsos asesores se aprovechan de la necesidad y la falta de información.

También remarcó que, en muchos casos, los afectados creen que hay solución y “terminan confiando” en quien promete “hacer algo”. Esto deriva en pérdidas económicas y consecuencias migratorias más graves.