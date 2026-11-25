Las inundaciones de noviembre en Florida llevaron al gobernador Ron DeSantis a anunciar una solicitud adicional de declaración federal de desastre para las comunidades afectadas. La petición busca recursos de Washington para la recuperación, en medio de una respuesta estatal que incluyó rescates y asistencia a residentes, justo antes del Día de Acción de Gracias.

El pedido del gobernador de Florida por las inundaciones

Durante una presentación en West Melbourne el 23 de noviembre, DeSantis dijo que partes del estado habían recibido entre 15 y 20 pulgadas de lluvia en la semana anterior, aproximadamente entre 38 y 51 centímetros.

en la semana anterior, aproximadamente entre 38 y 51 centímetros. Según el comunicado de su oficina, el personal estatal completó casi 500 rescates entre las inundaciones.

Estamos presentando una solicitud adicional de declaración de gran desastre, declaró el gobernador Ron DeSantis

“Estamos presentando una solicitud adicional de declaración de gran desastre para obtener asistencia federal para las comunidades afectadas por las inundaciones”, afirmó el gobernador DeSantis en un comunicado oficial.

El gobierno estatal informó que desplegó barreras contra el agua, bolsas de arena, lonas y equipos para controlar el tránsito. También describió la instalación de bases para los equipos de respuesta y áreas logísticas para acercar personal y suministros a las zonas afectadas.

Qué cambia con una declaración federal

El estado ya había declarado una emergencia por las inundaciones de comienzos de noviembre. Una orden ejecutiva del 18 de noviembre amplió la lista estatal de condados comprendidos.

Esa decisión estatal y una declaración federal de desastre son instrumentos distintos: la primera activa facultades y recursos estatales; la segunda depende de la decisión federal sobre el pedido presentado.

Estamos presentando una solicitud adicional de declaración de gran desastre, declaró el gobernador Ron DeSantis @GovRonDeSantis

Florida presentó una solicitud acelerada adicional y una comunicación federal anunció asistencia por tormentas e inundaciones desde el 31 de octubre.

Para los residentes de comunidades latinas y de otras familias afectadas, el alcance práctico depende de la zona designada y del programa de ayuda aprobado.

El anuncio del gobernador tampoco sustituye la verificación de elegibilidad individual. Conviene consultar a las autoridades de emergencia del condado y a FEMA antes de iniciar un trámite o tomar una decisión sobre asistencia.

Estamos presentando una solicitud adicional de declaración de gran desastre, declaró el gobernador Ron DeSantis Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de DeSantis

Las fuertes lluvias habían afectado la costa este de Florida y desplazado el problema hacia el centro del estado.

Associated Press informó que el nivel del río St. Johns seguía siendo motivo de preocupación incluso cuando la intensidad de las precipitaciones disminuía. La evolución del agua y el estado de las rutas podían variar por localidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.